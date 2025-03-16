"Прощайте, дети, не увидимся, ни я вас, ни вы меня, целую всех": жительница Мартыновки в Курской области вела дневник, когда пряталась от ВСУ в сарае. Пенсионерку нашли мертвой наши бойцы.Женщина каждый день плакала, прощалась с родными и просила нормально похоронить. Писала, что сначала спала в холодном сарае под столом, а потом смогла попасть в дом. Воды и еды у нее не было. Некоторые отрывки из записей пенсионерки:⏺"Не плачь, я сама виновата. Витька и Валька не взяли, я просилась, сказал — машина слабая, а сами поехали".⏺"После войны найдите хоть косточку и похороните возле Светы, а душа на небе".⏺"Я жила, спала в сарае под столом… Каждый день прошу о смерти. С сарая перешла в хату, буду лежать на кровати, часов нет. Есть уже не было ничего 12 дней".⏺"Лена, не плачь, умирают родители, мужья, ничего не сделаешь".⏺"В хате 3 градуса тепла, скоро конец, вам желаю, чтобы были живы и здоровы".⏺"Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет".⏺"Света нет, воды нет… Холодно, я думаю, хоть бы скорее я умерла и не мучилась".К вопросу о том, почему в плен в Курской области сдаться могут не только лишь все, а наемники практически не могут.