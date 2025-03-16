⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям штурмового батальона ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Перовское и Казачья Лопань Харьковской области.

▪️ ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.



Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Изюмское, Высшее Соленое, Боровая, Дружелюбовка, Катериновка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери противника составили до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Град» и две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус».



Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Новая Полтавка, Крымское, Новооленовка, Горького, Плещеевка, Дроновка, Константиновка, Никифоровка, Ступочки и Иванполье Донецкой Народной Республики.

▪️ ВСУ потеряли до 305 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, включая четыре западного производства и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожен склад материальных средств.

↗️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Красноармейск, Зверево, Срибное, Петровское, Удачное, Ульяновка, Песчаное, Успеновка, Димитров и Алексеевка Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Веселое, Вольное Поле и Константинополь Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.



Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад береговой обороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Никольское, Токаревка Херсонской области и Каменское Запорожской области.

▪️ Уничтожены до 90 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.



Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151 районе.



Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 658 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 46917 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22297 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1529 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 22620 орудий полевой артиллерии и минометов,

▫️ 32940 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России