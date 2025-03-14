Эволюция от камня до человека
Часть вебинара «Зачем нам тут быть в телах человека если мы там, например Драконы» от 17 января 2025 г. Участники Вера и Алексей Орловы.
Полную версию этого видео можно посмотреть в «Клубе НСР» в http://boosty.to/slavradio https://clck.ru/3HCBpi и телеграм-канале. Для вступления в «Телеграм Клуб НСР» обратитесь к администратору канала по ссылке https://t.me/m/A2LY3CxVNDky
Полная версия будет доступна в открытом доступе на ресурсах «Народного Славянского радио» после выхода всех коротких частей.
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#эволюция #человек #алексейорлов #вебинар #драконы
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https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio
https://clck.ru/3FZtW7
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции
1. Важность самопознания: прежде чем задаваться вопросами о других мирах, человеку необходимо разобраться в своем собственном мире и понять, кто он есть.
2. Два состояния человека:
– "Маленький ребенок" — непонимающий свое место, подражающий другим, постоянно недовольный.
– "Взрослый человек" — осмысленно понимающий свое место и предназначение.
3. Проблемы возникают из-за непонимания человеком своей сути, что приводит к тому, что он находится "не на своем месте, не в свое время, занимается не тем делом".
4. Критика трех концепций мировоззрения:
– Атеистическая концепция — неспособна объяснить происхождение жизни.
– Библейская концепция — ставит человека в позицию просителя, зависимого от внешней силы.
– Ведическая концепция (которую автор поддерживает) — представляет человека как частицу "рода Небесного", где каждый человек является богом в человеческом теле.
5. Согласно ведической концепции, тело человека — это лишь "аватар" или "скафандр", в котором находится божественное сознание.
6. Понимание своей истинной природы ведет к принятию ответственности за свою жизнь, семью, общество и мир в целом.
7. Автор считает, что атеистическая и библейская концепции привели мир к состоянию войны, так как они низводят человека до положения "раба".
Вывод
Основная идея лекции заключается в том, что человеку необходимо осознать свою истинную природу и предназначение через принятие определенной мировоззренческой концепции (в данном случае, ведической). Автор убежден, что только понимание себя как части "рода Небесного" с божественной сущностью позволит человеку занять правильное место в мире, взять ответственность за свою жизнь и реализовать свой потенциал. Лектор противопоставляет эту концепцию атеистическому и библейскому мировоззрениям, которые, по его мнению, лишают человека субъектности и превращают его в зависимое существо.
Важно отметить, что лекция представляет субъективное мнение автора и содержит ряд утверждений, которые не являются общепринятыми в научном или религиоведческом контексте.
Сидят на дереве две обезьяны.
Первая : – Какие мы краси-и-вые !
Вторая : – И умные, и умные !
Первая : – А умные чего ?
Вторая : – А вон те, кто слез, – уже работают.