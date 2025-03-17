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Юрий Бондарев – о спектакле “Берег” на сцене Театра имени Гоголя (1977)

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Театральный критик Марианна Строева представляет писателя Юрия Бондарева и главного режиссера Московского драматического театра имени Гоголя Бориса Голубовского. Юрий Бондарев рассуждает о постановке романа “Берег” на театральной сцене, о преимуществах и о разнице между прозой и драматургией. Режиссер Борис Голубовский – о своем видении воплощения романа в театре.

Включены сцены из спектакля “Берег”. В ролях: Александр Скворцов, Ольга Науменко, Светлана Брагарник, Леонид Кулагин.

Главная редакция литературно-драматических программ, 1977 г.

#гостелерадиофонд #ЮрийБондарев #ТеатрГоголя

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dt_IU8laF1M
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 3556 3360
    Сан Саныч 22 мин. назад

      У генерала кавалерии Анатолия Васильевича Ставенкова были три ордена Ленина и четыре ордена Красного Знамени. Ордена Суворова, Красной Звёзды, медали за оборону Москвы, Сталинграда, освобождение Варшавы, взятие Берлина, Победу над Германией (прошёл через несколько войн).

      Не было только Звёзды Героя. Причина – жена была этнической немкой. В энциклопедиях и справочниках об этом не пишут.

      Бондарев написал “Горячий снег” при пехоту и артиллеристов, но никто не написал про судьбу 4 кавалерийского корпуса, Иранский поход и бои под Сталинградом (в районе Котельниково) – не справедливо забытые страницы истории.

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