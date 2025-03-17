Третий день гуляний, в честь коронации второго президента, решили ознаменовать карнавалом. В обрамлении площади у дворца снесли пару ненужных министерств и один памятник Героя с Протянутой Рукой.

Сам Президент был на удивление подтянут и сух. Подтянут настолько, насколько позволяла вправленная корсетом выпуклость его живота. Сух до такой степени, что не пил ничего крепче пива – «Балтики 9», а потому, обещал боле не прыгать с нераскрытым парашютом и не воевать с соседними Республиками.

Ближе к обеду сколотили огромный, дощатый помост для артистов погорелого, национального театра. Говорили, что каждому будет выдан костюм собственной национальности. А так как национальностей на всех не доставало, выдавали реквизитом из давешней детской сказки.

Черномор распустил бороду по улице Героя с протянутой Рукой. Весталки пили пиво у вокзала с азейрборджанцами. А леший нажрался водки, зарылся мордой в листву и пугал прохожих звериным рыком и знанием конституции.

Чахоточный Пьеро сидел в костюмерной перед зеркалом и боялся умирать. Пол года назад, за какую-то нелепую провинность его выпустили из лагеря, и теперь он скомканным, жухлым листом трепетал над собственным изображением в зеркале.

Огромные черные глаза Пьеро страшились отражений. Ему казалось, что отражение за чертой зеркала, давным-давно мертво и скоро прольется через край, чтобы поглотить вторую половину.

Там, в зеркале скошенные углы и ночь таится за каждой гранью. Сделанное нетвердой рукой стекольщика в похмелье, зеркало искажало и без того убогую реальность, испражняло углы, игольчатым фарсом смеялось над пропорциями, логикой и стремлениям к правилам жизни.

Пьеро втирал мел и ваксу в свое лицо, подводил голубым брови ибо так нравилось новым правителям. Ибо так они видели настоящее веселье и искры безумия, именуемого плотской страстью.

Там за чертой отражений в стекле, стояло гротесковое прошлое, вырожденное настоящее и будущий фарс, который разродится невиданным в размахе карнавалом, где каждый проявит свою личину и выпустит душу на волю.

На волю в душный июльский мрак. Мрак ночи, расцвеченной гроздями салюта и стаями вишневых облаков от завода кормильца, выпускающего алюминиевые огурцы. На волю в сухой, пористый полумрак кайбальских степей, где в небе отражается вечность, а земля хранит следы тысячелетий, застывших в родовых камнях менгирах.

Пьеро умирал. Болезнь выела его внутренности, опалила мозг и стянула скулы в подобие улыбки, не прикрывающей желтые от никотина зубы. Пьеро умирал и ждал смерти, как избавления от фарса нелепейших положений, низвергнутых на него жизнью. Отражений теней, которые заслонили мир и расцветили его карликовость фейерверками.

Он ждал времени последней реплики с мучительной обреченностью. Он желал вложить в нее всю душу. Он хотел выйти вместе с ней, даже если она выйдет отвратительной. Он знал, что именно в ней, он достигнет всей правды, которая существует.

В комнату влетел антерпринер. Его костюм борова блистал фальшивыми бриллиантами и папье-маше сотового телефона. После карнавала, боров становился директором великой промышленной группы, на вверенной территории. После карнавала, боров хотел собственной игры. И он мог ее получить, если они останутся довольны.

А они были довольны, ибо представление началось. И Буратино искал золотой ключик, а Карабас-Барабас запутался в бороде и смешно дрыгал толстыми ляжками. Геи щекотали его и лезли под одежды, а он не мог вытерпеть, рыгал перегаром. И потому править Борову, не запятнанному в постыдных отношениях.

Грянул занавес и разразился карнавал. Подмостки стонали от аплодисментов и черепа Короля Лира бросали в толпу будто пепельницы сувениры. Грянул занавес и тысячи мужчин, опившись техническим спиртом, пришли в неописуемый восторг и залезли в корсеты к чужим дамам.

Все в этом мире не принадлежало никому. Ибо Руслан танцевал с Лолитой, а Татьяна выбрала Клеопатру. Ксеркс лизался с Тарасом Бульбой, а тот не грозил, чем породил, и забыл про деторождение.

Они неслись в блистательном хороводе, словно стая смешанных, античных листьев, выхваченных из всех возможных лесов, джунглей, далекой саванны, холода арктических льдов, тропического буйства Мадагаскара.

И только Пьеро били палками. Не злобно, скорей по ржавой привычке, мелочности простодушия и привычности верховенства материи над тайнами бытия. Били, как завещалось Марксом, Энгельсом и Ленином. Били, как мужик учит послушную русскую бабу на сносях. Не злобно, нет, для отечественного наказа и с усердием, уверенные в правильности и единственности черты мирового горизонта.

Потом, куклу выкинули в толпу за ненадобностью. Слезы смыли грим, и Пьеро поблек. Учеба привычно перешла в ранг постылости. Пьеру Безухову доказывать что-либо глупо. Он глух. Глух среди выкриков и военной брани, глух среди раскатов канонадного гула, среди причитаний и скабрезности заносчивых проституток. Никчемность глуха.

