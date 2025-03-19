Вот буквально на днях мой друг писал по схожему поводу с фронта.

"У меня просто крик души.

Когда у нас появятся те самые платформы "минитанчики" которые на каждой выставке вооружений стоят? Которые будут ехать дальше, чем на километр.

И где наша Баба Яга, которая так нужна, не для того что бы бомбить хохлов, а для того что бы сделать подвоз, еды?

Ночью у меня погиб очередной боец, который нёс провизию, даже не на крайние позиции. В сумме он нёс, из расчета на человека, 0.5 воды и полбанки тушёнки. Цена человеческой жизни – пол банки тушёнки и пол литра воды.

Всего мы посчитали, только за февраль в роте.

При эвакуации "трехсотых" – двое.

В обороне 6 человек.

Непосредственно при штурмовых действиях - ноль. Никого не потеряли.

А на повозе девять человек отдали свои жизни. По сути за еду".

Так что, вот эти отчаянные мужики из эвакуационных команд – настоящие герои. И когда потом, после войны, кто-нибудь скажет вам "да я так, в эвакуационной группе служил, не воевал особо", вы будете знать, как на самом деле выглядела боевая работа этих людей.

Но вопрос где тяжёлые дроны и управляемые тележки остаётся открытым. На третий год СВО особенно.

И никакие переговоры этот вопрос не снимают с повестки, наоборот.

Война не закончится завтра. Или послезавтра. В конце-концов приедет новое испытание, такова вся русская история. Как в войне нового типа будем действовать? Опять люди будут еду возить на опорники?

https://t.me/blackhussars/4113

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Тезисы статьи

1. Автор делится сообщением от друга с фронта, который сетует на отсутствие дронов и беспилотных платформ для доставки провизии.

2. Подчеркивается высокая смертность среди бойцов, занимающихся доставкой припасов на передовую: один солдат погиб, доставляя минимальное количество еды и воды.

3. Приводится статистика потерь в роте за февраль: двое погибших при эвакуации раненых, шестеро в обороне, ни одного при штурмовых действиях, но девять человек погибли при доставке припасов.

4. Бойцы эвакуационных команд называются настоящими героями, чья работа крайне опасна.

5. Автор поднимает проблему отсутствия тяжелых дронов и управляемых тележек для доставки припасов на третий год СВО (специальной военной операции).

6. Выражается обеспокоенность будущим: война не закончится быстро, а проблема способов доставки припасов остается нерешенной.

Вывод

Статья выявляет серьезную проблему в организации снабжения на фронте: отсутствие современных технологических решений для доставки припасов создает неоправданно высокие потери среди личного состава. Наибольшее количество погибших приходится именно на тех, кто доставляет еду и воду, а не на участников непосредственных боевых действий. Автор подчеркивает необходимость срочного внедрения беспилотных платформ и тяжелых дронов для снабжения, чтобы сократить человеческие потери. Вопрос о модернизации способов доставки припасов представляется как стратегически важный не только для текущего конфликта, но и для будущей военной готовности.