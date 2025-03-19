Есть такой в интернете сайт Otzovik.com, а в Москве есть всем известный рынок «Садовод». На сайте Otzovik.com граждане высказывают свое мнение, — что им нравится, что — нет. И вот что они пишут сегодня о рынке «Садовод», расположенном в «самом красивом и удобном», по мнению международных экспертов, городе мира Москве.

Вот всего лишь несколько отзывов посетителей этого рынка, выбранных наугад:

Очень неприятное место

«Решил посетить после многолетнего перерыва. Очень неприятное место, продавцы неопределенной национальности постоянно насаждают свои товары, чуть ли не дергая за руку, непонятные личности с огромными тележками, с криками, грузчики мешают проходу. То, что искал, не нашел… Надо держать карманы закрытыми, много иностранцев, не говорящих по-русски, попадаются женщины в черном, как шахидки, кассовых аппаратов нет, ценников нет, сплошной контрафакт ужасного качества».

Не торговый центр, а сборище мошенников экстра класса

«Вошёл в торговый центр попал сразу в азиатское средневековье. У продавцов на одежде (куртки, шубы) нет никаких ярлыков, нет инф. о производителе, нет ценников, нет сертификатов. Продают только за наличный расчет. Толкают хорошо замаскированные шубы… Конкретные торговые точки никем не контролируются, не видел огнетушителей и вообще что- то описанное в Правилах продажи товаров».

Обман

«Продают г… да ещё и обманывают, хотели варить костюм спортивный, сказали, типа, посмотреть не дают, в упаковке, типа, что он хороший без брака, но когда его открыли на белом костюме огромная розовая полоса, мне даже…»

Восхитительно-рвотное

«Честно говоря, когда туда попал я не ожидал, что будет такое количество грязи кругом, ты ходишь, смотришь товар, при тебе молятся, едят, извиняюсь за выражения смердят перед носом, что-то орут, хамят, даже страшно порой…»

Негативное

«Качество плохое, чеки не дают. Если надо поменять, то это зависит от настроения и хотелок торгующего. Администрация покрывает своих арендаторов, мотивируя отсутствием чеков или невозвратной категорией товара. Рынок стал полностью азиатско-кавказский. Даже в администрации…»

Ужас

«Помойка с жуткими ценами. Ничего не понравилось. Туалет платный. Ширпотреб по высоким ценам. Честно говоря, я в шоке…»

Цитирование отзывов возмущенных россиян можно продолжать, но большинство из них — такого же рода. Протест и негодование, что такое творится сегодня в столице России — основной их лейтмотив. Так и хочется при этом воскликнуть: а куда же смотрят надзорные органы — Полиция, Роспотребнадзор, ФСБ и прочие многочисленные структуры, которые призваны следить за порядком в столице? Вопрос риторический.

«Рейдов полиции, как утверждают местные торговцы, — пишет посетивший не так давно рынок корреспондент портала News.ru, — на "Садоводе" не бывает. "Да и кто сюда сунется, вы что! Проверок не было и не будет. Полиция на рынок не заходит, никого не трогает. Вы же сами прекрасно понимаете почему"», — рассуждает мужчина, однако уточнить, что он имеет в виду, отказывается».

— А нелегалы тут есть? — спрашивает корреспондент.

— Они везде есть, но кто их тут найдет? Здесь бесполезно. Вы что, у них там в Госдуме друзья сидят. Все не просто так. Сюда никто не сунется, — заключает мужчина.

Но иногда полиция все же появляется. В 2019 году в ходе рейдов на рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» нашли несколько ферм для майнинга криптовалют, а также более 2 миллиардов рублей неучтенной наличности, сообщил Fedpress. Еще тогда председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов назвал «ФудСити» и «Садовод» рассадниками зла и призвал навести там порядок.

