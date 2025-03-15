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Последний срок. Серия 1. По повести Валентина Распутина. Омский драматический театр (1981)

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В.Распутин. Последний срок. Серия 1. Омский драматический театр

Год производства: 1981

По одноименной повести В.Распутина в постановке Омского государственного драматического театра. Постановка В.Симоновского.

В деревне умирает восьмидесятилетняя Анна, проститься с которой съезжаются ее дети. Приезжают все, кроме самой младшенькой и любимой – Татьяны. Старуха, чувствуя близкий и неизбежный уход из жизни, испытывает настоятельную внутреннюю потребность благословить их на дальнейший путь по жизни. Но последний срок наступает вовсе не для Анны – он наступил для ее детей, которым предоставлена последняя возможность изменить свою жизнь, превратить свое бессмысленное и животное существование на чужой для них земле в осмысленное движение по тому пути, которым прошли до них поколения их предков…

#фильмспектакль #телеспектакль

Гл. ред литературно-драматических программ 1981

Режиссер – Надежда #Марусалова

Оператор – Борис Рогожин

Художник – Ольга Левина

Актер – Е. #Псарева (Старуха Анна)

Актер – Николай #Бабенко (Михаил)

Актер – Надежда #Надеждина (Мирониха)

Актер – Е. #Романенко (Варвара)

Актер – В. #Канунникова (Люся)

Актер – Ю. #Музыченко (Илья)

Последний срок. Серия 1 – https://youtu.be/S4qksT3y7q8

Последний срок. Серия 2 – https://youtu.be/64XCJZVbKEI

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S4qksT3y7q8
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