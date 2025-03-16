Для выстраивания информационной политики важно понимать, что очень большая часть нашего населения воспринимает всё через видео. Мы уже не один год обсуждаем — закрыть "Ютюб" (Компания нарушает законодательство РФ. — Ред.), не закрыть. Наконец Роскомнадзор получил мандат, замедлил "Ютюб" — к видеосервису стало труднее обращаться, и наши видеохостинги счастливо рапортуют, что у них всё хорошо. Их отчёты публикуют чуть ли не в главных государственных газетах. Да, туда действительно стала притекать аудитория, а куда ей деваться?

Вообще говоря, может возникнуть ощущение и у них, и у тех, кто ими управляет, и у Администрации президента, что вопрос решён: негодяев, которые блокировали наши каналы, наказали, скорость "Рутуба" увеличилась, там развили сервис, туда перетащили многих блогеров и так далее. Но надо понимать две вещи: во-первых, наши видеохостинги не справляются с нагрузкой, во-вторых, мы до сих пор — медийная колония. У нас голливудские фильмы по-прежнему доминируют в показах и через Интернет, и в кинотеатрах. У нас до сих пор большинство вывесок — на английском, названия жилых комплексов — на английском, потому что люди с психологией 90-х считают, что английская вывеска — это богато и дорого. Если посчитать показы видео, интернет-страниц и всего остального — контрольный пакет нашего медийного пространства до сих пор у американцев, несмотря на серьёзные улучшения, на то, что заблокировали экстремистский "Фейсбук"* и прочее.

Кстати, в Китае недавно исчезли почти все вывески на английском языке. Мы недавно были там с супругой, Натальей Касперской, и нашего китайского партнёра (он супермиллионер в цифровой сфере) спросили, куда они делись? Он сказал, что после коронавируса, после торговой войны эти вывески стали не нужны, остались только в торговых центрах, где бренды. Далее дословно: "Мы стали работать на себя и производить товары для себя, и нам стало гораздо лучше, мы стали более сыто жить". Потому что маржа перестала улетать за рубеж. Теперь на вывесках сплошные иероглифы, можно их перевести с помощью "Яндекс-переводчика" на смартфоне. Там теперь и по-английски мало кто говорит — им это не нужно.

Возвращаясь к нашим видеохостингам: сейчас у них появилось окно возможностей. Я боюсь, что оно будет профукано. Почему? Потому что основные проблемы не решены. Основная проблема — в позиционировании всего этого. У нас примерно шесть видеохостингов ("ВК Видео", "Рутуб" и другие, поменьше, "смотрим.ру" и прочие, если даже не брать в расчёт онлайн-кинотеатры), они между собой зачем-то конкурируют. Думать, что они могут заменить "Ютюб", и говорить "пусть решит конкуренция" — это всё равно, что говорить: "Давайте выпустим Майка Тайсона против нашего перворазрядника, пусть всё решится в честном бою".

Основное преимущество "Ютюба" — это великолепные, чрезвычайно продвинутые технологии, в которые вложены гигантские деньги при поддержке государства. "Ютюб" был создан зятем Джима Кларка, и туда сразу влили огромные деньги, поскольку Кларк был королём инвестиционного мира, он построил Интернет (точнее, сначала "Силикон графикс"). Потом "Ютюб" приказали купить "Гуглу" (Компания нарушает законодательство РФ. — Ред.), и дальше им управлял Эрик Шмидт, главный человек по информационным технологиям в США, кадровый разведчик, который сейчас делает дроны с искусственным интеллектом для Украины и воюет против нас.

При запуске "Ютюба" было сказано, что это не развлекательный ресурс, а ресурс для гражданской журналистики (это такой эвфемизм), то есть "Ютюб" сразу строился как пропагандистский ресурс. И там денег, людей и технологий в сотни раз больше, чем у всех, кто у нас здесь может таковых собрать.

