Президент Владимир Путин пообщался с бойцами, участвовавшими в операции по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противника по пустой трубе магистрального газопровода, и объявил, что всех её участников представят к высоким наградам.

Напомним, 12 марта Владимир Путин посетил Курскую область, где заслушал доклад начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова об операции «Поток». По словам Герасимова, штурмовики сводного формирования численностью в несколько сотен человек, используя трубу газотранспортной системы Уренгой-Помары-Ужгород, преодолели внутри нее расстояние около 15 км, и вышли в расположение боевых порядков группировки ВСУ.

Операция тщательно готовилась, и на это ушла не одна неделя. Бойцы спустились под землю в трубу, в которой еще были остатки газа, метан еще присутствовал в виде воздушно-капельной смеси, а уровень углекислого газа был выше безопасной для жизни нормы в десятки раз. В таких адских условиях наши герои прошли полтора десятка километров. И не налегке – обычный вес полной боевой нагрузки одного бойца порядка 60 килограммов. А кроме того им надо было нести дополнительные боекомплекты, вооружение.

Военные эксперты признают, что операция «Поток» была немыслимой по своей дерзости. Бойцам предстояло зайти в тыл к украинским оккупантам и нанести им сокрушительный удар. Цель — промзона Суджи и пригородные села. О таком никогда не писали в учебниках по военному искусству. Подобного никогда не показывали даже в голливудском кино.

Но это была еще и сложная инженерная операция, подготовка к которой, как теперь уже стало известно, заняла не одну неделю. Сначала из трубы выкачали остатки газа, потом наполнили ее кислородом. Кроме того, по пути нужно было организовать накопители для личного состава, проделать отверстия для вентиляции, занести боекомплект и провизию. Да и сами бойцы заходили в трубу газопровода почти четверо суток. Конденсат от газа присутствовал по всей трубе. Одежда и обувь в таких условиях уже через час становились насквозь мокрыми.

Траншеи, чтобы подобраться к трубе, рыли бойцы подразделения «Ветераны». У них уже был такой опыт: с помощью подземных тоннелей они оказывались в тылу врага под Авдеевкой и Дзержинском. Но тут был уже совсем другой масштаб. Под землей возводились целые галереи.

В газопровод бойцы вошли в районе села Большое Солдатское, примерно в 15 километрах от Суджи. Внезапно появившись в тылу противника, наши воины вызвали панику в рядах ВСУ. И уже через несколько часов они контролировали хутор Кубаткин, освободили Малую Локню и Черкасское Поречное. Операция «Поток» за считанные часы позволила освободить больше 10 населенных пунктов и закрепиться в окрестностях Суджи. А впоследствии — освободить и этот город.

«Это был грандиозный подвиг, продемонстрировавший силу воли, дух самопожертвования и дисциплину российских войск. Они столкнулись с немыслимым и вышли победителями, прорвав украинскую оборону и захватив стратегические позиции», — отмечает аналитик Центра геостратегических исследований из Бразилии Лукас Лейрос на портале Strategic Culture. Эксперт выразил искреннее восхищение тому, насколько неожиданное появление российских военных застало врасплох боевиков ВСУ, что они не знали, как реагировать. Бразильский аналитик уверен, что операция «Поток» войдет в мировую военную историю.

Восхищение беспримерным подвигом российских бойцов в Судже выразили даже в тех странах, которых друзьями России уж никак не назовёшь. Так, описывая случившееся, Кшиштов Подгурский, корреспондент польской газеты Mysl Polska, сравнивает его со знаменитой героической «Атакой живых мертвецов» в годы Первой мировой войны.

«Их всех рвёт, зная исход, они шли вперёд», — так звучат слова из песни российского исполнителя, известного под псевдонимом Radio Tapok, под названием "Атака живых мертвецов", — пишет Подгурский. — В песне рассказывается реальная история о том, как русские солдаты императорской армии, отравленные немецким боевым "горчичным" газом, защищали крепость Осовец в годы Первой мировой войны. Понимая, что они умирают, харкая кровью, "живые мертвецы" пошли в штыковую контратаку и задержали немцев».

