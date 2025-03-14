Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 14 марта 2025 г.
⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка.
Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина. Отражена одна контратака противника.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Рубаншина, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новониколаевка, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.
▪️ За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены пять бронетранспортеров, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также три пункта управления БпЛА. 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:
▫️ более 67410 военнослужащих,
▫️ 392 танка,
▫️ 316 боевых машин пехоты,
▫️ 283 бронетранспортера,
▫️ 2198 боевых бронированных машин,
▫️ 2433 автомобиля,
▫️ 553 артиллерийских орудия,
▫️ 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,
▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
▫️ 120 станций РЭБ,
▫️ 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,
▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России
Обстановка в Курской области 14 марта: https://news.ru/russia/obstanovka-v-kurskoj-oblasti-14-marta-udalos-li-osvobodit-chto-u-sudzhi/