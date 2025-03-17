В самом начале XXI в., как продолжение концепции «конца истории», одним из представлений о развитии общества стала концепция «экономики знаний». Постмодернистские нарративы о равенстве и самоценности всех идей, привычное для капитализма измерении этой ценности в деньгах, преференции разным меньшинствам, сирым и убогим, породили гремучую смесь. По замыслам глобалистов основная масса населения должна была стать «общечеловеками», отринувшими «замшелые» этнические и религиозные традиции, т.е. манкуртами, не помнящими родства.

Изменения культуры, образования и воспитания велось глобалистами активно, меняя системы ценностей и целей, чтобы в итоге упроститься и выродиться (см. Рисунок). Никакого социального доминирования, борьбы за власть, самореализации в творчестве, борьбы за идеи, желаний оставить наследие, восстановить «справедливость» и т.д. Первые поколения «общечеловеков» во главу угла ставили деньги, современная молодежь ещё больше поглупела, перестав понимать причинно-следственные связи и необходимость денег как инструмента, подобно детям они желают получить всё напрямую и сразу.

Формирование настолько оторванного, инфантильного мировоззрения у взрослых людей требовало уничтожения критического мышления и рефлексии, создание уверенности в собственной исключительности, недооценённости и сверхценности. В качестве основы для такой картины мира выступили постмодернистские нарративы, которые можно свести к следующему: «В XXI в. человеческий капитал будет самым ценным, люди станут будущей энергией и нефтью общества и экономики». Подобные нарративы оторваны от реальности, но нашли сильнейший отклик с элементами веры.

В реальности, как и в предыдущие эпохи, истинную ценность представляет небольшой процент талантливых (делают то, что никто до них не делал) и гениальные (делают то, что никто до них даже представить не мог) люди. Определённый интерес представляют творческие люди (могут решать задачи комбинацией известных методов), которых около 10% от общей численности. Все остальные отнюдь не «новая нефть» для развития, а пустая порода, которая не используется в производстве будущего, а идёт в отвалы прошлого.

Политика последних десятилетий привела не к росту, а к резкому падению коэффициента / доли ценных людей, которых стало сложнее извлечь, заинтересовать и направить. Однако, громадное множество не имеющих сильных духовных и социальных потребностей обывателей и потребителей (см. Рисунок) искренне считают себя уникальными, очень ценными и творческими личностями. В этой же парадигме находится маниакальное стремление завозить миллионы мигрантов, дескать, России нужны люди. Судя по тем, кого завозят – абсолютно любые люди, чем хуже, тем лучше.

Вместо выбывающих по естественным причинам образованных и обладающих высоким уровнем развития, предлагают завозить людей чуждой культуры, без профессии, с низким интеллектом, не желающих интегрироваться, которые воспитывают таких же детей. Вместо повышения эффективности экономики, предлагается целенаправленно понижать средний уровень. При этом полностью игнорируются общемировые тренды в демографии и не даётся ответ на вопрос: «Сколько и каких людей нужно России, чтобы удерживать свои ресурсы и богатства, а также продолжать развиваться». Нет ни ответа, ни понимания, точнее есть, так как стратегируют они не за Россию, а за «общечеловеков» за счёт России.

По мере банкротства идей постмодерна, «экономики знаний» и глобальной мир-системы, реальность всё сильнее бьёт по головам перешедших на тёмную сторону и ставших манкуртами. Общество перестаёт снисходительно относиться к адептам подобного, но их продолжает быть очень много. По мере взросления, а также происходящих в России геополитических и внутренних изменений, наивных будет становиться меньше. Населения может быть много, а специалистов очень мало.

И, да, вот эти вот странные люди, оторванные от реальности и неспособные нести ответственность даже за себя, хотят стать будущим поколением руководителей, наивные, власть перейдёт к поколению 45+, а потом к их внукам, через поколение…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи "Люди не станут новой нефтью и энергией"

1. В начале XXI века была популярна концепция "экономики знаний", продвигаемая глобалистами.

2. Глобалисты стремились превратить людей в "общечеловеков", оторванных от этнических и религиозных традиций (манкуртов).

3. Происходило целенаправленное изменение культуры, образования и систем ценностей в сторону упрощения.

4. Современная молодежь, по мнению автора, инфантильна, не понимает причинно-следственных связей и хочет получать всё сразу.

