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Линия жизни. Юрий Бондарев. Канал Культура

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Линия жизни. Юрий Бондарев. Канал Культура.
Его имя связано с так называемой лейтенантской прозой, с тем писательским поколением, которое, пройдя Великую Отечественную войну, написало не только о победах, но и о жестоких поражениях и той страшной цене, которую заплатил мир за освобождение от фашизма. Романы «Тишина» и «Горячий снег»" стали этапами в развитии военной прозы и отечественной литературы о войне. «Как бы это ни звучало сейчас наивно, литература нужна для того, чтобы человек понял, что он все-таки человек, и он способен мыслить и думать», – утверждает писатель. В программе Юрий Бондарев вспоминает фронтовые годы, Сталинградскую битву, говорит о своих литературных пристрастиях, о любви, патриотизме, праздновании Дня Победы.
Линия жизни. Популярная программа на телеканале «Культура». Известные деятели культуры и искусства рассказывают о себе о своей подчас непростой линии жизни, о том, как складывался их личный путь и творческая реализация.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zPmUtQL5D20
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