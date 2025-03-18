Полный текст сообщения Кремля по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом.



Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь.

Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И, конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности.

В контексте инициативы Президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области.

Подчёркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

В связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни окружённым в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.

В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.

Также конструктивно Президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договорённости.

Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлён обмен пленными – 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях.

Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учётом вышеупомянутых предложений Президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы.

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Также.

1. Путин подтвердил Трампу, что РФ гарантирует украинским военным жизнь и достойное обращение в случае их сдачи в плен в Курской области.

2. В Белом Доме сообщили, что РФ и США немедленно начинают на Ближнем Востоке переговоры об урегулировании конфликта на Украине,

3. В Кремле сообщили, что Трамп и Путин одобрили идею хоккейного матча между сборными НХЛ и КХЛ. Видимо это будет первый матч такого уровня за 3 года без нейтральных флагов.

4. В администрации Трампа заявили, что будущие экономические отношения США и РФ ждут огромные сдвиги (в позитивном направлении). А отношения будут двигаться к "стабильности".

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Ну и комментарий администрации Трампа.

Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне на Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Кровь и средства, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов.

Этот конфликт никогда не должен был начинаться и должен был быть прекращен давно искренними и добросовестными мирными усилиями. Лидеры согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по реализации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке.

Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость остановить распространение стратегического оружия и будут взаимодействовать с другими, чтобы обеспечить максимально широкое его применение. Оба лидера разделили мнение, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль.

Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединенными Штатами и Россией имеет огромный потенциал. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Обсуждение ситуации на Украине:

– Путин и Трамп провели откровенный обмен мнениями по украинскому конфликту.

– Путин поблагодарил Трампа за стремление прекратить боевые действия и потери.

– Россия готова к совместной с США проработке путей урегулирования, учитывающих интересы безопасности РФ и устранение причин кризиса.

2. Инициатива 30-дневного перемирия:

– Трамп предложил 30-дневное перемирие, Россия выдвинула условия: контроль за прекращением огня, остановка мобилизации и перевооружения ВСУ.

– Указаны риски из-за недоговороспособности Киева и его террористических актов в Курской области.

– Ключевое условие мира — прекращение иностранной военной помощи Украине.

3. Гуманитарные аспекты:

– Россия гарантирует жизнь и достойное обращение сдавшимся в плен в Курской области украинским военным.

– 19 марта планируется обмен пленными (175 на 175) и передача 23 тяжело раненых украинских солдат как жест доброй воли.

4. Предложения Трампа и реакция Путина:

– Трамп предложил 30-дневный отказ от ударов по энергетике — Путин дал команду военным.

– Обсуждена безопасность судоходства в Черном море, начнутся переговоры по деталям.

5. Двустороннее сотрудничество:

– Лидеры договорились продолжить усилия по урегулированию, создаются экспертные группы РФ и США.

– Переговоры по украинскому конфликту начнутся на Ближнем Востоке.

6. Дополнительные договоренности:

– Одобрена идея хоккейного матча НХЛ и КХЛ — первый за три года без нейтральных флагов.

– США прогнозируют позитивные сдвиги в экономических отношениях с РФ.

7. Комментарий администрации Трампа:

– Лидеры договорились о начале движения к миру с энергетического и морского перемирия.

– Обсуждалось сотрудничество на Ближнем Востоке и предотвращение распространения стратегического оружия.

– Отмечены перспективы экономических сделок и геополитической стабильности после мира.

Вывод:

Телефонный разговор Путина и Трампа демонстрирует стремление обеих сторон к деэскалации конфликта на Украине через конкретные шаги: перемирие, переговоры и гуманитарные меры. Россия подчеркивает необходимость учета своих интересов и прекращения внешней поддержки Киева, тогда как США акцентируют внимание на мире и улучшении двусторонних отношений. Итогом стало начало совместной работы, включая создание экспертных групп и переговоры на Ближнем Востоке, что может заложить основу для долгосрочного урегулирования и укрепления российско-американских связей.