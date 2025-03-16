Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 16 марта 2025 г.
⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.
▪️ За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, а также пункт управления БпЛА.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:
▫️ более 67 850 военнослужащих,
▫️ 394 танка,
▫️ 317 боевых машин пехоты,
▫️ 285 бронетранспортеров,
▫️ 2 200 боевых бронированных машин,
▫️ 2 442 автомобиля,
▫️ 558 артиллерийских орудий,
▫️ 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,
▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
▫️ 120 станций РЭБ,
▫️ 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,
▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России
Ребята, как вы считаете. Есть ли смысл просто опубликовать дневник этой бабушки, никак не комментируя?
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