Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 15 марта 2025 г.

24 0

⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина.
 
Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.
 
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Запселье и Локня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.
 
▪️ За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БпЛА и склад боеприпасов.
 
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

▫️ более 67630 военнослужащих,
▫️ 393 танка,
▫️ 317 боевых машин пехоты,
▫️ 283 бронетранспортера,
▫️ 2199 боевых бронированных машин,
▫️ 2437 автомобилей,
▫️ 555 артиллерийских орудий,
▫️ 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,
▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
▫️ 120 станций РЭБ,
▫️ 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,
▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
 
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/50135
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 7 февраля 2025 г.)
Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 12 сентября 2024 г.)
Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 17 сентября 2024 г.)
Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 18 сентября 2024 г.)
Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 19 сентября 2024 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: