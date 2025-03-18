Все, что тогда казалось немыслимым, а сейчас стало реальностью
Можно как угодно относиться к Владимиру Путину, но остается фактом, что он еще несколько лет тому назад предсказал все, что тогда казалось немыслимым, а сейчас стало реальностью — то, что наших нуворишей коллективный Запад обдерет, как липку, а при попытках вернуть накопленное придется долго пыль глотать.
Сохранять и приумножать капиталы можно только при нескольких условиях: за спиной должно стоять государство такой мощи, что свистнуть завод у Роснефти, взорвать трубы Газпрома, отобрать заводы у Лукойла никто в мире просто не рискнет. Не потому, что этого не позволяет некое международное право или из-за еще более ничтожной причины в виде законодательства того или иного государства, а потому, что из-за вторичного, условного рефлекса, у авторов таких затей будет сводить судорогой зубы и ныть ребра с коленями.
Для того, чтобы государство Российское вернуло себе то самое время, когда в Европе ни одна пушка без позволения российского императора не стреляла — вкладываться нужно не в недвижимость на лазурном берегу Канарских островов в центре лондонского Нью-Йорка, а в собственную страну. В нашу науку, образование, инженерную инфраструктуру городов, в модернизацию имеющихся и в строительство новых дорог, в промышленность не только добывающую, но и в перерабатывающую, в новые аграрные города и городки, в технологии переработки сельскохозяйственной продукции и — самое главное — в человека.
Все те, кто отказывается понять эти простые факты — временщики, которые рано или поздно покинут Россию и будут сражаться за свое место под солнцем где-то там, собственными силами, разве что шарфы при этом будут бояться носить и даже покупать. А мы — мы останемся, потому что мы и есть наша Россия, наша Родина, которую нам обустраивать и обустраивать себе на счастье, соседям в пример, врагам на зависть.
@geonrgru
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Предсказание Путина: Владимир Путин предвидел, что Запад лишит российских нуворишей их богатств, и эти прогнозы сбылись — вернуть утраченное крайне сложно.
2. Условия сохранения капитала: Для защиты и приумножения капиталов необходимо мощное государство, способное предотвратить захват активов (например, заводов Роснефти, Газпрома, Лукойла) не из-за международного права, а благодаря своей силе, вызывающей страх у потенциальных агрессоров.
3. Инвестиции в Россию: Чтобы вернуть России былое величие, нужно вкладываться не в зарубежную недвижимость, а в развитие собственной страны: науку, образование, инфраструктуру, промышленность (добывающую и перерабатывающую), сельское хозяйство, технологии и, главное, в людей.
4. Временщики и патриоты: Те, кто игнорирует эти истины, — временщики, которые покинут Россию и будут бороться за выживание за границей. Оставшиеся же — истинные россияне, которым предстоит строить и укреплять Родину.
Вывод:
Автор утверждает, что Россия может быть сильной и независимой только при условии внутреннего развития и опоры на собственные ресурсы, а не на Запад. Путин предвидел нынешние проблемы, и будущее страны зависит от тех, кто останется и будет инвестировать в неё, а не от тех, кто бежит за рубеж. Россия — это её народ, которому предстоит строить страну для себя и в назидание другим.
Всё течёт, всё меняется.
Привет ник. Лениду ( Плотникову).
У меня не по теме вопрос….Для легкой конструкции ты бы применил винтовые сваи или буроналивные? Или может быть вообще тупо трубу толстостенную залить?
Функция конструкции, и на каком грунте будет стоять ?
Каркасное строение примерно 10х12,грунт неизвестен до конца,но точно не “болото”.Суглинок с гравием скорее всего.
Высота ? Чем обшито ?
2.7-3 метра.Пока ничем,будет обшита доской,покрыта гибкой черепицей.
Если “целик”, то отдельно стоящие фундаменты с закладными (анкерами) для несущих колонн. С уплотнением и подсыпкой ЩПС под опорную часть “штучных” фундаментов.
Можно бросить плиту под пяту колонны с уплотнением и подсыпкой ЩПС. Потом “развязать каркас связями.
Или оббетонировать трубу-колонну на стоящей опоре из подбетонки с уплотнением. Труба – колонна замоноличена в отдельно стоящем фундаменте.
Повторюсь, что надо исключить “просадку”. А это – анализ несущего грунта и наличие водички в нём с пустотами.
Плюс ветровая, снеговая нагрузки и отвод воды.
П.С. Ты всё равно сделаешь по своему, исходя из ресурсов и смекалки. :-)
Изыскания явно в смету не входят:).Если честно склоняюсь к буроналивной,забуренной ниже глубины промерзания.Самый дешевый вариант,и вроде как надежный,но…боюсь просадки,как ты и предостерегаешь.А “трубы” железом обварить можно и “короб” получится,но металл дорогой зараза сейчас. Еще и участок под уклоном…Вроде и ответ очевиден,но мучаю себя сомнениями….:( А “развязать связями” это уголком по диагонали “центральную” сваю с “угловыми” связать предлагаешь,или я что-то не “вкурил”?
Да. По связям. Если забуришься, то сделай нижний обвязочный пояс на “+0.000″. Из арматуры и бетона, или металл. уголком , швеллером или трубами. Шо найдёшь. Если где будет садиться – удержит.
П.С. Лучше из металла. Проще.
“Армированную блямбу” в уровень с землей…Что-то на подобии юбки у гриба…Ну да…Это самый дешевый и технологичный вариант.А выдавить снизу не должно,потому что ниже глубины промерзания пробурено.Еще бы ростверк,но уже не до жиру…Здорово что я этот вопрос задал.Спасибо,Жора.