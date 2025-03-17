Театральный критик Марианна Строева представляет писателя Юрия Бондарева и главного режиссера Московского драматического театра имени Гоголя Бориса Голубовского. Юрий Бондарев рассуждает о постановке романа “Берег” на театральной сцене, о преимуществах и о разнице между прозой и драматургией. Режиссер Борис Голубовский – о своем видении воплощения романа в театре.Включены сцены из спектакля “Берег”. В ролях: Александр Скворцов, Ольга Науменко, Светлана Брагарник, Леонид Кулагин.Главная редакция литературно-драматических программ, 1977 г.#гостелерадиофонд #ЮрийБондарев #ТеатрГоголяМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1