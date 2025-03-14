Пресса сообщает, что Совбез ООН, после долгих консультаций, наконец договорился дружно и вежливо попросить правящих Сирией террористов прекратить насилие.

Цивилизованный мир тоже наконец заговорил о геноциде в Сирии, но по-своему. В недавнем заявлении Европейской Службы Внешних Связей сообщается, что «Европейский Союз решительно осуждает недавние нападения предположительно совершенные проасадовскими элементами на силы временного правительства в прибрежных районах Сирии, а также любое насилие в отношение мирных жителей». Демократическая красавица Европа продолжает открывать своё светлое личико. Во время уничтожения евреев гитлеровцами, Евросоюз из этой же логики должен был бы заявлять что осуждает нападения просталинских элементов на новые власти западных территорий Советского Союза и призвать эти власти воздержаться от использования экологически вредного газа в печах концлагерей. Это к пониманию того, чем стал сегодня Евросоюз.

СМИ безмозгло воспроизводящие западный фейк о «насилии, в связи со столкновениями проасадовских элементов с силами сирийского правительства», являются сообщниками резни гражданского населения, происходящей в эти минуты.

Ещё один светоч демократии в нашем тёмном царстве Израиль сообщил, что лидеры алавитов направили срочное письмо премьер-министру Израиля Нетаньяху и министру иностранных дел Гидеону Саару, в котором «просят Израиль защитить их от сирийского правительства».

Эта логика очень проста. Близнецы-братья США и Израиль создают (поддерживают, вооружают, лечат, легитимизируют в прессе) монстров, чтобы в нужный момент дать им проявить себя, и в глазах обезумевших от ужаса людей оправдать собственную военную необходимость.

Все рассуждения о «противостоянии Израиля и Турции» – фейк, в реальном торговом мире они близкие партнеры. Еще их объединяет общая мечта о разрушении Ирана как геополитического конкурента в регионе. К сожалению, нынешний Иран заигрался в мир с врагами и полностью отказался от защиты собственных друзей и интересов, выбрав кратчайший путь и к войне и к позору.

Народы – арабы, персы, евреи, друзы, христиане, мусульмане, алавиты, иудеи и прочие – остаются в раздельных вольерах одной и той же власти, чтобы стравливая их, продолжать управлять ими. Единственное, что их сегодня объединяет – кровь, текущая по камням и песку.

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Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Реакция ООН и Запада на события в Сирии: Совбез ООН после консультаций призвал сирийских террористов прекратить насилие. Европейский Союз осудил нападения «проасадовских элементов» на силы временного правительства Сирии и насилие против мирных жителей, что автор считает лицемерным и сравнивает с возможной реакцией ЕС на действия нацистов во время Второй мировой войны.

2. Критика Евросоюза: Автор обвиняет ЕС в двойных стандартах и моральной деградации, утверждая, что его заявления — это попытка сохранить видимость гуманности, не затрагивая сути конфликта.

3. Роль СМИ: Западные СМИ, по мнению автора, поддерживают ложную картину событий в Сирии, становясь соучастниками геноцида гражданского населения.

4. Израиль и алавиты: Алавитские лидеры обратились к Израилю за защитой от сирийского правительства. Автор видит в этом часть стратегии Израиля и США по поддержке террористических группировок для оправдания своего военного присутствия.

5. США и Израиль как организаторы хаоса: Автор утверждает, что США и Израиль создают и поддерживают «монстров» (террористов), чтобы использовать их для достижения своих геополитических целей.

6. Отношения Израиля и Турции: Несмотря на видимое противостояние, Израиль и Турция — торговые партнеры, объединенные общей целью уничтожения Ирана как конкурента.

7. Позиция Ирана: Иран, по мнению автора, отказался от защиты своих интересов и союзников, что ведет его к войне и позору.

8. Разделение народов: Народы региона (арабы, персы, евреи и др.) искусственно разделены властью, которая использует конфликты для управления ими. Их объединяет лишь общая трагедия — кровь, проливаемая в конфликте.

Вывод:

Автор статьи видит в текущих событиях в Сирии результат манипуляций крупных игроков — США, Израиля и Евросоюза, которые, по его мнению, поддерживают хаос и насилие ради собственных интересов. Западные СМИ и международные организации, такие как ООН, обвиняются в лицемерии и соучастии. Конфликт в Сирии представлен как часть глобальной стратегии, где народы региона становятся жертвами геополитических игр, а Иран теряет свои позиции из-за пассивности. В целом, текст пропитан сарказмом и критикой «демократического» Запада, который, по мнению автора, давно утратил моральное право судить о добре и зле.