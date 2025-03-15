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Ультиматум Орбана

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Ультиматум Орбана ЕС.

1. Мы требуем создания Европы наций.

2. Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.

3. Восстановления полномочий, незаконно отнятых у наций.

4. Национальный суверенитет и строгое право вето для национальных правительств.

5. Исключите агентов Сороса из Комиссии и уберите коррумпированных лоббистов из парламента.

6. Не закладывайте будущее наших внуков, ликвидируйте долг Союза.

7. Не мешайте нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не ввозите мигрантов и высылайте тех, кто прибыл нелегально.

8. Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены.

9. Запретите противоестественное перевоспитание наших детей.

10. Защитите христианское наследие Европы.

11. Мы требуем мира в Европе.

12. Евросоюз, но без Украины.

Будьте реалистами. Требуйте невозможного.
Конечно же ультиматум Орбана принят не будет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9726020.html
Метки: венгрия, Европа, ес, орбан
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