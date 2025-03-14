В седьмом примерно году, когда литературный проект «Часовенка» уже работал, мне удалось в р.ц. Красногорское Алтайского края собрать несколько сборников и аудио записи местных авторов. Я даже сделал для них страничку на прозе. ру «Старая Барда», это прежнее название села. Там читатель может посмотреть подборку, которая с тех времён не изменялась. Собирались редко, люди были все пожилые с историями, один помнил Н. Рубцова, который гостил в районе в 70 году. Где то там же, видимо, написаны и замечательные стихи поэта, посмотрите, например, «Катунь» это, вообще, одно из лучших его стихотворений «Как я по долгу слушал этот шум, когда во мгле горел закатный пламень, лицом к реке садился я на камень и всё глядел задумчив и угрюм». Места там особые, древние холмы-могильники вдоль Чуйского тракта, историческая память нашей родины. Катунь, Бия и Обь среди главных рек страны. Чуйский тракт тысячелетняя дорога жизни. «Всё облака над ней всё облака в пыли веков мгновенны и незримы, идут по ней как прежде пилигримы, и машет им прощальная рука».

Среди авторов любителей было несколько профессионалов, из тех, кто работал с местной газетой и один ч.с. журналистов СССР Геннадий Честных. Пожилой грузный мужчина, фото его на заставке. Он был родом с посёлка Талый, служил срочную, потом работал в Узбекистане в партии, пока не развалился Союз. Он вернулся в район один, семья осталась в республике, сбережения истратил, жил в комнате гостиницы и пил. Однако мастерство не пропьешь, наверно, он уже не писал, но перекладывал листы, вспоминал написанную когда-то прозу. Я ему сборник один сгенерировал, он его как то даже окупил, включая печать, всё рассказывал про планы романа. Умер вскоре от образа жизни и разочарования в результатах. А что результаты, в принципе все к одному результату идём, нечего разочаровываться. В память о ч.с. журналистов СССР Геннадии Честных публикую отрывок из его рассказа «Славяне» там отдыхающие в санатории пошли поохотится на медведя. В те времена, в тех краях была такая возможность.

Славяне

Впрочем, я отвлекся. Так вот, утро наступало быстро. Небо светлело, солнечным соком наливалось, птицы загомонили, перышки начали отряхивать. И, вдруг, там, где сосна переломилась рык послышался. Точно кто-то нутром горла кашлянул. Мужики насторожились, затаили дыхание.

- Дождались, однако, Михаил Михалыча. – потянул Степан и почесал ладони.

И действительно. Через минуту на поваленное дерево взбирался лохматый медведь собственной персоной. Рыло вытянул, будто от натуги, шерсть свалялась на спине, точно спал кверху ногами. Залез на дерево и сел верхом. Крючковатые лапы опустил вниз, ссутулился. Пианист и только. Потом правой лапой натянул и отпустил щепу и стал слушать не шевелясь.

- Язви его в душу, совсем рехнулся зверюга! – удивился Степан.

- Слышь, мужики, мишка музыку, однако, слушает, - сверкнул мокрыми глазами Иван Суськин. Не верите? Я вона часто телеграфные столбы слушаю, когда ветры дуют. Прислонишь ухо и услышишь, поют столбы симфонии разные.

- Какая там музыка… Бревно оно и есть бревно. Пальнуть и делу конец! – фыркнул Степан.

- Это для тебя бревно, а для него, может, тайга аукает, - не сдавался Суськин.

- Что б тебя в кишки мать! – разозлился Степан, засовывая сразу два патрона в свою двустволку. Аукну жаканом ему в ухо и музыке конец.

- Тихо, Степан! – вдруг зашикал Макарыч, фронтовой друг Степана. Разве можно, в песню-то палить.

- И то, правда. Подождем, Степа, - поддержал Макарыча дед Каширка. Моя Аграфена неделю шею пилит. Не надо целого медведя, добудь, говорит, ляжку, одну только ляжку. Конечно, пальнуть дело не хитрое, однако зверь-то шибко чудной. Надо же, язви его в душу, и правда музыку слушает. Слышь, Николай, - это говорил дед Каширка мне.

- Пальнем, а, дед, - молил Степан.

- Дурак ты, Степа, да если мы все одним ударом, что же от него останется. А он можа единственный такой, во всей тайге.

Суськин тут совсем разревелся от жалости, скорее от выпитого самогона.

- Конечно, дед. Единственный, а вы пальнем. Отпустить его надо, - ревел Иван.

И Степан не выдержал.

- Пошли вы!.. Шелкоперы!.. Он вскинул ружье. Еще секунда и свалился бы на сырую землю лесной музыкант, но этой секунды хватило Ивану Суськину, чтобы подбросить кверху ружье Степана. Выстрел разорвал тишину. Вылетевший жакан шлепнул по вершине старой ели и все стихло.

- Вот стерва, мокроглазая! Жить надоело?

Тем временем медведь сполз вниз и оскорблено посмотрел в нашу сторону, затем на все еще дребезжащую щепу и скрылся в зарослях.

Какое-то время никто не проронил ни слова. Но тут поднялся Степан и медленно пошел к дереву. Через минуту он уже сидел по-медвежьи верхом на поваленной сосне и слушал, как дребезжит щепа.

