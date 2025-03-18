Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Ответы на вопросы (17.03). Отец Андрей Ткачёв

26 1


Благотворительность: https://pay.cloudtips.ru/p/9a762c1a
Также: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/

Эпизоды:
00:00 Слова ободрения Отца Андрея
04:35 "Терпеть ради Христа" – как понять?
09:02 Прозрел ли разбойник, обращаясь к Христу?
13:38 Как объяснить маме, что нельзя смотреть "Битву экстрасенсов"?
16:32 О чтении Евангелия о расслабленном…
20:03 Десятина от компенсации за ранения на СВО
24:25 О старчестве и святых
34:03 Как поступить, если сбился в молитве?
36:48 О словах Иисуса "не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить"
42:18 Можно ли заняться бизнесом, но сохранить православие в себе?
48:48 Благословение Отца Андрея

Комментарий редакции

Основные вопросы и краткие ответы отца Андрея:

1. Ольга: Какой духовный смысл в терпении скорбных обстоятельств ради Христа? Хорошо ли Христу, когда человеку плохо? 
   – Терпение нужно, когда изменить ситуацию невозможно, это закаляет человека. Христа не радуют страдания, но опыт терпения полезен для души. Комфорт — не цель христианской жизни.

2. Дмитрий: Разбойник на кресте обращался к Христу как к Богу или земному царю? 
   – Разбойник узнал в Христе небесного Царя, а не земного, увидев Его страдания. Это сверхъестественное откровение привело его в рай.

3. Мария: Как объяснить маме, что нельзя смотреть "Битву экстрасенсов"? 
   – Это тревожный симптом, если верующий не различает бесовщину. Лучший совет — указать на духовную опасность и несовместимость с верой. Объявлен конкурс на хороший совет.

4. Ольга: Связь Евангелия о расслабленном с неделей Григория Паламы? 
   – Нет прямой связи, это чтение второй недели Великого поста для готовящихся к крещению, чтобы узнать Христа как исцеляющего и прощающего грехи.

5. Александр: Компенсация за ранение на СВО — заработок? Надо ли отдавать десятину? 
   – Это не заработок, а компенсация за риск и служение. Десятина — дело совести, церковь не контролирует, оставляя выбор человеку.

6. Валентина: Что такое старчество? Молится ли старец за нас после смерти? 
   – Старец — опытный духовный наставник, помогающий спасению. После смерти может молиться за нас, но и сам нуждается в наших молитвах.

7. Анна: Что делать, если сбился в молитве "Господи помилуй" 40 раз? 
   – Не стоит зацикливаться на мелочах, это не существенно. Мелочность — симптом духовной болезни, нужно освободиться от нее.

8. Александр: Господь отменил заповедь "не заботьтесь о завтрашнем дне" словами о мече? 
   – Речь о разных временах: раньше не требовался запас, теперь — да, а меч символизирует Слово Божие, а не оружие.

9. Александр: Стоит ли православному начинать бизнес или выбирать между верой и достатком? 
   – Нет противоречия между верой и желанием улучшить жизнь. Нужно трезво оценить свои способности и спланировать действия.

Вывод: 

Отец Андрей в своих ответах подчеркивает практичность и духовную глубину христианской жизни. Он призывает избегать крайностей (мелочности, комфорта как цели), видеть в трудностях возможность роста, а в вере — свободу выбора, основанную на совести. Его подход сочетает наставление с доверием к личной ответственности человека.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rsRj_G4gDvg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ответы на вопросы 23.09. Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы 10.02. Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (3.03). Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (16.09). Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы 21.10.24. Отец Андрей Ткачёв
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30241 28169
    жора шапов 15 мин. назад

      “3. Мария: Как объяснить маме, что нельзя смотреть “Битву экстрасенсов”?
      – Это тревожный симптом, если верующий не различает бесовщину. Лучший совет — указать на духовную опасность и несовместимость с верой. Объявлен конкурс на хороший совет.” – у меня есть совет. На конкурс:
      - Пусть мама Марии проверит практически у себя наличие “веры христианской”. Как сказано в НЗ Библии канон.
      П.С. Думаю, что потом будет спокойно всё смотреть, что захочет.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход: