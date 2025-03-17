⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области.

▪️ ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов.



Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери противника составили более 225 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы.



Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Александрополь и Веролюбовка Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, два автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожен полевой склад боеприпасов.



↗️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Срибное, Удачное, Димитров, Шевченко и Успеновка Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял более 495 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» производства США, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.



Подразделения группировки войск «Восток» в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка и Отрадное Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери противника составили более 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области.

Нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области.

▪️ Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.



Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, центру подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 159 районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 658 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 47094 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22303 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1529 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 22625 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 32989 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России