Трамп заявил, что вчера хорошо и продуктивно поговорил с Путиным, а также попросил отпустить "тысячи" окружённых в Курской области ВСУшников. Накануне Путин назвал их террористами и призвал наших бойцов относиться соответствующим образом, то есть уничтожать. А ещё вчера Лукашенко заявил, что нас больше не смогут обмануть: мол, хватит, пора думать головой.



Вопрос – пойдёт ли Путин на очередной жест доброй воли после стольких случаев обмана? которые сам Путин признал обманом.



В 2014-15 годах мы по просьбе "партнёров" позволили выйти всушникам из котла, чтобы подписать Минские соглашения. После освобождения Крыма мы позволили военным ВСУ спокойно уйти на материк, а потом ещё и какие-то корабли вернули. В 2022-м взятых после тяжелейших боёв в плен "азовцев" в Мариуполе, которые убивали русских людей с особой жестокостью, мы обменяли на Медведчука неравноценным обменом.



Хоть один этот жест был воспринят с благодарностью от врага? привёл к каким-то позитивным последствиям? Нет.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Заявления лидеров:

– Трамп сообщил о продуктивном разговоре с Путиным и попросил отпустить "тысячи" окружённых в Курской области украинских военных.

– Путин назвал этих военных террористами и призвал российских бойцов уничтожать их.

– Лукашенко подчеркнул, что больше нельзя допускать обмана, призывая "думать головой".

2. История "жестов доброй воли":

– В 2014–2015 годах Россия по просьбе "партнёров" выпустила ВСУ из котлов для подписания Минских соглашений.

– После присоединения Крыма украинским военным разрешили уйти на материк, а позже вернули часть кораблей.

– В 2022 году пленных "азовцев", захваченных в Мариуполе после жестоких боёв, обменяли на Медведчука в неравноценном обмене.

3. Отсутствие позитивных результатов:

– Ни один из этих "жестов доброй воли" не был оценён противником с благодарностью и не привёл к позитивным последствиям.

– Путин сам признавал, что Россия неоднократно сталкивалась с обманом со стороны "партнёров".

4. Вопрос о будущем:

– Сомнение в том, пойдёт ли Путин на очередной "жест доброй воли" после предыдущих обманов.

Вывод:

История показывает, что "жесты доброй воли" со стороны России в отношении украинских военных не приводили к взаимопониманию или позитивным сдвигам в конфликте, а лишь демонстрировали одностороннюю уступчивость на фоне обмана со стороны противника. Единственным разумным способом сохранить жизнь террористам в текущей ситуации является их добровольная сдача в плен с последующим справедливым судом. На свободу могут быть отпущены те, кого суд признает невиновными в массовых убийствах, то есть обычные военнослужащие противника, не замешанные в преступлениях. Отпускать всех без разбора только ради сохранения их жизней недопустимо, поскольку они сами не проявляли милосердия к мирным жителям Курской области. Такой подход обеспечит баланс между гуманностью и справедливостью.