«Что вы творите с собой? Куда вы дели то громадное наследие, то духовное богатство, по каким дорогам и тропам вы растеряли его? В то время как мы, благодаря этому богатству, благодаря его свету, благодаря его надежности шли за вами и идем сегодня — под великим знаменем огромной многонациональной Державы». Это сказал Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации (на тот момент, 2019 год) Джамбулат Умаров на заседании президиума Всемирного Русского Народного Собора.

Не даёт Русь ответа! Раз так, будучи тоже чеченцем, попытаюсь указать «тропы». Право даёт вот что. Первая запись в моей трудовой книжке – тракторист колхоза имени Менжинского в Чечено-Ингушской АССР. Получив диплом инженера, был направлен в самую глубинку Костромской области – Нейский район. И дальнейшая моя биография сложилась именно здесь, среди природы и людей, которые и есть КОРЕННАЯ РОССИЯ. Был избран депутатом районного Совета НАРОДНЫХ депутатов. Обязанность писать, говорить ПРАВДУ почувствовал с началом Большой Войны на полное уничтожение не только Союза, но и самой России. Многих русских деревень, среди которых прошла моя трудовая и счастливая молодость, уже нет. Позади десять книг, составленных из статей в интернете. С конкретными датами событий, фамилиями их участников. Конкретна и моя ошибка в книге «Русский декодер». Она в чрезмерном внимании к религиям. Нет там Декодера, нет ответа на вопрос Умарова!

… В шестом веке до нашей эры греческий философ Анаксимен предполагал, что основой мира является бесконечный, неопределенный и неограниченный элемент, который он называл "апейрон". Все вещи возникли из «воздуха» и представляют собой его порождения, образующиеся путем его сгущения или разрежения. Частоты, говоря по-нынешнему! Знали люди КОРЕНЬ ЖИЗНИ, но это знание в Европе, а потом и на Руси зачистили. Византийский император Юстиниан в пятом веке нашей эры разогнал последнюю настоящую философскую школу. Христианская церковь начала крутую борьбу с «язычеством». И это продолжается.

…Далее - декодер, в основе которого монография А.В. Пыжикова «КОРЕННАЯ РОССИЯ. Былины. Заговоры. Обряды». Там только ссылок на отечественных и зарубежных учёных едва не полторы тысячи. Для краткости цитируемое я просто выделю курсивом. Так вот, с середины XVIII века в просвещённой Европе расцвёл культ Древней Греции и Рима. В России даже мифологию начали трактовать как локальное ответвление от греко‑римских образцов, что сильно повлияло на науку и литературу. Но центральным в заклинаниях (догреческое, не говоря о Риме!) у коренных народов является легендарный Алатырь‑камень. В Алатыре можно увидеть образ, границу между нашим миром и «загробным царством». В старой вере Алатырь-камень почитался источником всех «ветров»: небесных, земных и человеческих. Совокупность вибраций, из которых состоит мир, олицетворялась с Алатырём. По крестьянским поверьям, «до сотворения мира Бог плавал на белом камне. Из‑под него выходили моря, реки, озёра, выгонялась рыба, родились и плодились все дикие Божьи звери». Алатырь мыслился ключевым духовным образом. В волновой среде, каковой воспринималась окружающая реальность, такой центр мог быть осознан в любом месте. Посредством него постигали ветра (вибрации), а затем через заговоры использовали их для практических нужд. Поиски Алатыря‑камня в материальной действительности лишены смысла. Предками он воспринимался как источник духовных знаний о природе всего сущего. В неизменной связке с ним выступает остров Буян, на котором тот в большинстве заговоров и располагается. «На море на Океане, на острове Буяне стоит бел‑горюч камень». Александр Афанасьев высказал предположение, что под островом Буяном мыслилась «чудесная страна, лежащая на востоке, там, откуда восходит солнце, это верховное божество света, теплоты и жизни». На Буяне сосредотачивались творческие силы природы, «как в вечно полном и неисчерпаемом источнике». Эти творческие силы, хранившиеся там, представлены в образе «матерей» всего живого на земле. Этот остров – страна вечных юных «зародышей». На нём таилась не сама жизнь в разнообразных и определённых формах, а семена жизни, всегда готовые к рождению тех или иных видов: «это жизнь в возможности, и потому жизнь вечная, постоянная». Развитие же совершается в мире, на земле, где семена с Буяна‑острова превращаются в множество разнообразных видов.

