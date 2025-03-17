⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.



Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.



▪️ За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, станция контрбатарейной борьбы, а также три пункта управления БпЛА и два склада боеприпасов.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

▫️ более 68130 военнослужащих,

▫️ 396 танков,

▫️ 319 боевых машин пехоты,

▫️ 287 бронетранспортеров,

▫️ 2200 боевых бронированных машин,

▫️ 2454 автомобиля,

▫️ 560 артиллерийских орудий,

▫️ 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,

▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

▫️ 120 станций РЭБ,

▫️ 17 РЛС контрбатарейной борьбы,

▫️ десять РЛС ПВО,

▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России