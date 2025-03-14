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Эволюция от камня до человека

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Часть вебинара «Зачем нам тут быть в телах человека если мы там, например Драконы» от 17 января 2025 г. Участники Вера и Алексей Орловы.

Полную версию этого видео можно посмотреть в «Клубе НСР» в http://boosty.to/slavradio https://clck.ru/3HCBpi и телеграм-канале. Для вступления в «Телеграм Клуб НСР» обратитесь к администратору канала по ссылке https://t.me/m/A2LY3CxVNDky

Полная версия будет доступна в открытом доступе на ресурсах «Народного Славянского радио» после выхода всех коротких частей.

Каналы и группы Алексея Орлова:
Telegram: https://t.me/AlexeyOrlovNSR
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/CXtmekq3gjRDCYUH9z8XSr
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«Народное Славянское Радио» (НСР) в интернете:
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#эволюция #человек #алексейорлов #вебинар #драконы
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https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio
https://clck.ru/3FZtW7
https://rutube.ru/channel/23938023/

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции

1. Важность самопознания: прежде чем задаваться вопросами о других мирах, человеку необходимо разобраться в своем собственном мире и понять, кто он есть.

2. Два состояния человека:
   – "Маленький ребенок" — непонимающий свое место, подражающий другим, постоянно недовольный.
   – "Взрослый человек" — осмысленно понимающий свое место и предназначение.

3. Проблемы возникают из-за непонимания человеком своей сути, что приводит к тому, что он находится "не на своем месте, не в свое время, занимается не тем делом".

4. Критика трех концепций мировоззрения:
   – Атеистическая концепция — неспособна объяснить происхождение жизни.
   – Библейская концепция — ставит человека в позицию просителя, зависимого от внешней силы.
   – Ведическая концепция (которую автор поддерживает) — представляет человека как частицу "рода Небесного", где каждый человек является богом в человеческом теле.

5. Согласно ведической концепции, тело человека — это лишь "аватар" или "скафандр", в котором находится божественное сознание.

6. Понимание своей истинной природы ведет к принятию ответственности за свою жизнь, семью, общество и мир в целом.

7. Автор считает, что атеистическая и библейская концепции привели мир к состоянию войны, так как они низводят человека до положения "раба".

Вывод

Основная идея лекции заключается в том, что человеку необходимо осознать свою истинную природу и предназначение через принятие определенной мировоззренческой концепции (в данном случае, ведической). Автор убежден, что только понимание себя как части "рода Небесного" с божественной сущностью позволит человеку занять правильное место в мире, взять ответственность за свою жизнь и реализовать свой потенциал. Лектор противопоставляет эту концепцию атеистическому и библейскому мировоззрениям, которые, по его мнению, лишают человека субъектности и превращают его в зависимое существо.

Важно отметить, что лекция представляет субъективное мнение автора и содержит ряд утверждений, которые не являются общепринятыми в научном или религиоведческом контексте.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H99wrYYNRg4
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30189 28117
    жора шапов 51 мин. назад

      Сидят на дереве две обезьяны.
      Первая : – Какие мы краси-и-вые !
      Вторая : – И умные, и умные !
      Первая : – А умные чего ?
      Вторая : – А вон те, кто слез, – уже работают.

      1
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