А у нас до сих пор ориентируются на окупаемость. Если вы зайдёте на "Рутуб" или "ВК Видео", то увидите гору рекламы каких-то пафосных жилых комплексов и прочего. Идёт рассказ про кровавые столкновения на Украине — посередине вставляется реклама сочного бургера. Это безумие. Там до сих пор установки, что эти ресурсы должны быть окупаемыми, и это демонстрирует непонимание сути технологической базы. Как отмечали уже другие выступающие на этом круглом столе, невозможно разработать операционную систему частными руками. Никакая компания не будет делать компиляторы языков: они не окупаются, это не бизнес. Даже для создания графической карты нужно по сталинской модели выбрать три конструкторских бюро, дать им денег и устроить соревнование, и это должно делать государство. А пока от наших видеохостингов требуют, чтобы они были окупаемыми. Там сидят модераторы, которые думают, что у них коммерческий ресурс, и модерация совершенно русофобская: даже про ЛГБТ** не всё удаляют, не говоря уж о пропаганде замаскированных хохлов.

К чему я это говорю? К тому, что в данной сфере, как и во многих других, всё решают большие батальоны.

"Ютюб" выигрывает по всему миру, потому что у него сотни дата-центров, могучая система хранения данных, могучие средства отдачи видео и так называемые CDN (Сети доставки содержимого) — кэширующие сервера по всем регионам, ускоряющие доставку видео многократно. Ничего этого у наших платформ нет, они не смогут это сделать сами, даже при том, что "Рутуб" осенью наконец-то полностью перешёл в собственность "Газпрома". Да, у "Газпрома" есть деньги, но платформенные вещи, а именно систему хранения видео, раздачи в регионах, кэширующие сервера и так далее, должно делать государство. Оно должно это поручить Ростеху или кому-то ещё. Если мы хотим иметь зачем-то шесть мелких негодных видеосервисов, то пусть они просто напишут плеер и свою рекомендательную систему поверх единой системы, которая должна быть заказана государством.

Рыночек здесь не порешает, бизнес сам этого не сделает. Большинство этих вещей непривлекательны с точки зрения инвестиций, они не дают отдачу, это всё должно делать государство. Как с ядерной отраслью. Ядерная отрасль может зарабатывать, устанавливая АЭС в других странах, но это государственное дело и государственные деньги. Без этого мы не сможем вернуть себе медийное пространство.

К сожалению, сейчас мозги людей загажены "ТикТоком", "Ютюбом" и так далее. Нам нужно срочно менять подход к технологическому развитию. То же самое в отношении искусственного интеллекта. Ни "Яндекс", ни Сбербанк при всех их деньгах не построят единую платформу, которая нам нужна. Нам необходим государственный подход к этим вопросам.

*соцсеть компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

**движение, признанное экстремистским и запрещённое в РФ

Игорь Ашманов

Комментарий редакции

Тезисы статьи "Государство и цифровизация"

1. Россия остается "медийной колонией" – контрольный пакет медийного пространства принадлежит американцам, несмотря на блокировку некоторых западных платформ.

2. Российские видеохостинги получили шанс для развития после замедления YouTube, но сталкиваются с серьезными проблемами:

– Не справляются с нагрузкой

– Конкурируют между собой вместо объединения усилий

– Ориентированы на коммерческую окупаемость вместо выполнения стратегической задачи

3. YouTube имеет колоссальное технологическое преимущество благодаря:

– Огромным инвестициям при государственной поддержке США

– Сотням дата-центров и продвинутым технологиям хранения данных

– Глобальной инфраструктуре с кэширующими серверами (CDN)

4. Коммерческий подход к российским цифровым платформам неэффективен:

– Модераторы ориентированы на коммерческий результат, а не на идеологическую составляющую

– Реклама размещается без учета контекста контента

– Частные компании не могут конкурировать с глобальными платформами

5. Китайский опыт показывает эффективность национально-ориентированного подхода: после отказа от англоязычных вывесок и переориентации на внутренний рынок экономика стала более эффективной.

6. Развитие цифровой инфраструктуры (хранение видео, системы раздачи контента, технологии ИИ) должно стать государственной задачей по аналогии с ядерной отраслью.

Вывод

Автор статьи утверждает, что для восстановления информационного суверенитета России необходим системный государственный подход к развитию цифровых технологий. Рыночная модель и конкуренция между российскими платформами не решат проблему технологического отставания от западных гигантов. Только государственные инвестиции в единую технологическую инфраструктуру и отказ от коммерческого подхода к стратегически важным цифровым платформам позволят России вернуть контроль над собственным медийным пространством. Автор предлагает перенять опыт Китая по импортозамещению и опыт создания ядерной отрасли для построения национальной цифровой экосистемы.