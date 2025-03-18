Александр Колпакиди. Роль чекистов в жизни Советского Союза. Кем на самом деле были чекисты? Все что написано о чекистах – ложь.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Литературный мотив Грэма Грина:

- Упоминается английский писатель Грэм Грин, особенно его роман "Тихий американец".

- Основная идея: человек с пороками (пьяница, гуляка) может объективно совершать полезные дела, а внешне идеальный человек (спортсмен, не пьёт, не курит) может вредить обществу и истории.

- Пример из "Тихого американца": американец с благими намерениями служит империализму, а главный герой, несмотря на пороки, помогает правому делу вьетнамцев.

2. Историческая дилемма:

- Нельзя судить о человечестве только по "канализации" (порокам, слабостям). Человек способен на величие, любовь, героизм.

- Аналогия: если инопланетяне найдут только канализацию, это не отразит сути человечества.

3. Образ чекистов в истории:

- С конца 1980-х годов о чекистах писали только негативно, акцентируя "канализацию" (взяточничество, пьянство, аморальное поведение), игнорируя их позитивный вклад.

- Пример: Компартии Западной Белоруссии и Украины боролись против польского гнёта, фашизма, организовывали забастовки, партизанские отряды, но в статьях упоминаются только внутренние конфликты.

4. Роль чекистов в Гражданской войне и модернизации:

- Чекисты сыграли огромную роль в Гражданской войне и модернизации при Сталине, став "приводным ремнём" наряду с партией.

- Оценка: около 5000 чекистов и бойцов ВЧК погибло при подавлении крестьянских восстаний, но об этом мало пишут.

- Отсутствие архивной помощи от ФСБ при составлении книги памяти о погибших чекистах до середины 1930-х годов.

5. Фальсификация истории:

- При Хрущёве и Горбачёве замалчивалось обострение классовой борьбы, о котором говорил Сталин, хотя оно реально происходило (восстания, партизанские отряды, теракты).

- Пример: 650 000 повстанцев в 1930 году, но это не вписывается в официальную картину "счастливого социализма".

6. Перерождение в органах:

- С 1920-х годов в органах появлялись "перерожденцы", стремящиеся к роскоши и власти (пример: Ягода, Ежов).

- Ежов как "шекспировский злодей": карлик, больной, но мастерски вошедший в доверие к Сталину, развязавший репрессии.

- Берия: талантливый организатор, но противоречивый; его гибель — потеря для истории.

7. Роль спецслужб в мировой политике:

- Замалчивание роли КГБ в революциях (например, в Португалии 1970-х), в отличие от активного освещения роли ЦРУ.

- Пример Португалии: коммунистическая верхушка армии была свергнута одним полком, что вызывает вопросы о внешнем вмешательстве.

8. Современные проекты автора:

- Сборник о начальнике разведки Фитине, подчёркивающий его скромность как выдающееся качество.

- Двухтомник по истории внешней разведки и альманах "Прометей".

- Книга "Герилья" о партизанах Латинской Америки 1970-х годов.

9. Дискредитация левого движения:

- После краха СССР западные спецслужбы взяли под контроль левые движения.

- Примеры: лидеры Европы (Шольц, Фишер) с сомнительным прошлым, переходившие от марксизма к поддержке капитализма.

Вывод:

Автор беседы акцентирует внимание на двойственности человеческой природы и исторических процессов, опираясь на литературные примеры (Грэм Грин) и исторические реалии (роль чекистов, спецслужб). Он критикует однобокое освещение истории, где замалчивается позитивный вклад определённых групп (чекистов, коммунистов) и преувеличиваются их пороки. Особое внимание уделяется фальсификации истории в СССР и на Западе, а также влиянию спецслужб на мировые революционные процессы. Автор стремится восстановить историческую справедливость через свои книги, подчёркивая необходимость комплексного подхода к оценке прошлого, где "канализация" не должна затмевать подвиги и борьбу за прогресс.