5. Для формирования инфантильного мировоззрения уничтожалось критическое мышление, создавалась иллюзия собственной исключительности.

6. Нарратив "люди – новая нефть и энергия" оторван от реальности, но получил широкое распространение.

7. В действительности ценность представляют только талантливые и гениальные люди (малый процент), а также творческие личности (около 10%).

8. Политика последних десятилетий привела к падению доли "ценных людей" в обществе.

9. Массовая миграция в Россию людей "чуждой культуры, без профессии, с низким интеллектом" понижает средний уровень развития населения.

10. Отсутствует стратегическое понимание, какие и сколько людей нужно России для развития и удержания ресурсов.

11. Происходит крушение идей постмодерна и "экономики знаний", что болезненно для их сторонников.

12. Автор прогнозирует, что власть перейдет к поколению 45+ и их внукам, минуя нынешнюю молодежь.

Вывод

Современная глобалистская парадигма о "человеческом капитале как новой нефти" является фундаментальной ошибкой, разрушающей основы общества. Насаждение постмодернистских ценностей привело к формированию поколения манкуртов — людей, оторванных от своих корней, традиций и истории, но при этом с завышенной самооценкой и отсутствием критического мышления.

Массовый завоз в Россию мигрантов с низким образовательным уровнем и чуждой культурной идентичностью представляет стратегическую угрозу национальной безопасности. Вместо восполнения естественной убыли квалифицированных кадров происходит замещение их людьми, не желающими и не способными интегрироваться в российское общество, что целенаправленно снижает общий уровень развития страны.

Подлинное развитие России возможно только через возврат к традиционным ценностям, восстановление системы образования и целенаправленное выращивание талантливых специалистов из собственного населения. Нынешнее инфантильное поколение, воспитанное на идеях исключительности без ответственности, неспособно взять на себя бремя руководства страной. Будущее принадлежит тем, кто сохранил связь с традициями и способен противостоять разрушительным тенденциям глобализма. Только тогда Россия сможет защитить свои ресурсы и обеспечить подлинное национальное развитие.

Пояснение к схеме потребностей современного "общечеловека"

Представленная пирамида визуализирует деградацию ценностной системы современного человека, оторванного от своих культурных корней и традиций – того, кого автор называет "манкуртом" или "общечеловеком".

Структура и значение уровней схемы:

1. Низкий приоритет (нижний уровень): базовые материальные потребности (материальные блага), примитивные социальные запросы (свобода для безделья) и суррогатные духовные потребности (магизм и эзотерика). Эти потребности заполнены, но представляют лишь низшую форму существования человека.

2. Средний приоритет: здесь присутствуют искаженные формы самореализации – статусное потребление в материальной сфере, раскрученность как замена подлинного признания в социальной сфере. В духовной сфере на этом уровне стоит отметка "Нет", что указывает на отсутствие подлинных духовных стремлений.

3. Высокий приоритет: здесь остаются только деньги и чувственные впечатления в материальной сфере, тогда как социальная и духовная сферы отмечены как "Нет" – полное отсутствие высоких социальных и духовных стремлений.

4. Сверхвысокий приоритет (вершина): полностью пуст во всех категориях – "Нет/Нет/Нет".

Почему верхние уровни не заполнены:

Верхние уровни пирамиды пусты, потому что современный "общечеловек" утратил способность к высшим формам самореализации. В норме эти уровни должны быть заполнены:

- Высокий приоритет: способность к созиданию, творческая самореализация, подлинное уважение в обществе, следование культурным традициям, стремление к высшим идеалам.

- Сверхвысокий приоритет: самопожертвование ради высших целей, служение стране и народу, создание непреходящих культурных и материальных ценностей, стремление оставить наследие для потомков.

Почему такие люди являются "пустой породой":

Человек, у которого отсутствуют высшие духовные и социальные потребности, не способен:

1. Создавать что-то подлинно новое и ценное для общества

2. Жертвовать личным благополучием ради высших целей

3. Защищать национальные интересы и традиции

4. Воспитывать следующие поколения в духе созидания и служения

5. Совершать прорывы в науке, культуре, производстве

Такие люди могут только потреблять созданное другими, но не способны сами быть движущей силой развития. Именно поэтому автор называет их "пустой породой" – в отличие от по-настоящему ценного "человеческого капитала" (талантливых, творческих и гениальных людей), они не создают добавленной стоимости для общества и цивилизации, а лишь расходуют ресурсы.