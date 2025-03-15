Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 15 марта 2025 г.
⚡️Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.
▪️ ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной разведки.
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосергеевка, Чернещина, Пролетарское Харьковской области, Грековка Луганской Народной Республики и Редкодуб Донецкой Народной Республики.
▪️ Потери противника составили более 255 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США и бронемашина «Pinzgauer Vector» производства Австрии, два пикапа, четыре орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.
Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Веролюбовка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики.
▪️ ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
↗️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Филия Днепропетровской области, Петровского, Удачное, Димитров, Шевченко, Красноармейск и Успеновка Донецкой Народной Республики.
▪️ Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» производства США, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра, Зеленый Гай, Константинополь и Федоровка Донецкой Народной Республики.
▪️ Потери противника составили более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка, Никольское и Садовое Херсонской области.
▪️ Уничтожены до 80 военнослужащих и три автомобиля.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и материально-технического обеспечения, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 162 районах.
ВКС России в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 141 вне зоны специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
▫️ 658 самолетов,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 46776 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,
▫️ 22285 танков и других боевых бронированных машин,
▫️ 1527 боевых машин реактивных систем залпового огня,
▫️ 22581 орудие полевой артиллерии и минометов,
▫️ 32902 единицы специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
Наше командование окруженной группировке ВСУ дало время подумать до 06:00 субботы. В случае отказа от выполнения условий вся окруженная группировка будет уничтожена. На момент публикации этого материала время истекло – условие Путина уже не работает.
Вырваться шансы очень минимальны. Пока есть дыры на границе для прорыва группами по 2-3 человека. Остальные прорывы уничтожаются круглосуточно, малые группы рассеиваются и далее уничтожаются. Все лесопосадки усеяны трупами, – отмечает Win/Win.Новый канцлер Германии Фридрих Мерц предоставил ВСУ дальнобойные крылатые ракеты “Таурус”. Как сообщает Der Spegel, на Украине уже идёт работа по их установке на штурмовики Су-24 и истребители F-16.
Дальность немецких ракет превышает радиус Storm Shadow/SCALP. То же самое касается и скорости их полета, так что угроз от них будет побольше. Также Мерц выделяет Киеву 3 млрд евро помощи. Но в эту сумму включены и “Taurus”.
Украинские дроны добрались до столицы России. Местные власти сообщают, что в пятницу 14 марта, ПВО сбила четыре камикадзе.
После очень долгого перерыва (с 2023 года) украинские БПЛА смогли долететь до центральных районов столицы. Собянин очень скупо сообщает о четырех БПЛА, минобороны вообще молчит, – пишет “Канал визионера”.
В результате атаки был поврежден ЖК в Дорогомилово на Киевской улице в районе Кутузовского проспекта, двухуровневая квартира в ЖК “Авангард” на юго-западе Москвы (Черемушки), крыша дома на улице Лестева на юге Москвы. В Троицке у поселка Росинтер-2 сбитый беспилотник упал на частный жилой дом.
Также в Мулино Нижегородской области дрон атаковал военный полигон. Момент атаки попал на видео. О пострадавших неизвестно.
Этот объект называют “уникальным”: его строили с участием немецкой компании Rheinmetall Defence Electronics, но после введения санкций проект остался в руках России. Полигон сочетает традиционные тактические тренировки с компьютерными технологиями, включая 3D-моделирование поля боя. Здесь ежегодно готовят до 30 тысяч военных.
Нужны аэростаты, и их итеграция в ПВО.
Кто бы мог подумать ,что в 21 веке мы станем читать этот дневник женщины,предсмертный ,в курском селе и что сделали это хохлы -не вечные немцы ,а хохлы /братья..Дневник девочки Савичевой(Лениград ВОВ) был представлен в Нюрнберге ,как доказательство зверства фашистов ,случится ли такое сегодня и кто Судья.и что такое Прощение тогда?….https://nnils.livejournal.com/5835073.html..
-Орбан написал ультиматум -Кому? -в ЕСПЧ?.А хохлы Одессы через 11 лет получили от ЕСПЧ постановление на днях -выплатить родственникам по 15 000 дол??И что?-возьмут от Зели??-наверное -если жаловались -то туда..
-И почему Орбан ранее не обьявлял,когда:
“Как сообщает американский несистемный портал The People’s Voice, «ровно в 02:46» 25 декабря на официальном сайте королевской семьи Великобритании появилось необычное сообщение. Это было рождественское поздравление своим подданным короля Карла III. Текст этого поздравления провисел на августейшем сайте недолго и был вскоре удалён без объяснения причин.
В этом удалённом поздравлении, опубликованном за несколько часов до официальной рождественской речи короля, Карл III выступил с ошеломляющим заявлением. Он призвал к тому, что он назвал «необходимым демонтажем суверенитета» и скорейшему созданию мирового правительства в соответствии с идеями и тезисами, которые неоднократно озвучивал Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе.
По словам Карла III, «наша общая человечность выходит за рамки границ и идеологий», и «только приняв глобальную структуру — истинное партнёрство наций, как это предусмотрено Великой перезагрузкой Всемирного экономического форума, — мы сможем ответить на стоящие перед нами глубокие вызовы».
«Пришло время столкнуться с неоспоримой истиной: концепция абсолютного суверенитета, как мы её давно понимаем, должна эволюционировать. На самом деле, её нужно демонтировать ради блага человечества», было написано в тексте недолго жившего в Сети королевского рождественского поздравления.