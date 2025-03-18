Сериал Андрей Боголюбский: а ты точно князь?
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Комментарий редакции
Тезисы обзора сериала про Андрея Боголюбского:
1. Историческая значимость Андрея Боголюбского:
– Князь Андрей Юрьевич Боголюбский — выдающаяся фигура русской истории, сын Юрия Долгорукого, основателя Москвы.
– Перенёс центр политической жизни из Киева во Владимир, заложив основы северо-восточной Руси как нового центра силы.
– Взял Киев штурмом в 1169 году, но не остался там, оставив брата править, что символизировало смену политического фокуса.
– Пытался объединить русские земли, что закончилось его трагической гибелью в 1174 году от рук бояр.
2. Ожидания от сериала:
– История Андрея Боголюбского настолько драматична и богата событиями, что она идеально подходит для экранизации.
– Проект возглавляет опытный продюсер Екатерина Жукова, известная по сериалам «Софья», «Грозный», «Годунов», что внушает надежду на качество.
– В сериале заявлен звёздный актёрский состав: Андрей Голубев (Андрей Боголюбский), Сергей Безруков, Александр Балуев, Александр Устюгов.
3. Критика костюмов и реквизита:
– Доспехи: Князь изображён в кожаном «бронежилете» с квадратными пластинами, не перекрывающими друг друга, что не соответствует русскому средневековому снаряжению X–XII веков. Это не только исторически недостоверно, но и выглядит убого.
– Одежда: Короткие рубахи, серые и мятые, не отражают статуса князя. Отсутствие многослойности (сорочка, свита, кафтан) противоречит средневековой моде. Штаны — широкие и складчатые, вместо узких чулок, необходимых всаднику.
– Оружие: Тупой топор с широкой оковкой, меч с анахроничным навершием — всё это не имеет аналогов в истории X–XII веков.
– Шлемы: У Александра Устюгова шлем с неподходящей формой (появился позже) и театральной кольчугой из свёрнутых колец.
– Сапоги: Широкие голенища, неудобные для верховой езды, вместо облегающих черевиков.
– Головные уборы: Отсутствие шапок или венцов у знатных персонажей — нарушение средневековых норм приличия.
4. Критика визуального стиля:
– Общий вид персонажей — серый, коричневый, мятый, что не соответствует богатству и эстетике знати того времени.
– Декорации (избы, стены храмов) выглядят обшарпанными и неошкуренными, что противоречит мастерству русских крестьян и статусу княжеских резиденций.
– Седло с современной лукой, прикрытое дерюгой, — явный анахронизм.
5. Критика постановки сцен:
– Сцена с князем, кующим меч на современной наковальне XV века, держа холодную полосу голыми руками, — абсурд.
– Боевая сцена: пехота без строя лезет через реку против конницы, что тактически нелепо. Отсутствие щитов и фехтование «клинок в клинок» — анахронизм для X века.
– Женщина в белой рубахе на публике — нарушение средневековых норм приличия.
6. Общее впечатление:
– Сериал не уважает исторический контекст и эстетику эпохи, представляя князя и его окружение как «бомжей с помойки».
– Отсутствие обращения к научным источникам (Кирпичников, Медведев) и реконструкциям.
– Деньги налогоплательщиков потрачены на «помойку», вызывающую отвращение вместо гордости за предков.
Вывод:
Автор обзора выражает глубокое разочарование сериалом про Андрея Боголюбского. Несмотря на потенциал истории и звёздный состав, проект страдает от вопиющей исторической недостоверности, убогого визуального исполнения и пренебрежения к деталям. Костюмы, реквизит и постановка сцен не только не соответствуют эпохе X–XII веков, но и выглядят дешёво и безвкусно, что оскорбляет образ великого князя и русской средневековой культуры. Автор считает, что создатели проигнорировали доступные научные данные и реконструкции, потратив бюджет (включая государственные средства) на создание «позорища», а не достойного исторического кино.
Создатели правильно распилили бюджет. В очередной раз поизгалявшись над лохами.