«В Судже 8 марта, — не скрывая восхищения мужеством русских, продолжает польский корреспондент, — произошел столь же героический эпизод, который войдет в историю схватки за Украину. Российские солдаты прошли 15 километров 750 метров по газопроводу диаметром 1,4 метра. Они ползли, шли, согнувшись в газовой трубе, чтобы вытеснить врага из Курской области. Вся операция длилась неделю: 2 дня российские бойцы передвигались по трубопроводу и 4 дня ждали команду. Некоторые отравились метаном. У них было с собой минимальное количество пищи и воды. Несмотря на это, российские солдаты проникли в тыл украинцев в Судже и успешно их атаковали.

Украинские военнослужащие в Судже запаниковали. Началось хаотическое бегство. Украинские военные оставляли позиции в промышленной зоне. Выскочив из города, они оказались перед разрушенным русскими спецназовцами мостом и были вынуждены бросить там тяжелую технику, чтобы бежать дальше по руинам моста пешком.

Несколько сотен военнослужащих российских вооруженных сил, понимая, что они, возможно, идут в свой последний бой, двинулись к промышленной зоне. Это было немного похоже на атаку "камикадзе" — несмотря на смертельную опасность, они шли вперед, на хорошо укрепленные позиции, где все еще оставался противник. Бойцы Армии России проявили типичный для русского/советского характер, который велит им идти до конца».

А в заключение, корреспондент Mysl Polska даже перечисляет подразделения российской армии, которые, по его сведениям, принимали участие в это беспрецедентной операции: Группа «Аида» Спецназа «Ахмат», 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, 30-й мотострелковый полк, бойцы отряда «Ветераны» и батальона «Восток», воины 177-го гвардейского полка морской пехоты и 106-й мотострелковой бригады. Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года. Минобороны сообщило об освобождении Суджи 13 марта.

Западные СМИ отмечают, что поражение в Курской области стало для ВСУ катастрофой. Вторжение ВСУ в Курскую область, которое рекламировалось как «дерзкий и стремительный гамбит» Киева, завершается отступлением: в одних местах организованным, в других — хаотичным.

В разгар «курской кампании» ВСУ контролировали около 1300 квадратных километров российской территории, теперь — цепляются за клочок земли вдоль границы с Сумской областью, констатировала американская газета New Yorк Times.

По словам Паси Паройнена, военного аналитика финской разведывательно-аналитической компании Black Bird Group, к воскресенью ВСУ удерживали лишь около 78 квадратных километров вдоль российско-украинской границы. «Приближается конец боев», — предупреждает он.

«Крах Суджи является катастрофическим поражением политической и военной линии президента Владимира Зеленского и может означать конец его политической карьеры и карьеры его окружения», — заявило итальянское издание Antidiplomatico.

«Поражение под Курском, — пишет на его страницах Клара Стателло, — произошло в самый неподходящий момент: в начале переговоров о прекращении огня. Пощечина Зеленскому, который всячески пытался, при поддержке европейских партнеров и бывшей администрации США, привлечь Украину к переговорам с позиции силы. Вместо этого она сидит за столом переговоров вдвойне ослабленной: во-первых, потому что у нее нет единственной карты, которую она может использовать для получения уступок от Москвы, а во-вторых, потому что она несет бремя обидного поражения. Возможно, это слишком поспешно, но это звучит как предвестник капитуляции», — отмечает автор статьи.

По ее словам, ответственность за провал «похода на Курск» «не может не пасть на Зеленского, который всячески стремился начать наступление на территории России независимо от Вашингтона, удлиняя фронт и отвлекая специальные войска с других направлений. Операция, непонятная многим военным экспертам, которые до сих пор задаются вопросом, какова была истинная стратегическая цель наступления, начатого на полосе преимущественно сельской и малонаселенной российской территории».