- Поди-ка, сюды, Суська! – позвал он Ивана. – Ухо поклади на дерево. И натянул щепу, затем натянул щепу Иван и Степан лег брюхом на сосну.

- Он ведь, гад, а не зверь! Сорок лет по лесу шастаю, но чтоб вот так музыку слушать, не доводилось. Ить ты только погляди,… Будто на гитаре кто играет и птицы вроде бы щебечут. И лес, кажется, шумит и будто бы родничок из-под земли выбулькивает.

- А я что говорил. Люди музыку от зверей, да от природы узнали! – совсем расфилософствовался Иван Суськин. – Музыка – она во всяком теле есть. Ее надо, мужики, только уметь слушать. Музыка она и есть музыка!..

Потом сосну слушали охотники по очереди, пока у Степана не кончился самогон.

Солнце поднималось все выше и выше и мягко стекало по стволам деревьев. Тайга наполнялась удивительной музыкой природы. Мы сидели на переломившейся сосне и пели: «Бежал да бродяга с Сахалина».

На другой день я встретил Степана на том же месте.

- Микола, а я ведь тута не случайно. На душе, после вчерашнего, как будто мыши напоганили. – Зверя-то чуть не угрохал. Шибко жалко.

- Откуда в тебе жалость-то Степа? Макарыч про тебя сказывал, что по фашистам палил – будто водой с неба обливал.

- То фашисты. Век бы им в аду гореть. Ни дна им, ни покрышки. Потому и пришел сюда, что фашистов вспомнил.

Было это под Старой Руссой, - стал рассказывать Степан. – Ни свет, ни заря вражеская артиллерия начала бить. Высотка, где укрывался наш взвод, ходуном ходила, а потом танки. Отбили, пехоту переломали. Все бы ничего, война – она и есть война. Только потом такая тишина наступила. Лежим с Макаркой на дне окопа, да кровавую землю изо рта выплевываем. И тут, такое приключилось – слов нет. Откуда не возьмись журавли с фашистской стороны летят. Вытянулись клинышком на Восток, к нам, значит. Крр-ы-ы, крр-ы-ы! А нам кажется: «Помогите!» - кричат. Что тут началось. Живые, головы потянули кверху, раненые – глазами небо стали ощупывать, по мертвым легкие тени пролетают. Сердце кровью облилось, и, вдруг, зенитка с фашистской стороны один да другой снаряд по журавлиному клину, по журавлиной песне. Разбросало их в разные стороны, некоторые из них камнем вниз. Один упал возле окопа, от журавлика одни перья остались, голова сохранилась, в окоп свесилась. Один глаз красной бусинкой глядит на нас. Мол, что ж вы, люди. Делаете? Беды мы вам не причиняли и нам от вас ничего не надо, за что ж вы так? Потом глаза дымом запорошило и они погасли.

Вспомнил я, Микола, ночью об этом, больно стало, я пришел сюда у медведя прощения попросить. Пущай живет лесной музыкант, кому он помешал. Нам что ли? Мы свой век прожили. Зазря никого не обижали, как ты думаешь, Микола?..

- Никого.

- Ха. Ну и утро! – рассмеялся Степан. На-ка вот первочек – баба сварила. Огнем полыхает. Выпьем за здоровье Михаил Михалыча, чтоб у него пузо от малины лопнуло.

Николай закончил рассказ, подлил наливки в стаканы, откусил свежий огурчик и заулыбался. Хорошо в санатории. И он, вдруг, запел: «Бежа-ал да бродя-я-га с Са-а-хали-ина звериной узко-о-ю тро-опой».

За окном было лето. На небе ни одной тучки. В санатории в этот день было удивительно тихо. Многие ушли в горы.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Автор вспоминает о литературном проекте «Часовенка» и сборе произведений местных авторов в селе Красногорское (бывшая Старая Барда) Алтайского края.

2. Среди местных авторов был член Союза журналистов СССР Геннадий Честных, который после распада СССР вернулся из Узбекистана в родные места, жил в трудных условиях и умер вскоре от нездорового образа жизни.

3. Основная часть текста — отрывок из рассказа Геннадия Честных «Славяне», повествующий о необычной охоте на медведя.

4. В рассказе медведь проявляет необычное поведение — «слушает музыку» дребезжащей щепы на поваленном дереве, что вызывает удивление и философские размышления охотников.

5. Охотники отказываются убивать медведя, признавая в нем уникальное существо, способное ценить природную гармонию.

6. История включает воспоминание персонажа Степана о военных годах и трагическом эпизоде с убийством журавлей, что перекликается с темой бессмысленного уничтожения жизни и природной гармонии.

Вывод:

Рассказ Геннадия Честных «Славяне» через историю охоты исследует взаимоотношения человека и природы. Автор противопоставляет бездумное разрушение (стрельба по журавлям во время войны) и осознанное сохранение жизни (решение не убивать медведя-«музыканта»). Текст поднимает вопросы о ценности жизни во всех её проявлениях, о способности природы создавать гармонию и о том, как война и насилие разрушают естественный порядок вещей. Рассказ подчеркивает моральный выбор между жестокостью и милосердием, утверждая, что истинно человечное — это умение видеть ценность жизни и красоту окружающего мира.