⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина.



Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.



Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Запселье и Локня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.



▪️ За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БпЛА и склад боеприпасов.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

▫️ более 67630 военнослужащих,

▫️ 393 танка,

▫️ 317 боевых машин пехоты,

▫️ 283 бронетранспортера,

▫️ 2199 боевых бронированных машин,

▫️ 2437 автомобилей,

▫️ 555 артиллерийских орудий,

▫️ 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,

▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

▫️ 120 станций РЭБ,

▫️ 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,

▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России