В итоге эта авантюра Зеленского, в виде открытия нового фронта «всего через две недели поставило украинскую армию в Донбассе в серьезное положение, в то время как войска Москвы начали наращивать темпы продвижения в направлении Селидово. Это был переломный момент для российской армии, которой удалось прорваться сквозь бреши в украинской обороне, захватывая населенный пункт за населенным пунктом, пока она не вышла на несколько километров к границе с Днепровским регионом», —делает вывод Клара Стателло.

Курская авантюра Киева — самая неэффективная военная операция за последние 200 лет. К такому выводу пришли даже обычно ангажированные эксперты Американского Института изучения войны (ISW). Согласно их исследованию, операция вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области признана самой неудачной, начиная с эпохи наполеоновских войн. Этот вывод основан на всестороннем анализе военных операций, и охватывает такие аспекты, как планирование, исполнение, ресурсы и результаты.

Резкую оценку этой провальной операции ВСУ дал эксперт Института, бывший командующий силами НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус: «Эта операция была даже не авантюрой, а коллективным самоубийством. Сроки, состав и качество войск, вооружение, способность войск его использовать — все компоненты операции указывали на провал еще до ее начала».

По мнению генерала, ошибки были допущены на всех этапах, начиная с планирования и заканчивая исполнением, что привело к катастрофическим последствиям.

Специально для «Столетия»

Николай Петров

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Операция «Поток» как уникальный подвиг: Российские военнослужащие провели операцию, проникнув в тыл ВСУ через газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, преодолев 15 км в экстремальных условиях (остатки метана, высокий уровень углекислого газа, конденсат). Это позволило освободить более 10 населённых пунктов, включая Суджу.

2. Масштабная подготовка: Операция готовилась несколько недель: из трубы выкачивали газ, наполняли кислородом, создавали вентиляцию, накопители и доставляли боекомплекты. Бойцы заходили в газопровод в течение четырёх суток.

3. Героизм бойцов: Военнослужащие несли тяжёлую боевую нагрузку (около 60 кг на человека), передвигались в условиях сырости и опасности отравления метаном, демонстрируя силу воли и самопожертвование.

4. Тактический успех: Внезапное появление российских сил вызвало панику у ВСУ, что позволило быстро захватить стратегические позиции, включая промзону Суджи, и освободить город 13 марта 2025 года.

5. Международное признание: Операция вызвала восхищение даже на Западе. Бразильский аналитик Лукас Лейрос назвал её исторической, польский журналист Кшиштов Подгурский сравнил с «Атакой живых мертвецов» Первой мировой войны.

6. Поражение ВСУ в Курской области: Вторжение ВСУ, начавшееся в августе 2024 года, завершилось катастрофическим отступлением. Из 1300 контролируемых км² осталось лишь 78 км² к марту 2025 года.

7. Политические последствия для Украины: Провал операции ослабил позиции Зеленского на переговорах, подорвал его авторитет и, по мнению итальянских и американских аналитиков, стал предвестником возможной капитуляции.

8. Критическая оценка Запада: Американский Институт изучения войны назвал операцию ВСУ в Курской области самой неудачной за 200 лет, а генерал Дэвид Петреус охарактеризовал её как «коллективное самоубийство» из-за ошибок в планировании и исполнении.

Вывод:

Операция «Поток» стала выдающимся примером военного мастерства и героизма российских войск, обеспечив тактический и стратегический успех в Курской области. Она не только привела к освобождению Суджи и разгрому ВСУ, но и получила признание даже со стороны недружественных стран, войдя в историю как уникальный подвиг. В то же время провал украинского наступления в регионе обернулся катастрофой для ВСУ и политическим кризисом для Зеленского, подорвав его позиции на международной арене и приблизив перспективу капитуляции. Операция «Поток» продемонстрировала контраст между эффективностью российской армии и стратегическими просчётами украинского командования.