⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.



Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.



▪️ За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, а также пункт управления БпЛА.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

▫️ более 67 850 военнослужащих,

▫️ 394 танка,

▫️ 317 боевых машин пехоты,

▫️ 285 бронетранспортеров,

▫️ 2 200 боевых бронированных машин,

▫️ 2 442 автомобиля,

▫️ 558 артиллерийских орудий,

▫️ 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,

▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

▫️ 120 станций РЭБ,

▫️ 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,

▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России