Н.В.Гоголь. Портрет (1987)
Н.В.Гоголь. Портрет
Год производства: 1987
#Портрет, который сводит с ума… Что может быть еще более интригующим? Мы предлагаем Вам посмотреть телеспектакль, поставленный по одноименной мистической повести великого русского писателя Николая Гоголя, и узнать какие неведомые страсти скрываются в этом холсте.
В лавочке на Щукином дворе в Петербурге молодой талантливый художник Андрей Чартков на последние гроши покупает таинственный портрет старика, у которого были удивительно пронзительные дьявольские глаза. Ночью молодому человеку снятся кошмары, проснувшись, он замечает, что портрет всё время смотрит на него. А утром к нему является хозяин дома с квартальным гнать бедного художника с квартиры за неуплату. Квартальный ненароком дотрагивается до рамы портрета со страшными глазами — и, из-под рамы выпадает сверток, в котором оказывается тысяча червонцев золотом!..
Главная редакция литературно-драматических программ, 1987
Автор сценария – Леонид #Зорин
Режиссер – Сергей #Евлахишвили (постановщик)
Режиссер – Алла #Евдокимова
Оператор – Александр #Пугачев
Оператор – Юрий #Исаков
Композитор – Юрий #Буцко
Актер – Михаил #Зонненштраль (Чартков)
Актер – Юрий #Катин-Ярцев (Профессор)
Актер – Людмила #Целиковская (Полная дама)
Актер – Борис #Иванов (Человек-орден)
Актер – Роман #Филиппов (Значительное лицо)
Актер – Александр #Кутепов (Читатель)
Актер – Иосиф #Слуцкер (Ростовщик)