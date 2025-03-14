Хоть один этот жест был воспринят с благодарностью от врага?
Трамп заявил, что вчера хорошо и продуктивно поговорил с Путиным, а также попросил отпустить "тысячи" окружённых в Курской области ВСУшников. Накануне Путин назвал их террористами и призвал наших бойцов относиться соответствующим образом, то есть уничтожать. А ещё вчера Лукашенко заявил, что нас больше не смогут обмануть: мол, хватит, пора думать головой.
Вопрос – пойдёт ли Путин на очередной жест доброй воли после стольких случаев обмана? которые сам Путин признал обманом.
В 2014-15 годах мы по просьбе "партнёров" позволили выйти всушникам из котла, чтобы подписать Минские соглашения. После освобождения Крыма мы позволили военным ВСУ спокойно уйти на материк, а потом ещё и какие-то корабли вернули. В 2022-м взятых после тяжелейших боёв в плен "азовцев" в Мариуполе, которые убивали русских людей с особой жестокостью, мы обменяли на Медведчука неравноценным обменом.
Хоть один этот жест был воспринят с благодарностью от врага? привёл к каким-то позитивным последствиям? Нет.
РМ
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Заявления лидеров:
– Трамп сообщил о продуктивном разговоре с Путиным и попросил отпустить "тысячи" окружённых в Курской области украинских военных.
– Путин назвал этих военных террористами и призвал российских бойцов уничтожать их.
– Лукашенко подчеркнул, что больше нельзя допускать обмана, призывая "думать головой".
2. История "жестов доброй воли":
– В 2014–2015 годах Россия по просьбе "партнёров" выпустила ВСУ из котлов для подписания Минских соглашений.
– После присоединения Крыма украинским военным разрешили уйти на материк, а позже вернули часть кораблей.
– В 2022 году пленных "азовцев", захваченных в Мариуполе после жестоких боёв, обменяли на Медведчука в неравноценном обмене.
3. Отсутствие позитивных результатов:
– Ни один из этих "жестов доброй воли" не был оценён противником с благодарностью и не привёл к позитивным последствиям.
– Путин сам признавал, что Россия неоднократно сталкивалась с обманом со стороны "партнёров".
4. Вопрос о будущем:
– Сомнение в том, пойдёт ли Путин на очередной "жест доброй воли" после предыдущих обманов.
Вывод:
История показывает, что "жесты доброй воли" со стороны России в отношении украинских военных не приводили к взаимопониманию или позитивным сдвигам в конфликте, а лишь демонстрировали одностороннюю уступчивость на фоне обмана со стороны противника. Единственным разумным способом сохранить жизнь террористам в текущей ситуации является их добровольная сдача в плен с последующим справедливым судом. На свободу могут быть отпущены те, кого суд признает невиновными в массовых убийствах, то есть обычные военнослужащие противника, не замешанные в преступлениях. Отпускать всех без разбора только ради сохранения их жизней недопустимо, поскольку они сами не проявляли милосердия к мирным жителям Курской области. Такой подход обеспечит баланс между гуманностью и справедливостью.
Отпустят, возможно без освещения в сми. Для внутренней аудитории попробуют подсластить: создадут видимость обмена на что то, или преподнесут как жест доброй воли: вот какие мы благородные только великая страна так может. Блогеры докажут что так и надо, а кто недоволен – не патриот. По телеку промолчат.
,,-..PriveTT..-,,
Т.Н.”бацько” ЗАЯВИЛ:
…Что “пора-ДУМАТЬ-головОЙ”…
-> а ДО-СИХ-ПОР,что:
“ДУМАЛИ-частью-ТЕЛА-другОЙ”…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
“ПОРА ему ФИЛЬТРОВАТЬ-БАЗАР”…
(ЧТО-и-ГДЕ-заявлять)…
:-)КТО ему ОБ-ЭТОМ — сМОЖЕТ сказать…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
а “КОЕ-КОМУ”…Нужно – его ЛУЧШЕ консультировать…:-)
^^^^^^^^^^^!!!^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
“ПАРАНЖИ”=НИКi СНИМИте и ПИШИте,НЕ молчите…
- Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 14-3-25
https://citaty.info/files/quote-pictures/23274-brilliantovaya-ruka.jpg
Легким движением руки брюки превращаются… превращаются брюки… брюки превращаются… в элегантные шорты!
в очередной раз победители в побеждённых.
Тут есть ещё одна сторона .
“Вскинулась” в пгаведном гневе Куевская хунта-кагал и вопросила Трямпа, а где он разглядел “окружение ” ?
Нет никакого окружения “воинов света” для укро-стада нигде, заявили в ВСУ , Генштабе ВСУ и на Банковой через УкроСМИ.
П.С. Повторюсь : аборигенам 404 пофиг.