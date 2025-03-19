Как мегапроекты открывают человеку будущее, или Эпоха созидания | Сергей Голомолзин
Геолог, координатор Проекта ЭРА Сергей Голомолзин и важности мегапроектов, как единственном инструменте массового созидания и движения прогресса вперёд.
Ведущий: Илья Бокатов
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Мегапроекты как основа созидания и существования государства:
– Мегапроекты рассматриваются как ключевой инструмент созидания на больших масштабах, определяющий сущность государства и его целеполагание.
– Исторические примеры: строительство Санкт-Петербурга при Петре I (окно в Европу), национал-социалистический проект Гитлера (захват жизненного пространства), советский проект освоения страны (индустриализация, коллективизация, электрификация, образование).
2. Советский мегапроект:
– Главная цель — освоение огромной территории страны, превращение аграрного общества в индустриальное, способное противостоять внешним угрозам (например, победить национал-социализм).
– Составляющие: индустриализация, коллективизация, электрификация, развитие науки, образования, инфраструктуры, создание гармоничной среды обитания.
– Успех достигался через комплексный подход, где каждая часть поддерживала другую.
3. Современная ситуация в России:
– Отсутствие собственных мегапроектов связано с распадом СССР, который происходил по внешнему плану, внедрению долларовой системы и выводу ресурсов.
– Управление страной осуществляется внешними силами через экономические и финансовые институты (ВТО, МВФ, Всемирный банк), что лишает возможности самостоятельного развития.
– Потенциал для мегапроектов (ресурсы, территории, производственные кластеры) огромен, но не реализуется из-за отсутствия идеологии, осмысления и собственной финансовой системы.
4. Причины отсутствия мегапроектов:
– Нет идеологии (запрещена Конституцией), что лишает проектной основы.
– Финансовая система управляется извне, отсутствует собственный эмиссионный центр.
– Нет осмысления и постановки задачи в обществе, потенциал размывается, а коллективное бессознательное народа пока сохраняет остатки созидательного импульса.
5. Возможности и условия для реализации мегапроектов:
– Россия и бывший СССР обладают уникальным потенциалом (ресурсы, территории), превосходящим другие страны.
– Для реализации нужны: смена правил игры, пропаганда самой возможности созидания, поиск союзников среди внешних сил, создание собственной денежной системы.
– Освоение своей территории невозможно без комплексного подхода — управления, финансов, идеологии и плана.
6. Противопоставление созидания и потребительства:
– Современная потребительская модель ведет к разрушению и кризису.
– Альтернатива — созидание через мегапроекты, такие как освоение и заселение своей земли.
Вывод:
Беседа подчеркивает, что мегапроекты являются не только инструментом созидания, но и основой существования государства, определяя его развитие и независимость. Исторически успешные мегапроекты (например, советский) опирались на комплексный подход и идеологию. В современной России огромный потенциал для мегапроектов блокируется внешним управлением, отсутствием идеологии и финансовой самостоятельности. Для перехода к созиданию необходимо осмысление, смена правил игры, создание собственной системы управления и финансирования, а также объединение усилий общества. Без этого страна остается в роли управляемого объекта, неспособного реализовать свой потенциал, в то время как потребительская модель ведет к дальнейшему разрушению.