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70 000 украинских солдат в Курской области погибли напрасно

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Забавные заголовки в западной прессе. "70 тыс. солдат в Курской области погибли зря". Видимо что-то случилось.

Тут они даже чутка лишку хватили – по данным МО РФ 66 тыс.
Но тут скорее примечательно, как сейчас на Западе мочат вранье кокаинового фюрера про то, что цели ВСУ в Курской области достигнуты, тогда как на Западе еще в ноябре-декабре призывали отводить войска с Курского выступа, чтобы избежать дальнейшего роста потерь и сохранить войска для будущих операций. В это случае противник бы сохранил боеспособными ряд бригад и мог бы использовать их для нападений на Брянскую или Белгородскую область, вынуждая нас держать достаточно крупные силы для прикрытия границы. Вместо этого дождались, пока бригады были сточены, а логистика перехвачена, что привело к избыточным потерям в людях и технике (преимущественно западной)

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Сегодня Генштаб ВСУ признал потерю Суджи. Как обычно с опозданием.

Трансляция боевых действий как обычно в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9728032.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, Зеленский, Курск, потери, трупозаваливание, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30216 28144
    жора шапов час назад

      Ничего удивительного.
      Информационное поле лжи, обмана и вранья.
      Безвольное, безучастное, безпомощное стадо в 404 , заражённое “украинством”, получает
      ВОЗДАЯНИЕ.

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