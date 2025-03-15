Ультиматум Орбана
Ультиматум Орбана ЕС.
1. Мы требуем создания Европы наций.
2. Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.
3. Восстановления полномочий, незаконно отнятых у наций.
4. Национальный суверенитет и строгое право вето для национальных правительств.
5. Исключите агентов Сороса из Комиссии и уберите коррумпированных лоббистов из парламента.
6. Не закладывайте будущее наших внуков, ликвидируйте долг Союза.
7. Не мешайте нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не ввозите мигрантов и высылайте тех, кто прибыл нелегально.
8. Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены.
9. Запретите противоестественное перевоспитание наших детей.
10. Защитите христианское наследие Европы.
11. Мы требуем мира в Европе.
12. Евросоюз, но без Украины.
Будьте реалистами. Требуйте невозможного.
Конечно же ультиматум Орбана принят не будет.
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А это ультиматум? А если -”нет”, то… – Что ?
Старушка будет делать все что скажут, пока она хочет есть и у нее есть ценности.