Будучи источником «ветров», Алатырь создавал пространственно‑временной формат, закладывая вокруг себя физические основы в пространстве и времени. «В чистом поле змолюся трём ветрам, трём братьям… ветры буйные, вихори». На самом деле под «чистым полем» имелось в виду не конкретное физическое пространство, а состояние психики, сконцентрированной на чём‑то определённом. Всё остальное должно покинуть внимание, улавливая лишь нужные ветра с Буяна. Можно сказать, что «чистое поле» в заговорах – это освобождение от внешних раздражителей, от привычной бытовой обстановки, заклинания заняты в первую очередь духовным, а не материальным. Их предназначение взаимодействовать с ветрами, поддерживая или, наоборот, защищая от них. Перед нами выход в психофизиологию, именно на неё напрямую завязаны многие фольклорные практики. По признанию специалистов, «они схожи с современным психоанализом, который всего лишь заново открыл в новых понятиях подход к лечению болезней. Знахари всегда пользовались средством психоанализа, часто с искусством, поражающим учёных», когда «резко изменяется граница между возможным и невозможным». Тут и видны глубинные различия с «древнегреческим», с европейским мировидением вообще. Та «древность» увлечена разложением всего на части. Строение мира там выводилось из не смешиваемых между собой четырёх основных стихий: земли, воздуха, огня и воды. Очевидно разъединение нашей реальности и ТОГО СВЕТА, что, наряду с библейскими истинами, определило европейское сознание на столетия. Разъединение природы и всего, чем она наполнена, включая человека, на отдельные, а тем более противостоящие друг другу части – основа кризиса всего человечества. Именно это интуитивно чувствовал Александр Блок, когда писал: «непостижимо для нас древняя душа ощущает как единое и цельное всё то, что мы сознаём как различное и враждебное друг другу». По характеристике Андрея Белого, «чахоточная абстракция философемы Платона и раскалённо‑сухая рассудочность Аристотелева единства мало совместимы с народными представлениями о мирозданье, о человеке, о духовности. Последние ценны не теоретическими дебрями, в которых погрязли противоборствующие научные школы, а своей практичностью, нацеленностью на повседневную жизнь».

…Подавляющее большинство русских заклинаний ориентировано на восток: «выйду за ворота, остановлюсь, на все четыре стороны поклонюсь, на восточную сторону ниже всех». Предпочтение востока перед западом прослеживается четко: «стану в чисто поле на восток лицом, а на запад хребтом», «выйдет далече в чисто поле, на четыре ростани, встанет во восток лицом, на запад хребтом». Причём вставать к востоку означало не просто отворачиваться от запада, а отрекаться от «сатаны диавола». Именно «на западной стороне живёт сам сатана, злой мучитель Ирод‑царь», там «живёт батюшка сатана, из глаз искры сыплет, из ноздрей дым столбом…».

Кстати, в сказке Горького «Девушка и смерть», которую Сталин ценил выше «Фауста» Гёте, Сатана есть: «И, озлясь, сживает Смерть со света Иногда не тех, кого бы надо. Полюбить бы Сатану ей, что ли»… Смерть не любит Сатану! Чернобога на Руси почитали, как и других богов. Это не Сатана. Каин с Иудой в сказке лезут в гору к Господу за прощением. Но Архангел Михаил сталкивает их обратно в ад: «Знай, – доколе Смерть живое губит, Каину с Иудой нет прощенья». Обычная Смерть на Руси в мировоззрении народов – продолжение Жизни Вечной, смена мерности. Человек, прошедший достойно земную жизнь, уходит в ТОТ СВЕТ. Ему Славу поют! Чернобог только чистильщик, он убирает то, что отработало своё в материальном мире. У Горького Смерть не забирает влюбленную девушку вопреки воле царя. Этот сам смертен. Но есть «воля» повыше, которая определяет долю рабов. Ну, как с Нибиуллиной. Даже Путин ей не указ. Душит и душит экономику, сферу творческой, созидательной деятельности живых людей! Эльвира Сахипзадовна знает, что дальше светит МБР, цифровой рубль. Все и всё в РФ будет под контролем ЦБ! А там у РФ где-то всего процент акций, страна будет совсем «у параши»… Но всё в этом мире в Воле Всевышнего, в том числе и сам Сатана. Он служит лишь для сохранения закона свободы выбора человека, свободы воли.

…Ну да ладно, это отступление от светлой темы. Пыжиков подчеркивает особое отношение населения Руси к утренней заре. Окна домов выходили на восточную сторону, чтобы помолиться именно на восход солнца. Заклинательная практика самым тесным образом сплетена с восходящим солнцем, а значит, и с красным светом. В древности именно красный свет символизировал животворящие силы, ему приписывалось свойство способствовать жизненным силам человека. Да и сам термин «красный» подразумевал «красивый, цветущий, весёлый, отрадный». В основе этого лежит не мифология, как считается, а научно‑познавательные причины. Красный свет способен проникать в каждую клетку человеческого организма, активизируя выработку необходимого обмена веществ. Недавно я писал, что подарил деревенскому седовласому другу флаг Победы и у того не только настроение стало лучше, но и здоровье. Не показалось! Наши предки предвосхитили достижения современной медицины, например в области фотодинамической терапии. Вернуться к простоте и эффективности лечения не дает коммерческая медицина. Сатана её держит цепко.

