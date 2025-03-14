Егор Яковлев и историк кино, кандидат искусствоведения Михаил Трофименков ведут беседу о политической борьбе в Голливуде в период с 1930-х по 1950-е годы. В те времена на знаменитой «фабрике грёз» разворачивались драмы и трагедии, о которых даже самые смелые сценаристы не могли бы и мечтать.

История политической борьбы в Голливуде — это не просто повествование о забастовках, пленумах Коммунистической партии или заседаниях комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Это история, наполненная страстью, политической и человеческой, предательством, алчностью и борьбой за власть.

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Игорь Яковлев и проект "Цифровая история":

– Руководитель проекта Игорь Яковлев представил свою команду, которая делает историю интересной и доступной через бесплатные видео в социальных сетях и платный контент на платформах "Спонсор" и "Бусти". Контент включает интервью с историками, ответы на вопросы подписчиков, закулисье экскурсий и уникальные текстовые материалы.

2. Михаил Трофименков и его книга "Красный нуар Голливуда":

– Гость беседы — историк кино Михаил Трофименков, автор книги "Красный нуар Голливуда", посвященной политической борьбе в Голливуде 1930–1950-х годов. Первый том называется "Голливудский обком" и описывает деятельность голливудских коммунистов.

– "Красный нуар" — это жанр повествования, сочетающий элементы документального романа и нуара, отражающий страсти, предательства и борьбу за власть в реальной истории Голливуда.

3. Коммунисты в Голливуде:

– В 1930–1940-е годы в Коммунистической партии США состояли многие известные фигуры Голливуда (например, Теодор Драйзер, Лилиан Хеллман, Далтон Трамбо), а также звезды вроде Чарли Чаплина и Орсона Уэллса, чья партийность часто скрывалась.

– Во время "охоты на ведьм" (маккартизм) сотни людей из шоу-бизнеса, включая технических работников, попадали в черные списки, теряли работу или даже садились в тюрьму.

4. Чарли Чаплин:

– Чаплин не был официально членом Компартии, но симпатизировал левым идеям и пострадал за это, будучи фактически высланным из США. Его скупость делала его бесполезным для партии в финансовом плане, хотя он устраивал приемы для коммунистических лидеров.

5. Политическая борьба и влияние в Голливуде:

– Голливуд 1930–1950-х годов был ареной драм, сравнимых с сюжетами нуарных фильмов: страсть, предательство, алчность и борьба за власть.

– Во время Второй мировой войны Голливуд поддерживал антифашистскую пропаганду (например, "Великий диктатор" Чаплина), часто под патронажем президента Рузвельта и британской разведки.

6. Пропаганда и цензура:

– До 1941 года голливудские магнаты сотрудничали с нацистской Германией ради немецкого рынка, подвергая фильмы цензуре германского консула Гислинга. Еврейские персонажи исчезли из кино в 1934–1937 годах.

– Антинацистская лига Голливуда (создана Отто Кацем) боролась с пронацистскими симпатиями, организовав бойкоты Лени Рифеншталь и Витторио Муссолини.

7. Уолт Дисней и профсоюзы:

– Дисней был известен пронацистскими симпатиями, но избежал серьезных последствий благодаря своему обаянию и уникальной студии, где до 1941 года не было профсоюзов. После забастовки аниматоров он пошел на уступки, а позже мстил "красным", давая показания против них.

8. Социальные фильмы 1930-х:

– Фильмы вроде "Хлеб наш насущный" и "Гроздья гнева" отражали идеи Нового курса Рузвельта, но часто снимались реакционерами (Кинг Видор, Джон Форд), а не коммунистами, из-за коммерческого спроса.

9. Известные коммунисты Голливуда:

– Фрэнсис Скотт Фицджеральд вступил в Компартию перед смертью, разочаровавшись в цензуре. Далтон Трамбо, автор "Джонни получил винтовку", получил два "Оскара" под псевдонимами, работая в подполье. Орсон Уэллс и Рита Хейворт были под подозрением из-за левых взглядов. Шелл Хэммет активно участвовал в партийной работе, сидел в тюрьме, но сохранял юмор.

10. Зиро Мостел:

– Комик Зиро Мостел, звезда политического кабаре, пытался превратить допрос в комиссии в шутку, но попал в черные списки. Позже вернулся в кино, став прототипом героя в "Продюсерах" Мела Брукса.

Вывод:

Беседа раскрывает сложную картину политической жизни Голливуда 1930–1950-х годов, где переплетались коммунистические симпатии, антифашистская борьба, цензура и репрессии маккартизма. Многие звезды и кинематографисты, несмотря на талант и популярность, становились жертвами "охоты на ведьм" из-за своих убеждений или сочувствия левым идеям. Голливуд был не только фабрикой грез, но и ареной идеологических конфликтов, где коммерческие интересы магнатов часто преобладали над моралью, а творческая свобода ограничивалась политическим давлением. Трофименков подчеркивает, что эта история полна драматизма, достойного нуарных сюжетов, и продолжает вдохновлять на исследования и дискуссии.