Пример позитивного описания чекистов в литературе

Роман Владимира Богомолова "Момент истины (В августе сорок четвёртого)" представляет собой глубокое и многослойное произведение, которое можно рассматривать в контексте обсуждаемой темы о роли чекистов и их восприятии в истории. Книга перекликается с тезисами из беседы и добавляет к ним новый ракурс.

Связь с тезисами беседы:

1. Сложность и неблагодарность труда чекистов:

- В "Моменте истины" Богомолов показывает кропотливую, напряжённую и часто скрытую от глаз работу сотрудников СМЕРШ (контрразведки) по поимке немецких агентов в тылу Красной Армии в 1944 году. Их труд требует не только профессионализма, но и моральных жертв, постоянного напряжения и готовности к риску. Это созвучно с мыслью из беседы о том, что вклад чекистов в историю недооценён, а их образ часто сводится к "канализации" — негативным аспектам.

2. Возвышенные идеалы:

- Герои романа — Таманцев, Алёхин, Блинов — руководствуются не только долгом, но и глубоким убеждением в правоте своего дела, защитой Родины от врага. Это перекликается с идеей о том, что даже люди с недостатками (в беседе — пьяницы, гуляки) могут совершать объективно полезные дела. У Богомолова чекисты не идеализированы как "спортсмены-физкультурники", а показаны как живые люди, но их преданность делу возвышает их над бытовыми слабостями.

3. Несправедливое отношение со стороны окружающих:

- В книге обычные военные, не понимающие специфики работы контрразведки, относятся к сотрудникам СМЕРШ с недоверием, а порой и с презрением (помощник коменданта). Это иллюстрирует тезис беседы о том, что позитивный вклад чекистов замалчивается, а их образ искажён. Богомолов подчёркивает, что их работа остаётся в тени, а признание приходит редко, что соответствует жалобе автора беседы на отсутствие исторической справедливости.

4. Двойственность человеческой природы:

- Как и в примерах Грэма Грина, Богомолов избегает чёрно-белого изображения персонажей. Например, Таманцев — энергичный, порой резкий, но невероятно профессиональный; Алёхин — более сдержанный и интеллигентный. Их личные качества не умаляют значимости их миссии, что поддерживает мысль о том, что судить о людях только по "канализации" неправильно.

5. Историческая роль спецслужб:

- "Момент истины" показывает, как чекисты в годы войны были "приводным ремнём" — обеспечивали безопасность тыла, что было критически важно для победы. Это созвучно с утверждением из беседы о роли спецслужб в модернизации и защите страны, несмотря на их сложный общественный образ.

Отличия и дополнения:

- Конкретный исторический контекст: В отличие от общих рассуждений беседы о Гражданской войне или сталинской модернизации, Богомолов фокусируется на Великой Отечественной войне, показывая работу чекистов в условиях фронта и тыла. Это добавляет конкретности и документальности к общей картине их деятельности.

- Отсутствие "перерожденцев": В романе нет акцента на коррупции или моральном падении чекистов, как в примерах Ягоды или Ежова из беседы. Богомолов показывает их как профессионалов, сосредоточенных на задаче, что контрастирует с негативным нарративом о "канализации".

- Документальный стиль: Богомолов использует почти протокольный стиль, включая "оперативные документы", что усиливает ощущение реальности и сложности их работы, противопоставляя это поверхностным суждениям.

Вывод:

"Момент истины" Владимира Богомолова служит прекрасным дополнением к идеям беседы. Книга подтверждает, что труд чекистов был сложным, неблагодарным и часто недооценённым, но при этом жизненно необходимым для страны. Она опровергает однобокий негативный образ, показывая их преданность и профессионализм, и подчёркивает, что за "канализацией" скрывается гораздо большее — вклад в историю и защиту народа. В этом смысле роман может быть примером того, как литература способна восстанавливать историческую справедливость, о чём и говорит автор беседы в своих проектах.