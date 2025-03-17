Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 17 марта 2025 г.
⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.
▪️ За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, станция контрбатарейной борьбы, а также три пункта управления БпЛА и два склада боеприпасов.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:
▫️ более 68130 военнослужащих,
▫️ 396 танков,
▫️ 319 боевых машин пехоты,
▫️ 287 бронетранспортеров,
▫️ 2200 боевых бронированных машин,
▫️ 2454 автомобиля,
▫️ 560 артиллерийских орудий,
▫️ 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,
▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
▫️ 120 станций РЭБ,
▫️ 17 РЛС контрбатарейной борьбы,
▫️ десять РЛС ПВО,
▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России
Эх,провести бы эти колонны ,хотя бы по крупным городам России и братским столицам обязательно..https://vasiliy73zern.livejournal.com/127293.html