И тогда появилась она. Ее волосы струились ночью. Черная фата, пришпиленная брошью с невероятной каратности алмазом, растворялась в облаках и отражалась от неба эхом. Седые кружева теней обернули ее тело дымчатым нарядом. И когда она задевала кого-либо юбкой, тот падал и впадал в летаргию на долгие годы.

Ее персты, затянутые в перчатки, сверкали золотом украшений из звезд. Выхваченные из тьмы белые сгибы локтей парили, будто чайки над бурунами грозовых волн. Белая шея лебедя несла голову, венчанную на все царства. Голову, скопившую всю власть мира, за все ушедшие времена.

Она была в маске, и маска была отражением. Теневым отражением солнца. Провалом, съедающим до капельки каждый луч. Бездной, искрящейся в обратно-временную сторону. Черной дырой, вбирающей в себя всякого, но отдающейся никому. Маской, уже не принадлежащей этому миру.

- Ты мой, - прошептала она. И он прозрел.

Среди глупого, постыдного безвременья, когда нация падает вниз, чтобы стать удобрением прочим, их было двое. Их было двое, среди глоток, заполненных под завязку несварением желаний, тщетности надежд и пошлости несбывшихся ожиданий. Их было двое, ибо все дети спят, когда безумство водит нас под локотки.

Он протянул к ней руки. Доверчиво и просто. Единым взмахом отделив себя от мира, отдав тело и душу в ее нескончаемую власть. Не требуя взамен ничего, не надеясь на прочее. Испив глазами бездну бесконечности в десять секунд. Оборвав легкие на полу вздохе, оборвав сердце на ударе, тело на шаге.

Она удивилась.

- Что ты хочешь взамен?

- Только увидеть твое лицо. Увидеть без маски и умереть.

Она задумалось. Это было не слыханно. Она забыла себя без маски. Она помнила лишь чужие лица. Чужие лица в страданиях, ненависти, смирении, боли. Такие неестественные лица в масках. В масках, что хотели перечеркнуть даже Ее. Она забыла свое лицо.

- Хорошо, - молвила Смерть. – Только на секунду. Вы понимаете, что я стесняюсь?

- На секунду… - эхом ответил Пьеро. Его губы обволокла бессмысленная улыбка счастья. И она сняла маску.

Берег плавной реки, обнимающий горизонт. Ее глаза расставлены так широко, что целый мир в них уже затерялся. Снега полюсов не знающие другого цвета, ее сверкающие зубы. Плотская властность ее ланит, с них ветры пьют желания. Легкая изморозь подбородка. Девственность чистого лба.

И глаза. Глаза бесконечности. Стаи неведомых миру грез, растворенные в омутах поглощающей черноты. Черноты, как надежды для света, как продолжения и возможности к обещаниям. Надежды, что ищет исполнения сама. Берет под руки и приводит в детство.

Она увидела отражение смерти в зеркальности Пьеро. Она растерялась. В нем не было ничего, чтобы он возжелал для себя лично. Он лишь мучительно хотел, отдать ей все. Все, до капельки, До грезы тумана, эха от прожитой жизни, первого вскрика вышедшего из лона матери. Он ждал.

- Агасфер! – вскрикнула она. - Ты опять повстречался на моем пути. Я же просила. Ты знаешь, смерти не до любви. Я же просила…

Белым пламенем ковыля под ветром Агасфер пересекал пустошь Кайбальских степей. Он останавливался перед менгирами, чтобы ощутить яркость прошлого и загнать в угол безумие настоящего.

Безумие карнавала похоти, что охватил нас и подталкивал к голодному насыщению. К потребностям через край, к похоти во весь рост, к затхласти и вырожденности. Мы были чужими ему. Он не любил человеческого опустошения.а

На заставке Бругмансия Кандида (дурманное дерево).

Драгунов П.П. проза. ру

Комментарий редакции

Тезисы статьи "Возлюбленная смерть"

1. Текст описывает карнавал, организованный в честь коронации некоего "второго президента", представляя его как абсурдный фарс, символизирующий моральное разложение общества.

2. Главный персонаж — Пьеро, бывший заключенный, смертельно больной, который воспринимает собственное отражение как предвестник смерти.

3. Карнавал изображается как хаотичное сборище, где участники одеты в костюмы сказочных персонажей, что создает атмосферу абсурда и искажения реальности.

4. Во время карнавала Пьеро встречает персонификацию Смерти, представленную как величественная женщина в маске.

5. В кульминационный момент Пьеро просит Смерть показать своё настоящее лицо, не требуя ничего взамен, что удивляет саму Смерть.

6. Смерть узнаёт в Пьеро Агасфера (Вечного жида) — мифического персонажа, обреченного на вечное странствие.

7. Финал рассказа переносит действие в Кайбальские степи, где Агасфер противопоставляется "безумию карнавала похоти".

Вывод

Рассказ "Возлюбленная смерть" представляет собой сложную метафорическую притчу о современном обществе, изображенном как гротескный карнавал, где ценности извращены, а мораль отсутствует. Автор противопоставляет искреннее стремление к истине (образ Пьеро/Агасфера) бессмысленному гедонизму общества, погрязшего в фальши. Центральная идея произведения заключается в том, что истинное познание и духовное освобождение возможны только через принятие и понимание смерти. Текст насыщен символизмом и аллегориями, через которые автор выражает свое критическое отношение к современным социальным и политическим реалиям, характеризуя их как "безумие", "опустошение" и "вырожденность".