Европейский суд по правам человека признал ответственность Украины за события 2 мая 2014 года? Что именно он признал? К каким выводам пришли международные судьи и что упустили в своем заключении? Что на самом деле происходило на Куликовом поле в Одессе 2 мая 2014 года? Какую роль в этих событиях сыграли участники антимайдана? Как украинские власти пытались замять расследование, и почему на данный момент никто не осужден по этому делу?

Обсуждаем тему в авторской программе «Исторический ликбез с Егором Яковлевым» в эфире радио Sputnik. Гость выпуска: Евгений Норин, военный историк, журналист, писатель.

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Введение и контекст:

– Егор Яковлев, руководитель проекта "Цифровая история", представляет программу "Исторический ликбез" на радио "Спутник" и обсуждает трагедию 2 мая 2014 года в Одессе с экспертом Евгением Нориным.

– Поводом для беседы стало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего ответственность Украины за бездействие властей в ходе событий, приведших к гибели более 40 человек в Доме профсоюзов.

2. Решение ЕСПЧ:

– Суд признал Украину ответственной за бездействие милиции и пожарных, а также за отсутствие должного расследования.

– В решении акцентируется влияние "российской пропаганды" на антимайдан, но игнорируется роль украинской пропаганды и действия местных политиков.

– ЕСПЧ не разделяет события на два этапа (драку у ТЦ "Афина" и пожар в Доме профсоюзов), рассматривая их как единый комплекс, что вызывает критику со стороны эксперта.

3. Ход событий 2 мая 2014 года:

– Драка в центре Одессы: Столкновение началось между колонной антимайдана (200-300 человек) и превосходящей по численности колонной Евромайдана (около 2000 человек) на Греческой улице. Использовались камни, коктейли Молотова и огнестрельное оружие с обеих сторон, что привело к гибели 6 человек.

– Движение к Куликову полю: После драки толпа Евромайдана, подогреваемая местными лидерами (Юсов, Гончаренко), направилась к лагерю антимайдана на Куликовом поле. Есть свидетельства, что это движение было спровоцировано и организовано.

– Пожар в Доме профсоюзов: Антимайдановцы укрылись в здании, которое было атаковано коктейлями Молотова. Пожарные прибыли с опозданием (40 минут на 1 км), что усугубило трагедию. Погибло 42 человека.

4. Роль пропаганды и политического контекста:

– С украинской стороны действовала ультранационалистическая пропаганда ("Слава нации — смерть врагам"), подогревавшая военизированные группировки Евромайдана.

– Отмена закона о региональном статусе русского языка Верховной Радой усилила протестные настроения антимайдана, требовавшего культурной автономии.

– ЕСПЧ возлагает значительную ответственность на "российскую пропаганду", игнорируя вклад Майдана и языковой вопрос.

5. Организация и умысел:

– Наличие большого количества коктейлей Молотова и их ингредиентов у Евромайдана указывает на предварительную подготовку.

– Блокпосты, выставленные сторонниками Майдана на въездах в Одессу, могли служить для предотвращения подкрепления антимайдана.

– Действия лидеров Евромайдана (Юсов, Гончаренко) и телефонные разговоры с помощником губернатора подтверждают спланированный разгром лагеря.

6. Бездействие властей и отсутствие наказания:

– Милиция была слабо подготовлена и не вмешивалась активно, частично из-за политических разногласий с губернатором Немировским.

– Расследование не проводилось должным образом: улики уничтожены, оружие не найдено, место происшествия не изолировано.

– Никто из участников не был осуждён; единственный арестованный (Ходий) освобождён под давлением боевиков и нардепов.

7. Реакция общества и последствия:

– Часть толпы пыталась помочь пострадавшим, но другие продолжали добивать жертв, а в украинских медиа наблюдалось ликование ("сожгли колорадов").

– Трагедия стала катализатором для первой волны ополчения на Донбассе.

Вывод:

Беседа подчёркивает, что трагедия 2 мая 2014 года в Одессе была не стихийным событием, а результатом спланированных действий сторонников Евромайдана, подкреплённых ультранационалистической пропагандой и бездействием властей. Решение ЕСПЧ, хотя и признаёт ответственность Украины за бездействие, упускает ключевые аспекты: роль украинских политиков, предварительную подготовку атаки и отсутствие наказания виновных. Это указывает на политизированность оценки событий и замалчивание полной картины. Трагедия оставила глубокий след в новейшей истории, став символом раскола и насилия, последствия которого ощущаются до сих пор.