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Что такое социалистическая революция? // Роман Осин. Философский камень №16

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Переход к социализму – важная и дискуссионная тема, которой посвящено множество дискуссий среди марксистов. Одним из распространенных заблуждений является идея о том, что для социализма не обязательно политическое завоевание власти пролетариатом. а социализм сам собой каким-то образом прорастет в недрах капитализма.
1. В чем особенности перехода к коммунистической формации?
2. Чем пролетарская революция отличается от буржуазной?
3. Рухнет ли капитализм сам собой или ему нужно помогать?
На эти и другие вопросы дает ответы в ролике кандидат философских наук, ведущий лектор клуба “Политпросвет” Роман Осин.

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1. https://vk.com/mk_politprosvet – Политпросвет в вк
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3. https://www.youtube.com/@ROTFRONT_RTF/videos Российский Трудовой Фронт на ютубе
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6. https://rksmb.org/ – Революционный комсомол (РКСМ(б))
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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Понятие социалистической революции:
   – Социалистическая революция отличается от буржуазной тем, что направлена не на замену одной формы эксплуатации другой, а на полное уничтожение эксплуатации человека человеком и построение бесклассового общества — коммунизма.
   – Основное противоречие капитализма (между общественным характером производства и частным способом присвоения) преодолевается через социализм, который приводит способ присвоения в соответствие с характером производства.

2. Историческая роль и масштаб:
   – Маркс и Энгельс рассматривали коммунистическую революцию как глобально-исторический переход, ломающий прежние устои общества и создающий новый строй, где устраняется стихийность и разобщенность людей.
   – Ленин подчеркивал, что социалистическая революция сложнее буржуазной, так как требует не только разрушения старого, но и сознательного строительства нового — социалистических отношений.

3. Отличия от буржуазной революции:
   – Буржуазная революция завершает процесс, начатый экономическим развитием в недрах феодализма, тогда как социализм не созревает стихийно в рамках капитализма — его нужно строить сознательно.
   – Захват власти для буржуазной революции — это конец, а для пролетарской — лишь начало перестройки экономики и общества.

4. Роль субъективного фактора:
   – Социализм требует активного участия пролетариата и его авангарда — коммунистической партии. Капитализм сам собой не рухнет, а социализм не прорастет без революционной борьбы.
   – Сознательность и планомерность — ключевые черты перехода к социализму, в отличие от стихийности капитализма.

5. Признаки социалистической революции (по Сталину):
   – Отсутствие готовых форм социалистического уклада до революции, в отличие от капитализма, созревавшего в недрах феодализма.
   – Задача не просто захватить власть, а построить новую экономику, что требует слома старой государственной машины и установления диктатуры пролетариата.
   – Союз пролетариата с трудящимися массами как основа для упрочения власти и строительства социализма.
   – Необходимость насилия для преодоления сопротивления эксплуататоров, хотя оно не является самоцелью.

6. Современный контекст:
   – В эпоху роботизации и нейросетей отказ от активной борьбы за социализм — это капитуляция перед буржуазией.
   – Пролетариат сегодня расширился за счет интеллигенции, но сохраняет мелкобуржуазное сознание, что усложняет задачу объединения трудящихся.

7. Неизбежность борьбы:
   – Мирный переход к социализму невозможен из-за сопротивления буржуазии. История показывает, что без революционного насилия и диктатуры пролетариата социализм терпит поражение.
   – Спокойная жизнь при капитализме — иллюзия, так как он порождает войны, кризисы и нестабильность.

8. Мировой характер революции:
   – Социалистическая революция — это не национальное, а интернациональное явление, часть мировой пролетарской революции. Социализм в одной стране — лишь этап на этом пути.

9. Уроки истории:
   – Опыт СССР показал, что без сознательного движения к коммунизму социализм деградирует и откатывается к капитализму (пример — тяга к «спокойной жизни» в позднем СССР).

Вывод:
Социалистическая революция — это не стихийный процесс, а сознательная борьба пролетариата за слом капиталистических отношений и построение нового общества, основанного на общественной собственности и планомерности. В отличие от буржуазной революции, она не завершается захватом власти, а начинается с него, требуя активного строительства социалистической экономики и слома старой государственной машины. Капитализм не рухнет сам собой, и социализм не возникнет без революционного действия, организованного коммунистической партией. Современные условия (технологический прогресс, расширение пролетариата) не отменяют необходимости борьбы, а делают ее еще более актуальной, подчеркивая мировой масштаб задачи и неизбежность классовых потрясений для перехода к коммунизму.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BptX0phLR68
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