Прошедшие обыски были связаны с конфликтами между мигрантами. Недалеко от рынка «Москва», произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия, ножей и бит. Четверых мужчин ранили ножами, еще один получил огнестрельное ранение. В 2023 году произошел другой громкий скандал, когда на рынке «Садовод» толпа обнаглевших мигрантов напала на полицию. После этого рынок закрыли? Нет, работает, как ни в чем не бывало. Правда, 80 мигрантов-драчунов депортировали.

А ведь творится на рынке «Садовод» кое-что и похуже. Как свидетельствует информационный портал «Царьград» он служит нелегальным каналом для вывода за рубеж из России черного нала.

16 марта портал написал, что «в столице уже создан "второй Баку". И там есть свои короли — Год Нисанов и Зарах Илиев, бизнесмены-миллиардеры, приближённые к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В этом теневом "государстве" дела идут хорошо: сотни миллиардов "чёрного нала", собственные СБ и ЧОПы, а также связи на высоком уровне. Как они организовали бизнес, почему им никто не указ и на что идут незаконно выкачиваемые из России деньги?», — вопрошает портал и приводит некоторые подробности.

Но сначала напомним историю «Садовода». Он возник в 2001 году на месте исторического «Птичьего рынка», бывшего местом притяжения для москвичей и жителей области. Проектировался, как площадка для торговли живностью и саженцами с удобным съездом прямо с МКАДа, чтобы обеспечить увеличившийся спрос. А в итоге получилось нечто вроде закрытого ныне «Черкизона»

А что такое был этот «Черкизон» всем известно. Страшное это было место, вспоминает в сети московский старожил, — целый лабиринт с подземными туннелями, где жили тысячи каких-то непонятных людей из Вьетнама, из стран бывшего СССР фактически на положении рабов, «охраняемые» еще менее прозрачными ЧОПами, которых боялась даже столичная милиция. На выведенные из России деньги его хозяин — Тельман Исмаилов смог построить семизвездочный отель в Турции. Вычищали эти «Авгиевы конюшни» целые полки ОМОНа. Нынешний рынок «Садовод», как считают, — это реинкарнация «Черкизона», его варварских традиций. Вместо современного рынка для садоводов и огородников получился вещевой «Черкизон 2.0».

Еще 12 апреля 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на форуме Thomson Reuters заявил, что ТЦ «Москва» в Люблино, «Садовод» и «Фуд Сити» являются лидерами теневой розничной торговли. Объём неучтённых наличных средств, которые не видит ЦБ, составляет до 600 млрд рублей ежемесячно. «По предварительным расчётам, которые мы проводили, порядка 600 миллиардов рублей обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем», — отметил чиновник Центробанка.

Для сравнения, годовая выручка маркетплейса «Вайлдберриз» в 2023-м составила 538 млрд рублей. А три торговых объекта Года Нисанова и Зараха Илиева умудряются вывести в неизвестном направлении целых 600 млрд рублей. Причём даже не в год. Нет — в месяц, заметил «Царьград».

«Это довольно понятная и даже очевидная вещь, что на таких рынках, как "Садовод", "Фуд Сити" и других, есть проблемы нарушения закона, совершаются экономические преступления. Понятно, что из страны вымывается денежная масса и происходит всевозможная легализация. Серый контрафакт, чёрный нал, неоформление рабочих, уклонение от уплаты налогов и так далее. Это — довольно очевидные вещи», — отметил полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

При этом, как мы помним, «Садовод» официально декларирует выручку лишь в 2,6 млрд рублей, и это за год. А где всё остальное? Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путём электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей, её конвертацию уже в местную валюту, — говорил чиновник ЦБ.

На этих рынках, пишет «Царьград», функционируют нелегальные обменники, «которые не являются ни банками, ни операционными кассами, ни чем-либо другим». А те из них, кто работает легально, сдают в ЦБ отчётность, которая не совпадает с объёмами, подсчитываемыми Банком России дистанционно. Вот так.

