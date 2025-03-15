Каждая четвёртая семейная пара в России сегодня испытывает проблемы с зачатием детей. От 13 до 20% женщин в России сегодня бесплодны; в 20-30% случаев семейного бесплодия играет мужской фактор, мужское бесплодие.О причинах этого – в беседе кандидата медицинских наук, акушера-гинекологаМарии Трегубовой и Александра Усанина.12+

Содержание видео:

3:28 – Причины женских болезней, которые не позволяют родить ребёнка.

5:03 – Сейчас дети рождаются с признаками старения. В чем причина?

9:04 – Что вредно для женской репродуктивной системы?

11:00 – Мужчину правильно воспитать может только мужчина.

13:18 – Женщинам нужно избавиться от многомыслия.

14:22 – Внедрение равноправия – это ДИВЕРСИЯ.

16:00 – Безответственность мужчин приводит к возникновению феминизма.

20:00 – Чтобы мужчине доверяли, ему это нужно заслужить.

23:45 – Зачатие ребёнка в любви притягивает благочестивую душу.

26:30 – Проблемы, которые проистекают из прошлого негативного опыта.

28:16 – Сейчас идёт целенаправленно диверсия против семьи.

30:03 – О трансперсональной практике.

33:20 – Три типа людей.

37:23 – Женские проблемы, возникающие из неправильных отношений с мужчинами.

39:36 – Никогда не поздно начать жить сначала.

42:35 – От чего страдает соединительная ткань?

46:30 – Почему страдает женская репродуктивная система.

49:30 – Нам возвращается то, что мы делаем другим!

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Александр Евгеньевич Усанин: писатель, общественный деятель, автор восьми книг, посвященных развитию человека и общества, генеральный директор АНО «Возрождение Земли» https://возрождениеземли.РФ

Сайт: https://usanin.com/

Ютуб: https://m.youtube.com/@AlexanderUsanin

Рутуб: https://rutube.ru/channel/23626526/

Мария Трегубова (Коновалова): доктор, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач остеопат, прикладной кинезиолог, врач восточной медицины, клинический психолог. Стаж работы — более 20 летя, собрала уникальную методику оздоровления, которая при помощи бережных естественных методов запускает процесс исцеления во всем организме. С ее помощью Мария смогла уберечь тысячи женщин от операций, помогла им выносить и родить малышей

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Эволюционные механизмы и роль полов:

– Александр Усанин ссылается на древние тексты (Махабхарата), утверждая, что интеллектуальные нагрузки вредят женской репродуктивной системе. Он считает, что мужчины должны избавлять женщин от тревог, а женщины — наслаждаться жизнью и творчеством.

– Патриархальная модель семьи представлена как идеал, где мужчина обеспечивает, а женщина создает уют.

2. Проблемы репродуктивного здоровья:

– Мария Коновалова подчеркивает катастрофическую ситуацию с бесплодием: 20–25% пар не могут зачать ребенка. Причины связаны как с социальными факторами, так и с физическим здоровьем.

– Основная причина бесплодия, по мнению Марии, — преждевременное старение соединительной ткани, вызванное стрессом, токсинами и дефицитом питательных веществ.

3. Соединительная ткань:

– Это основа организма, связывающая клетки, ткани и органы. Ее истощение ведет к проблемам с иммунитетом, кроветворением, весом, депрессиями и репродуктивной функцией.

– Современные дети рождаются с ослабленной соединительной тканью из-за условий окружающей среды и питания.

4. Равноправие и феминизм:

– Усанин считает равноправие диверсией, навязанной женщинам, чтобы они работали и платили налоги, что разрушает их здоровье и репродуктивную систему.

– Феминизм, по его мнению, — результат безответственности мужчин, воспитанных женщинами, что приводит к замкнутому кругу недоверия и карьеризма.

5. Воспитание мужчин:

– Исторический пример: в 1943 году в СССР ввели раздельное обучение и вернули мужчин-учителей с фронта, чтобы воспитывать настоящих мужчин.

– Современные мужчины, воспитанные женщинами, теряют ответственность, что усиливает проблемы в обществе.

6. Доверие и вера:

– Мария и Александр сходятся во мнении, что доверие (друг к другу или к Богу) — ключ к созданию семьи и рождению детей даже в условиях неопределенности.

– Примеры из личного опыта показывают, что вера приводит к чудесам (работа для мужа, выигрыш холодильника).

7. Питание и экология:

– Усанин связывает бесплодие с деградацией почв и снижением питательных веществ в продуктах (на 78% за 17 лет по данным ВОЗ). Это вызывает "скрытый голод", влияющий на здоровье.

– Предлагается объединить усилия Минздрава и Минсельхоза для восстановления плодородия почв.

8. Духовные аспекты:

– Усанин вводит мистическую причину бесплодия — проклятие от стерилизованных домашних животных, лишенных естественной жизни ради удобства хозяев.

– Кармический принцип: зло, причиненное другим, возвращается.

9. Женская энергия и творчество:

– Мария говорит о важности управления жизненной и сексуальной энергией через творчество и заботу, особенно если женщина одинока.

– Женское общение и традиции (посиделки, обряды) — ресурс для здоровья и поддержки.

10. Поиск половинки:

– Усанин предлагает визуализировать идеального партнера, доверять Вселенной и разбираться в себе, чтобы найти подходящего человека в любом возрасте.

Вывод:

Беседа раскрывает многогранный взгляд на кризис репродуктивного здоровья и демографии. Мария Коновалова акцентирует внимание на медицинских и экологических причинах (истощение соединительной ткани, дефицит питания), предлагая женщинам осознанность и творчество как путь к исцелению. Александр Усанин добавляет социальные, исторические и духовные аспекты, критикуя равноправие, феминизм и современное воспитание, и призывая вернуться к традиционным ролям, вере и заботе о природе. Оба сходятся в том, что решение проблемы требует комплексного подхода: от восстановления доверия между полами и экологии до переосмысления образа жизни. Их идеи объединяет вера в возможность перемен через осознанность, традиции и духовность.