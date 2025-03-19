Н.В.Гоголь. Портрет

Год производства: 1987

#Портрет, который сводит с ума… Что может быть еще более интригующим? Мы предлагаем Вам посмотреть телеспектакль, поставленный по одноименной мистической повести великого русского писателя Николая Гоголя, и узнать какие неведомые страсти скрываются в этом холсте.

В лавочке на Щукином дворе в Петербурге молодой талантливый художник Андрей Чартков на последние гроши покупает таинственный портрет старика, у которого были удивительно пронзительные дьявольские глаза. Ночью молодому человеку снятся кошмары, проснувшись, он замечает, что портрет всё время смотрит на него. А утром к нему является хозяин дома с квартальным гнать бедного художника с квартиры за неуплату. Квартальный ненароком дотрагивается до рамы портрета со страшными глазами — и, из-под рамы выпадает сверток, в котором оказывается тысяча червонцев золотом!..

Главная редакция литературно-драматических программ, 1987

Автор сценария – Леонид #Зорин

Режиссер – Сергей #Евлахишвили (постановщик)

Режиссер – Алла #Евдокимова

Оператор – Александр #Пугачев

Оператор – Юрий #Исаков

Композитор – Юрий #Буцко

Актер – Михаил #Зонненштраль (Чартков)

Актер – Юрий #Катин-Ярцев (Профессор)

Актер – Людмила #Целиковская (Полная дама)

Актер – Борис #Иванов (Человек-орден)

Актер – Роман #Филиппов (Значительное лицо)

Актер – Александр #Кутепов (Читатель)

Актер – Иосиф #Слуцкер (Ростовщик)