Переход к социализму – важная и дискуссионная тема, которой посвящено множество дискуссий среди марксистов. Одним из распространенных заблуждений является идея о том, что для социализма не обязательно политическое завоевание власти пролетариатом. а социализм сам собой каким-то образом прорастет в недрах капитализма.1. В чем особенности перехода к коммунистической формации?2. Чем пролетарская революция отличается от буржуазной?3. Рухнет ли капитализм сам собой или ему нужно помогать?На эти и другие вопросы дает ответы в ролике кандидат философских наук, ведущий лектор клуба “Политпросвет” Роман Осин.

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1. https://vk.com/mk_politprosvet – Политпросвет в вк

2. https://www.youtube.com/@club.politprosvet Политпросвет на ютубе

3. https://www.youtube.com/@ROTFRONT_RTF/videos Российский Трудовой Фронт на ютубе

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5. https://rotfront.org/projects/ проекты РТФ

6. https://rksmb.org/ – Революционный комсомол (РКСМ(б))

7.https://www.youtube.com/channel/UCC9cZfJOWMWGxV2GmUfRRSQ – РКСМ(б) на ютубе

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Понятие социалистической революции:

– Социалистическая революция отличается от буржуазной тем, что направлена не на замену одной формы эксплуатации другой, а на полное уничтожение эксплуатации человека человеком и построение бесклассового общества — коммунизма.

– Основное противоречие капитализма (между общественным характером производства и частным способом присвоения) преодолевается через социализм, который приводит способ присвоения в соответствие с характером производства.

2. Историческая роль и масштаб:

– Маркс и Энгельс рассматривали коммунистическую революцию как глобально-исторический переход, ломающий прежние устои общества и создающий новый строй, где устраняется стихийность и разобщенность людей.

– Ленин подчеркивал, что социалистическая революция сложнее буржуазной, так как требует не только разрушения старого, но и сознательного строительства нового — социалистических отношений.

3. Отличия от буржуазной революции:

– Буржуазная революция завершает процесс, начатый экономическим развитием в недрах феодализма, тогда как социализм не созревает стихийно в рамках капитализма — его нужно строить сознательно.

– Захват власти для буржуазной революции — это конец, а для пролетарской — лишь начало перестройки экономики и общества.

4. Роль субъективного фактора:

– Социализм требует активного участия пролетариата и его авангарда — коммунистической партии. Капитализм сам собой не рухнет, а социализм не прорастет без революционной борьбы.

– Сознательность и планомерность — ключевые черты перехода к социализму, в отличие от стихийности капитализма.

5. Признаки социалистической революции (по Сталину):

– Отсутствие готовых форм социалистического уклада до революции, в отличие от капитализма, созревавшего в недрах феодализма.

– Задача не просто захватить власть, а построить новую экономику, что требует слома старой государственной машины и установления диктатуры пролетариата.

– Союз пролетариата с трудящимися массами как основа для упрочения власти и строительства социализма.

– Необходимость насилия для преодоления сопротивления эксплуататоров, хотя оно не является самоцелью.

6. Современный контекст:

– В эпоху роботизации и нейросетей отказ от активной борьбы за социализм — это капитуляция перед буржуазией.

– Пролетариат сегодня расширился за счет интеллигенции, но сохраняет мелкобуржуазное сознание, что усложняет задачу объединения трудящихся.

7. Неизбежность борьбы:

– Мирный переход к социализму невозможен из-за сопротивления буржуазии. История показывает, что без революционного насилия и диктатуры пролетариата социализм терпит поражение.

– Спокойная жизнь при капитализме — иллюзия, так как он порождает войны, кризисы и нестабильность.

8. Мировой характер революции:

– Социалистическая революция — это не национальное, а интернациональное явление, часть мировой пролетарской революции. Социализм в одной стране — лишь этап на этом пути.

9. Уроки истории:

– Опыт СССР показал, что без сознательного движения к коммунизму социализм деградирует и откатывается к капитализму (пример — тяга к «спокойной жизни» в позднем СССР).

Вывод:

Социалистическая революция — это не стихийный процесс, а сознательная борьба пролетариата за слом капиталистических отношений и построение нового общества, основанного на общественной собственности и планомерности. В отличие от буржуазной революции, она не завершается захватом власти, а начинается с него, требуя активного строительства социалистической экономики и слома старой государственной машины. Капитализм не рухнет сам собой, и социализм не возникнет без революционного действия, организованного коммунистической партией. Современные условия (технологический прогресс, расширение пролетариата) не отменяют необходимости борьбы, а делают ее еще более актуальной, подчеркивая мировой масштаб задачи и неизбежность классовых потрясений для перехода к коммунизму.