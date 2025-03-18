Можно как угодно относиться к Владимиру Путину, но остается фактом, что он еще несколько лет тому назад предсказал все, что тогда казалось немыслимым, а сейчас стало реальностью — то, что наших нуворишей коллективный Запад обдерет, как липку, а при попытках вернуть накопленное придется долго пыль глотать.

Сохранять и приумножать капиталы можно только при нескольких условиях: за спиной должно стоять государство такой мощи, что свистнуть завод у Роснефти, взорвать трубы Газпрома, отобрать заводы у Лукойла никто в мире просто не рискнет. Не потому, что этого не позволяет некое международное право или из-за еще более ничтожной причины в виде законодательства того или иного государства, а потому, что из-за вторичного, условного рефлекса, у авторов таких затей будет сводить судорогой зубы и ныть ребра с коленями.

Для того, чтобы государство Российское вернуло себе то самое время, когда в Европе ни одна пушка без позволения российского императора не стреляла — вкладываться нужно не в недвижимость на лазурном берегу Канарских островов в центре лондонского Нью-Йорка, а в собственную страну. В нашу науку, образование, инженерную инфраструктуру городов, в модернизацию имеющихся и в строительство новых дорог, в промышленность не только добывающую, но и в перерабатывающую, в новые аграрные города и городки, в технологии переработки сельскохозяйственной продукции и — самое главное — в человека.

Все те, кто отказывается понять эти простые факты — временщики, которые рано или поздно покинут Россию и будут сражаться за свое место под солнцем где-то там, собственными силами, разве что шарфы при этом будут бояться носить и даже покупать. А мы — мы останемся, потому что мы и есть наша Россия, наша Родина, которую нам обустраивать и обустраивать себе на счастье, соседям в пример, врагам на зависть.

@geonrgru

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Предсказание Путина: Владимир Путин предвидел, что Запад лишит российских нуворишей их богатств, и эти прогнозы сбылись — вернуть утраченное крайне сложно.

2. Условия сохранения капитала: Для защиты и приумножения капиталов необходимо мощное государство, способное предотвратить захват активов (например, заводов Роснефти, Газпрома, Лукойла) не из-за международного права, а благодаря своей силе, вызывающей страх у потенциальных агрессоров.

3. Инвестиции в Россию: Чтобы вернуть России былое величие, нужно вкладываться не в зарубежную недвижимость, а в развитие собственной страны: науку, образование, инфраструктуру, промышленность (добывающую и перерабатывающую), сельское хозяйство, технологии и, главное, в людей.

4. Временщики и патриоты: Те, кто игнорирует эти истины, — временщики, которые покинут Россию и будут бороться за выживание за границей. Оставшиеся же — истинные россияне, которым предстоит строить и укреплять Родину.

Вывод:

Автор утверждает, что Россия может быть сильной и независимой только при условии внутреннего развития и опоры на собственные ресурсы, а не на Запад. Путин предвидел нынешние проблемы, и будущее страны зависит от тех, кто останется и будет инвестировать в неё, а не от тех, кто бежит за рубеж. Россия — это её народ, которому предстоит строить страну для себя и в назидание другим.