Выхолащивать сакральность рассвета начали христианские иерархи. «Люцифером» они объявили именно падшего ангела утренней звезды, что далеко не случайно. РПЦ и власть действуют заедино и давно. Так, в грамоте Алексея Михайловича 1648 года против «суеверий» специально осуждалась встреча рассвета: «сходятся многие люди мужесково и женсково полу… с солнечного восхода первого смотрят… чают себе от того здоровья и поют бесовские песни». Административно‑церковное давление серьёзно деформировало духовную жизнь людей. Тем не менее, сакральность утренней зари сохранялась, вынужденно облекаясь в христианскую терминологию.

…Первой историко-философской, не военной встречей двух цивилизаций – западной и Русской можно считать знаменитую книгу Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии». Исследование, написанное иностранцем о допетровской Руси. Автор изучил русский язык и сумел войти в доверие к "московитам". Герберштейн был послом императора Максимилиана к великому князю Василию III. Дважды (в 1517 и 1526 годах) был в Москве и прожил здесь долго. Был поражён единством народа и царя, искал этот секрет с упорством алхимика в поисках «философского камня». Учёный и дипломат вроде бы открыл Россию для Запада. Четко вывел два ключевых тезиса: Россия сильна, Россия не похожа на Европу. Уже наши, современные исследователи добавляют третий: Россия враждебна Европе. И объясняют, что вслух Сигизмунд это не сказал, поскольку дипломатическая его миссия была натравить русских на войну с турками. Всё навыворот: Европа враждебна России! На Руси «святое вечности зерно», которое в чистом сердце Человека. И нет никакого «философского камня», который в абстрактных, умозрительных теориях. Да, была ещё в XVI веке Единая Россия, скрепой которой являлась ВЕРА, а не религия. Русь Христа знала и приняла как Бога Славы, принесшего Закон Любви. Но называть его основоположником христианства – такое же богохульство, как считать духовным наставником Черчилля в создании Фултонской речи, заложившей идеологический фундамент развала СССР: «Коммунистические партии и их пятые колонны во всех этих странах представляют собой огромную и, увы, растущую угрозу для христианской цивилизации, и исключением являются лишь Соединённые Штаты Америки и Британское Содружество наций»…

«Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Это библейская фраза Христа. Но пастыри «овец» сделали так: Учителя - на крест, а Учение извратили, превратили в религию, культ страдания, повиновения. И дело пошло!

Ещё в XIX веке по донесениям полиции Романовы поняли: что-то пошло не так. За помощью обратились к великому европейскому уму, барону Августу фон Гакстгаузену, который был направлен царским правительством на изучение социальных отношений в русской деревне. И барон открыл русскую общину! Издал книгу, где прославил русскую общину, еще первобытную, которая сохраняет Русский Дух. Это признак того, что нация живая, коллективистская. Здесь истоки «внутренних сил народа». Даже крепостные не превратились в рабов! Народ отвергал не только религию греков, но и культуру высших классов, считая ее антинародной. Вот какую «деталь» я нашёл в книге А. Пыжикова «Грани русского раскола». Цитирую: «Более того, в неприятии государства и церкви начинают просматриваться социалистические и коммунистические наклонности русского народа». Одна из записок Гакстгаузена 1856 года к великой княгине Елене Павловне сопровождается предупреждением, что ситуация в России приблизилась к опасной черте. Учёный обозначил «экстремальную границу, находящуюся перед государством, по ту сторону которой уже революция». Дата там есть - 1856 год! До рождения Ленина ещё 14 лет, «призрак», рождённый Марксом, из Лондона едва добрёл до Европы…

От официальных СМИ ответа на вопросы Умарова ждать пока бесполезно. Уфонденряйдили, обурсулили и утрамповали информационное пространство, словно куры в курятнике. «Соловьиный помёт» как вишенка на этом «торте». В интернете ожесточенно схлестнулись сторонники СССР и антисоветская сволота. Упёрлись в 1917 год! Но подлинная история говорит нам, что большевики сделали то, о чём народы Руси мечтали столетиями. И показали Миру Чудо!

Гляньте на флаг, на герб. Тут нет «священного» чёрного мутанта из Второго Рима. Заря для народов всего мира! И дети счастливые…

СССР показал всему миру, как невозможное сделать возможным. И чего с фактами-то спорить?

Эдуард Наипов,

Кострома