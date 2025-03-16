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Прощайте, дети, не увидимся, ни я вас, ни вы меня, целую всех

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Прощайте, дети, не увидимся, ни я вас, ни вы меня, целую всех

"Прощайте, дети, не увидимся, ни я вас, ни вы меня, целую всех": жительница Мартыновки в Курской области вела дневник, когда пряталась от ВСУ в сарае. Пенсионерку нашли мертвой наши бойцы.

Женщина каждый день плакала, прощалась с родными и просила нормально похоронить. Писала, что сначала спала в холодном сарае под столом, а потом смогла попасть в дом. Воды и еды у нее не было. Некоторые отрывки из записей пенсионерки:

⏺"Не плачь, я сама виновата. Витька и Валька не взяли, я просилась, сказал — машина слабая, а сами поехали".

⏺"После войны найдите хоть косточку и похороните возле Светы, а душа на небе".

⏺"Я жила, спала в сарае под столом… Каждый день прошу о смерти. С сарая перешла в хату, буду лежать на кровати, часов нет. Есть уже не было ничего 12 дней".

⏺"Лена, не плачь, умирают родители, мужья, ничего не сделаешь".

⏺"В хате 3 градуса тепла, скоро конец, вам желаю, чтобы были живы и здоровы".

⏺"Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет".

⏺"Света нет, воды нет… Холодно, я думаю, хоть бы скорее я умерла и не мучилась".

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К вопросу о том, почему в плен в Курской области сдаться могут не только лишь все, а наемники практически не могут.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9726491.html
Метки: военные преступления, война на украине, Курск, Россия, Украина
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