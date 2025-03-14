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Хоть один этот жест был воспринят с благодарностью от врага?

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Трамп заявил, что вчера хорошо и продуктивно поговорил с Путиным, а также попросил отпустить "тысячи" окружённых в Курской области ВСУшников. Накануне Путин назвал их террористами и призвал наших бойцов относиться соответствующим образом, то есть уничтожать. А ещё вчера Лукашенко заявил, что нас больше не смогут обмануть: мол, хватит, пора думать головой.

Вопрос – пойдёт ли Путин на очередной жест доброй воли после стольких случаев обмана? которые сам Путин признал обманом.

В 2014-15 годах мы по просьбе "партнёров" позволили выйти всушникам из котла, чтобы подписать Минские соглашения. После освобождения Крыма мы позволили военным ВСУ спокойно уйти на материк, а потом ещё и какие-то корабли вернули. В 2022-м взятых после тяжелейших боёв в плен "азовцев" в Мариуполе, которые убивали русских людей с особой жестокостью, мы обменяли на Медведчука неравноценным обменом.

Хоть один этот жест был воспринят с благодарностью от врага? привёл к каким-то позитивным последствиям? Нет.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:
1. Заявления лидеров:
   – Трамп сообщил о продуктивном разговоре с Путиным и попросил отпустить "тысячи" окружённых в Курской области украинских военных.
   – Путин назвал этих военных террористами и призвал российских бойцов уничтожать их.
   – Лукашенко подчеркнул, что больше нельзя допускать обмана, призывая "думать головой".

2. История "жестов доброй воли":
   – В 2014–2015 годах Россия по просьбе "партнёров" выпустила ВСУ из котлов для подписания Минских соглашений.
   – После присоединения Крыма украинским военным разрешили уйти на материк, а позже вернули часть кораблей.
   – В 2022 году пленных "азовцев", захваченных в Мариуполе после жестоких боёв, обменяли на Медведчука в неравноценном обмене.

3. Отсутствие позитивных результатов:
   – Ни один из этих "жестов доброй воли" не был оценён противником с благодарностью и не привёл к позитивным последствиям.
   – Путин сам признавал, что Россия неоднократно сталкивалась с обманом со стороны "партнёров".

4. Вопрос о будущем:
   – Сомнение в том, пойдёт ли Путин на очередной "жест доброй воли" после предыдущих обманов.

Вывод:
История показывает, что "жесты доброй воли" со стороны России в отношении украинских военных не приводили к взаимопониманию или позитивным сдвигам в конфликте, а лишь демонстрировали одностороннюю уступчивость на фоне обмана со стороны противника. Единственным разумным способом сохранить жизнь террористам в текущей ситуации является их добровольная сдача в плен с последующим справедливым судом. На свободу могут быть отпущены те, кого суд признает невиновными в массовых убийствах, то есть обычные военнослужащие противника, не замешанные в преступлениях. Отпускать всех без разбора только ради сохранения их жизней недопустимо, поскольку они сами не проявляли милосердия к мирным жителям Курской области. Такой подход обеспечит баланс между гуманностью и справедливостью.

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/2666
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 5185 4503
    Андрей Попов час назад

      Отпустят, возможно без освещения в сми. Для внутренней аудитории попробуют подсластить: создадут видимость обмена на что то, или преподнесут как жест доброй воли: вот какие мы благородные только великая страна так может. Блогеры докажут что так и надо, а кто недоволен – не патриот. По телеку промолчат.

    • 1890 1578
      Valeriy Bondarik час назад

        ,,-..PriveTT..-,,

        Т.Н.”бацько” ЗАЯВИЛ:
        …Что “пора-ДУМАТЬ-головОЙ”…
        -> а ДО-СИХ-ПОР,что:
        “ДУМАЛИ-частью-ТЕЛА-другОЙ”…
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        “ПОРА ему ФИЛЬТРОВАТЬ-БАЗАР”…
        (ЧТО-и-ГДЕ-заявлять)…
        :-)КТО ему ОБ-ЭТОМ — сМОЖЕТ сказать…
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
        а “КОЕ-КОМУ”…Нужно – его ЛУЧШЕ консультировать…:-)
        ^^^^^^^^^^^!!!^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        “ПАРАНЖИ”=НИКi СНИМИте и ПИШИте,НЕ молчите…

        - Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 14-3-25

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      • 5185 4503
        Андрей Попов час назад

          https://citaty.info/files/quote-pictures/23274-brilliantovaya-ruka.jpg
          Легким движением руки брюки превращаются… превращаются брюки… брюки превращаются… в элегантные шорты!
          в очередной раз победители в побеждённых.

        • 30196 28124
          жора шапов 56 мин. назад

            Тут есть ещё одна сторона .
            “Вскинулась” в пгаведном гневе Куевская хунта-кагал и вопросила Трямпа, а где он разглядел “окружение ” ?
            Нет никакого окружения “воинов света” для укро-стада нигде, заявили в ВСУ , Генштабе ВСУ и на Банковой через УкроСМИ.
            П.С. Повторюсь : аборигенам 404 пофиг.

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