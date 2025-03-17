Запись встречи с читателями в День-центре 1 февраля 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Рекомендация лекции Юрия Никифорова:

– Евгений Юрьевич рекомендует посмотреть лекцию историка Юрия Никифорова на канале «Достоевский» (Мединского), посвященную личной жизни Петра I и его первой любви. Лекция демонстрирует методы работы профессионального историка с архивными документами и развенчивание исторических мифов.

2. Работа историка как наука:

– Подчеркивается важность работы с аутентичными источниками (летописи, уставы, скоропись) и знание историографии для отличия профессиональных историков от «шарлатанов». Приводятся примеры сложности чтения текстов разных эпох (например, полуустав Лаврентьевской летописи).

3. Вопрос к Сталину:

– Если бы была возможность задать вопрос Сталину, Евгений Юрьевич спросил бы о Хрущеве: почему тот выжил в сталинском окружении, несмотря на наличие более выдающихся фигур, и каковы были их отношения.

4. Доступность архивов:

– Развенчивается миф о закрытости военных архивов: 99% архивов Минобороны рассекречены с 2007 года. Однако некоторые документы (например, допросы немцев или дисциплинарные дела) остаются засекреченными.

5. Декабристы: мифы и реальность:

– Масштаб декабристского движения был значительно шире, чем считалось в советской историографии (Дружинин, Нечкина). Николай I сознательно занизил его значимость через следствие. Новые исследования в региональных архивах показывают тысячи участников по всей стране.

6. Книга о перестройке:

– Евгений Юрьевич работает над книгой о перестройке Горбачева, хотя изначально не планировал. Архивы ЦК 1982–1991 годов закрыты, что усложняет исследование. Он опирается на мемуары, интервью и работы 90-х годов.

7. Горбачев и его окружение:

– Горбачев представлен как интриган и слабый лидер, боявшийся потерять репутацию на Западе и сдавший страну ради личных интересов. Раиса Максимовна описана как коварная и пробивная женщина, сильно влияющая на мужа.

8. Историческая ложь и советология:

– Критикуются западные советологи (например, Зимцов) за ложь о советских лидерах (Брежнев, Романов) и перестройке. Указывается на некритичное копирование этой лжи в научных работах.

9. Еврейский антифашистский комитет:

– Ликвидация членов комитета объясняется их сионизмом, антисоветской позицией и связями с израильскими спецслужбами, а не конспирологией.

10. Чазов и кремлевская медицина:

– Чазов — крупный организатор здравоохранения (диспансеризация, кардиоцентр), но вляпался в политику, предоставляя Андропову и Горбачеву данные о здоровье руководства, что сыграло негативную роль в истории.

11. Параллели с современностью:

– Сравнение Трампа с Гитлером отвергается как умозрительное, без конкретных доказательств (например, газовых камер в Гуантанамо).

12. Финансирование кадетов и кризис 1991 года:

– Финансирование кадетов и октябристов могло идти через филиалы западных банков в России. Кризис 1991 года связан с системным кризисом Запада 70–80-х годов, который Горбачев помог преодолеть, став для них «находкой».

Вывод:

Евгений Юрьевич в беседе подчеркивает важность профессионального подхода к истории, основанного на работе с архивами и критическом анализе источников, а не на мифах и конъюнктуре. Он критикует поверхностные представления об исторических событиях (декабристы, перестройка) и ложь в работах западных и некоторых российских историков. Горбачев изображен как слабый и корыстный лидер, во многом под влиянием жены, чьи действия способствовали распаду СССР. Беседа отражает стремление автора докопаться до истины, несмотря на сложности с доступом к архивам и засилье фальсификаций в исторической науке.