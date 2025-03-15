Последний срок. Серия 1. По повести Валентина Распутина. Омский драматический театр (1981)
В.Распутин. Последний срок. Серия 1. Омский драматический театр
Год производства: 1981
По одноименной повести В.Распутина в постановке Омского государственного драматического театра. Постановка В.Симоновского.
В деревне умирает восьмидесятилетняя Анна, проститься с которой съезжаются ее дети. Приезжают все, кроме самой младшенькой и любимой – Татьяны. Старуха, чувствуя близкий и неизбежный уход из жизни, испытывает настоятельную внутреннюю потребность благословить их на дальнейший путь по жизни. Но последний срок наступает вовсе не для Анны – он наступил для ее детей, которым предоставлена последняя возможность изменить свою жизнь, превратить свое бессмысленное и животное существование на чужой для них земле в осмысленное движение по тому пути, которым прошли до них поколения их предков…
#фильмспектакль #телеспектакль
Гл. ред литературно-драматических программ 1981
Режиссер – Надежда #Марусалова
Оператор – Борис Рогожин
Художник – Ольга Левина
Актер – Е. #Псарева (Старуха Анна)
Актер – Николай #Бабенко (Михаил)
Актер – Надежда #Надеждина (Мирониха)
Актер – Е. #Романенко (Варвара)
Актер – В. #Канунникова (Люся)
Актер – Ю. #Музыченко (Илья)
Последний срок. Серия 1 – https://youtu.be/S4qksT3y7q8
Последний срок. Серия 2 – https://youtu.be/64XCJZVbKEI