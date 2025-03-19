Геолог, координатор Проекта ЭРА Сергей Голомолзин и важности мегапроектов, как единственном инструменте массового созидания и движения прогресса вперёд.

Ведущий: Илья Бокатов

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#СергейГоломолзин #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Мегапроекты как основа созидания и существования государства:

– Мегапроекты рассматриваются как ключевой инструмент созидания на больших масштабах, определяющий сущность государства и его целеполагание.

– Исторические примеры: строительство Санкт-Петербурга при Петре I (окно в Европу), национал-социалистический проект Гитлера (захват жизненного пространства), советский проект освоения страны (индустриализация, коллективизация, электрификация, образование).

2. Советский мегапроект:

– Главная цель — освоение огромной территории страны, превращение аграрного общества в индустриальное, способное противостоять внешним угрозам (например, победить национал-социализм).

– Составляющие: индустриализация, коллективизация, электрификация, развитие науки, образования, инфраструктуры, создание гармоничной среды обитания.

– Успех достигался через комплексный подход, где каждая часть поддерживала другую.

3. Современная ситуация в России:

– Отсутствие собственных мегапроектов связано с распадом СССР, который происходил по внешнему плану, внедрению долларовой системы и выводу ресурсов.

– Управление страной осуществляется внешними силами через экономические и финансовые институты (ВТО, МВФ, Всемирный банк), что лишает возможности самостоятельного развития.

– Потенциал для мегапроектов (ресурсы, территории, производственные кластеры) огромен, но не реализуется из-за отсутствия идеологии, осмысления и собственной финансовой системы.

4. Причины отсутствия мегапроектов:

– Нет идеологии (запрещена Конституцией), что лишает проектной основы.

– Финансовая система управляется извне, отсутствует собственный эмиссионный центр.

– Нет осмысления и постановки задачи в обществе, потенциал размывается, а коллективное бессознательное народа пока сохраняет остатки созидательного импульса.

5. Возможности и условия для реализации мегапроектов:

– Россия и бывший СССР обладают уникальным потенциалом (ресурсы, территории), превосходящим другие страны.

– Для реализации нужны: смена правил игры, пропаганда самой возможности созидания, поиск союзников среди внешних сил, создание собственной денежной системы.

– Освоение своей территории невозможно без комплексного подхода — управления, финансов, идеологии и плана.

6. Противопоставление созидания и потребительства:

– Современная потребительская модель ведет к разрушению и кризису.

– Альтернатива — созидание через мегапроекты, такие как освоение и заселение своей земли.

Вывод:

Беседа подчеркивает, что мегапроекты являются не только инструментом созидания, но и основой существования государства, определяя его развитие и независимость. Исторически успешные мегапроекты (например, советский) опирались на комплексный подход и идеологию. В современной России огромный потенциал для мегапроектов блокируется внешним управлением, отсутствием идеологии и финансовой самостоятельности. Для перехода к созиданию необходимо осмысление, смена правил игры, создание собственной системы управления и финансирования, а также объединение усилий общества. Без этого страна остается в роли управляемого объекта, неспособного реализовать свой потенциал, в то время как потребительская модель ведет к дальнейшему разрушению.