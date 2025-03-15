Ультиматум Орбана ЕС.1. Мы требуем создания Европы наций.2. Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.3. Восстановления полномочий, незаконно отнятых у наций.4. Национальный суверенитет и строгое право вето для национальных правительств.5. Исключите агентов Сороса из Комиссии и уберите коррумпированных лоббистов из парламента.6. Не закладывайте будущее наших внуков, ликвидируйте долг Союза.7. Не мешайте нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не ввозите мигрантов и высылайте тех, кто прибыл нелегально.8. Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены.9. Запретите противоестественное перевоспитание наших детей.10. Защитите христианское наследие Европы.11. Мы требуем мира в Европе.12. Евросоюз, но без Украины.Будьте реалистами. Требуйте невозможного.Конечно же ультиматум Орбана принят не будет.