Трамп закрывает "Радио Свобода" и "Голос Америки", одновременно дав команду на бомбардировку Йемена – в этом главный принцип новой старой политики США. Вместо затрат на мягкую силу потратиться на бомбы и ракеты, вместо тысячи лживых слов, которым уже мало кто верит, насилие в открытом виде.

Насилие есть кратчайший и самый дешёвый путь к цели для США, в этом главная убеждённость Трампа. Причём насилие нужно не для полного покорения территории, а для запугивания и слома враждебного режима, после чего страна должна признать требования США.

Навязать свою волю другому народу под страхом смерти и уничтожения, без всяких там ценностей свободы и прочих бредней – вот стародавняя внешняя политика США, которую они применяли от индейцев до филиппинцев.

А, ну да, ещё один инструмент – это подкуп. Если не удастся сломить, то надо купить. А после того как подкупят, то потом отобьют свои затраты и все равно попытаются уничтожить силой.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Администрация Трампа закрывает "Радио Свобода" и "Голос Америки", одновременно проводя бомбардировку Йемена.

2. США переходят от "мягкой силы" к прямому военному насилию.

3. Трамп убежден, что насилие – самый короткий и дешевый путь к достижению целей США.

4. Цель насилия – запугивание и свержение враждебных режимов, а не полное завоевание территорий.

5. Если силовые методы не работают, США прибегают к подкупу, а затем всё равно возвращаются к насилию.

6. Автор считает, что такая политика продолжает давние традиции внешней политики США, применявшиеся от индейцев до филиппинцев.

Вывод:

Автор представляет внешнюю политику администрации Трампа как возвращение к "истинной" американской стратегии, основанной на прямом насилии и запугивании вместо идеологической пропаганды и "мягкой силы". Согласно статье, этот подход характеризуется циничным прагматизмом: сначала попытка силового давления, при неудаче – подкуп, а затем снова насилие.

Дополнительный вывод:

Так вот он каков, хваленый "капитализм с человеческим лицом" — архитектурный шедевр, где фасад тщательно отреставрирован, а в подвале находятся замученные несогласные с хозяином. Пока гости восхищаются колоннами и лепниной демократических ценностей, им деликатно не показывают тайные комнаты. Но стоит кому-то проявить излишнее любопытство или, не дай бог, усомниться в искренности хозяев — и экскурсия мгновенно переносится в подвал, где гость сам присоединяется к коллекции непокорных. В этом особая ирония: когда жертвы перестают верить в иллюзию, тем хуже для них — зачем продолжать спектакль для тех, кто разгадал фокус? Оказывается, человеческое лицо — это просто временная декорация, которая убирается без особых церемоний, когда перестает приносить дивиденды. Трогательно наблюдать, как идея "свободы и демократии" грациозно трансформируется в свободу действий для сильного. Вчера — "Голос Америки", сегодня — голос артиллерии. Разве не в этом подлинная последовательность?