Три года Россия воюет на Украине. Не с Украиной. Она воюет с Америкой. Три года американские ракеты, американские космические аппараты, американские советники, американские аналитики убивают русских солдат. Переговоры о мире, которые все ожидают, не с Украиной – с Америкой. Мирные договоры, которые будут подписаны, будут мирными договорами России с Америкой. В них речь будет идти о санкциях, которыми Америка обложила Россию. О ракетно-ядерной безопасности, оберегающей Россию и Америку от ядерной войны. О сложной конфигурации мира, в которой присутствуют Америка, Россия, Китай и Европа.

Конечно, в них останется украинская тема. Прекращение огня, приостановка военных действий – мучительный для России вопрос. Во время первой чеченской Россия несколько раз останавливала победоносное наступление своих войск, позволяя противнику окрепнуть и перейти в контратаку, которая закончилась позорным «Хасавюртовским миром». Уже сейчас, до прекращения огня, валом идёт на Украину американское оружие. И космическая разведка Америки наводит американские «Хаймарсы» на русские орудия и танки. Есть опасение, что прекращение огня лишь усилит Украину и сделает её позиции на будущих переговорах более выгодными.

Гипотетический мирный договор между Украиной и Россией тревожит русское патриотическое сознание. Если по этому договору исконно русские города Харьков, Одесса, Николаев, Днепропетровск, всё Левобережье останутся украинскими, то любая самая выгодная форма будущего договора между Украиной и Россией будет содержать в себе формулу «Нас обманули». Новороссия остаётся под властью Киева, русский народ останется рассечённым народом, русские пространства останутся отторгнутыми от коренной России.

Сведение украинской армии до минимума не решает проблему российской безопасности. Запад на своих территориях развернёт подготовку боеспособных украинских бригад. Франция, Германия, Польша, Норвегия предоставят Украине свои полигоны, свои учебные центры. В кратчайшее время на этих территориях будут созданы боеспособные украинские группировки. В случае войны с Россией они моментально перебрасываются на Украину и сливаются в мощный военный кулак.

После Версальского мира Германия, ограниченная в вооружениях, посылала лётчиков, танкистов, артиллеристов на советские полигоны, и там, вдали от наблюдателей, ковался новый германский вермахт, ставший самой беспощадной и кровавой силой в Европе.

Справедливо утверждают, что прочный мир на Украине возможен при устранении изначальных причин конфликта. Изначальной причиной конфликта является расчленение Советского Союза, Беловежские соглашения, которыми Украина отторгалась от России, и исполнялся проект Бжезинского, сделавший остаточную Россию третьестепенной державой.

Беловежский договор, отторгая Украину от России, немедленно передавал Украину под контроль Америки. И та, в исполнение плана Бжезинского, стала превращать Украину в антирусский оплот. До сих пор официальная российская политология не называет Беловежские соглашения первоначальной причиной российско-украинской войны, а наряду с ней причиной множества кровавых беспощадных конфликтов, испятнавших кровью бывшую территорию Советского Союза. Гражданская война в Таджикистане, чудовищная резня в Киргизии, армяно-азербайджанская война, война Грузии с Абхазией и Южной Осетией, война в Приднестровье, две чеченские войны и, конечно, самая страшная, длящаяся по сей день кровопролитная схватка на Украине.

Если бы Ельцин и сопровождавшие его Полторанин, Шахрай, Бурбулис знали об этих грядущих войнах, подписал бы Ельцин Беловежские соглашения? Не дрогнуло бы перо в его руке? Не забулькала бы чернильница кровью?

Ельцин подписал бы эти соглашения. Он – инфернальный персонаж русской истории. Ельцинский центр в Екатеринбурге и открывшийся недавно Ельцин-центр в Москве – это те места, что в древние времена назывались престолами сатаны. Если грядут суды над военными преступниками, пытавшими русских военнопленных, кидавшими гранаты в подвалы с русскими стариками и детьми, сжигавшими мирных людей в Одессе, ворвавшимися, как бешеная свора собак, в Курскую область, – если состоятся такие суды, то главным подсудимым, главным военным преступником на этих судах будет назван Ельцин.

Будущий мирный договор наряду со множеством военных и политических пунктов должен включать пункт о выносе тела Ельцина из мавзолея Русской Истории.

По уголкам шептались царедворцы.

Тянул измены едкий сквознячок.

Ты мне сказал: «Блаженны миротворцы».

Навёл прицел и надавил крючок.

Теги события: Александр Проханов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Характер конфликта: Россия воюет не с Украиной, а с Америкой, которая использует свои ракеты, разведку и ресурсы против русских солдат. Мирные переговоры и договоры будут заключаться между Россией и США.

2. Содержание мирного договора: В договоре будут обсуждаться санкции, ракетно-ядерная безопасность и глобальная конфигурация мира с участием США, России, Китая и Европы.

3. Украинская тема: Прекращение огня на Украине вызывает опасения, так как оно может усилить позиции Украины за счёт поставок американского оружия и ослабить Россию, как это было в случае с «Хасавюртовским миром».

4. Территориальные потери: Если исконно русские города (Харьков, Одесса и др.) останутся под контролем Украины, это будет воспринято как предательство и поражение России.

5. Угроза безопасности: Даже при разоружении украинской армии Запад сможет готовить боеспособные украинские силы на своих территориях, что сохранит угрозу для России.

6. Исторический пример: После Версальского мира Германия тайно готовила силы на советских полигонах, что привело к созданию вермахта. Аналогичный сценарий возможен с Украиной.

7. Корень конфликта: Причина войны — распад СССР и Беловежские соглашения, подписанные Ельциным, которые отдали Украину под контроль США и сделали её антирусским проектом по плану Бжезинского.

8. Последствия Беловежских соглашений: Эти соглашения стали причиной не только войны на Украине, но и множества других конфликтов на постсоветском пространстве (Таджикистан, Киргизия, Чечня и др.).

9. Роль Ельцина: Ельцин — ключевая фигура, ответственная за трагедии постсоветского периода. Его действия рассматриваются как преднамеренные и катастрофические для России.

10. Символическое требование: Мирный договор должен включать пункт о «выносе тела Ельцина из мавзолея Русской Истории» как символ очищения от его наследия.

Вывод:

Автор утверждает, что текущий конфликт — это война России с Америкой через Украину, корни которой лежат в распаде СССР и Беловежских соглашениях, подписанных Ельциным. Мирный договор должен учитывать не только военные и политические аспекты, но и символическое осуждение Ельцина как главного виновника трагедий. Без устранения первопричин конфликта прочный мир невозможен, а любые уступки воспринимаются как угроза безопасности и предательство национальных интересов России.