Главная » Видео, История, Творчество

Н.В.Гоголь. Портрет (1987)

23 0

Н.В.Гоголь. Портрет

Год производства: 1987

#Портрет, который сводит с ума… Что может быть еще более интригующим? Мы предлагаем Вам посмотреть телеспектакль, поставленный по одноименной мистической повести великого русского писателя Николая Гоголя, и узнать какие неведомые страсти скрываются в этом холсте.

В лавочке на Щукином дворе в Петербурге молодой талантливый художник Андрей Чартков на последние гроши покупает таинственный портрет старика, у которого были удивительно пронзительные дьявольские глаза. Ночью молодому человеку снятся кошмары, проснувшись, он замечает, что портрет всё время смотрит на него. А утром к нему является хозяин дома с квартальным гнать бедного художника с квартиры за неуплату. Квартальный ненароком дотрагивается до рамы портрета со страшными глазами — и,  из-под рамы выпадает сверток, в котором оказывается тысяча червонцев золотом!..

Главная редакция литературно-драматических программ, 1987

Автор сценария – Леонид #Зорин

Режиссер – Сергей #Евлахишвили (постановщик)

Режиссер – Алла #Евдокимова

Оператор – Александр #Пугачев

Оператор – Юрий #Исаков

Композитор – Юрий #Буцко

Актер – Михаил #Зонненштраль (Чартков)

Актер – Юрий #Катин-Ярцев (Профессор)

Актер – Людмила #Целиковская (Полная дама)

Актер – Борис #Иванов (Человек-орден)

Актер – Роман #Филиппов (Значительное лицо)

Актер – Александр #Кутепов (Читатель)

Актер – Иосиф #Слуцкер (Ростовщик)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kBkPhreZH6w
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Аудиокнига Н.В. Гоголь - "Портрет". Читает Олег Табаков
Валентин Катасонов: Держитесь подальше от ростовщиков!
Причуды и неординарность мышления русских писателей
роман "Хромосома Христа" Портрет Жоры

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: