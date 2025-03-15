⚡️Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.

▪️ ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной разведки.



Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосергеевка, Чернещина, Пролетарское Харьковской области, Грековка Луганской Народной Республики и Редкодуб Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери противника составили более 255 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США и бронемашина «Pinzgauer Vector» производства Австрии, два пикапа, четыре орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.



Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Веролюбовка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики.

▪️ ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.



↗️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Филия Днепропетровской области, Петровского, Удачное, Димитров, Шевченко, Красноармейск и Успеновка Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» производства США, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра, Зеленый Гай, Константинополь и Федоровка Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери противника составили более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.



Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка, Никольское и Садовое Херсонской области.

▪️ Уничтожены до 80 военнослужащих и три автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и материально-технического обеспечения, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 162 районах.



ВКС России в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 141 вне зоны специальной военной операции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 658 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 46776 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22285 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1527 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 22581 орудие полевой артиллерии и минометов,

▫️ 32902 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России