Учитывая такую разницу в официально декларируемом рынками доходе и выводе чёрного нала, можно сделать простой вывод о том, зачем эти рынки нужны, пишет «Царьград». Торговля овощами и фруктами, фудкорты и рестораны — это не самая объёмная финансовая деятельность. Самая объёмная — вывод чёрного нала.

В 2019 году выявленные схемы вывода с рынков Года Нисанова чёрного нала вызвали возмущение президента Владимира Путина, который велел положить всему этому конец и поручил ФСБ провести необходимые мероприятия, напоминает «Царьград».

Сейчас на дворе 2025 год, напомним и мы. Что же изменилось за это время на рынке «Садовод»? А, судя по публикации «Царьграда» и отзывам москвичей-посетителей рынка, практически ничего. Заходишь на этот рынок, и, словно уже и не в Москве, словно в другую страну попал, возмущаются граждане. Спрашивается, зачем нам это?

Специально для «Столетия»

Николай Петров

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Негативное восприятие рынка «Садовод»:

– Посетители рынка оставляют резко отрицательные отзывы на сайте Otzovik.com, описывая его как грязное, хаотичное и неприятное место с низкокачественным товаром, отсутствием чеков, ценников и контроля.

– Основные жалобы: грубость продавцов, антисанитария, контрафакт, обман покупателей, преобладание иностранных торговцев, не говорящих по-русски.

2. Отсутствие контроля со стороны властей:

– Надзорные органы (полиция, Роспотребнадзор, ФСБ) практически не вмешиваются в деятельность рынка. Торговцы утверждают, что проверки редки или отсутствуют вовсе, намекая на коррупцию и связи с влиятельными лицами.

– Журналисты и посетители отмечают, что рынок функционирует как автономная зона, неподконтрольная государству.

3. Криминальная и теневая деятельность:

– На рынке зафиксированы случаи массовых драк мигрантов, нападений на полицию, а также обнаружение ферм для майнинга криптовалют и неучтённой наличности (более 2 млрд рублей в 2019 году).

– «Садовод» называют каналом для вывода чёрного нала за рубеж (до 600 млрд рублей ежемесячно), что подтверждают данные ЦБ и экспертов.

4. Экономическое влияние и сравнение с «Черкизоном»:

– Рынок связывают с бизнесменами Годом Нисановым и Зарахом Илиевым, которых обвиняют в создании теневого «государства» с миллиардными оборотами, выводимыми из России.

– «Садовод» сравнивают с закрытым «Черкизовским рынком», называя его «Черкизон 2.0» — местом с нелегальной торговлей, контрафактом и эксплуатацией мигрантов.

5. Масштабы теневой экономики:

– Официальная выручка рынка декларируется на уровне 2,6 млрд рублей в год, тогда как реальный оборот чёрного нала достигает 600 млрд рублей ежемесячно.

– Деньги выводятся через криптовалюту и нелегальные обменники, минуя банковскую систему и налоговый контроль.

6. Реакция властей и общества:

– В 2019 году президент Путин поручил ФСБ разобраться с ситуацией, но к 2025 году изменений не произошло.

– Граждане выражают возмущение, что рынок в столице России больше напоминает «другую страну», а не часть Москвы.

Вывод:

Статья Николая Петрова рисует мрачную картину рынка «Садовод» как символа беззакония, теневой экономики и утраты контроля со стороны государства. Автор подчёркивает, что вместо обещанного современного торгового пространства для садоводов рынок превратился в центр нелегальной торговли, вывода огромных сумм за рубеж и эксплуатации мигрантов, принося баснословные прибыли иностранным бизнесменам, а не России. Отсутствие эффективных мер со стороны властей, несмотря на громкие заявления, усиливает ощущение, что «Садовод» существует вне российской юрисдикции, что вызывает справедливый протест граждан. Вопрос «Зачем нам это?» остаётся риторическим, подразумевая необходимость радикальных изменений или ликвидации подобных структур.