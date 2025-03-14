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1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1

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1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 2

264. Групповой портрет крестьян
264. Групповой портрет крестьян

269. Девушка в праздничном костюме.jpg
269. Девушка в праздничном костюме

272. Девушка в старинном наряде.jpg
272. Девушка в старинном наряде.

273. Девушка в старинном наряде (вид со спины).jpg
273. Девушка в старинном наряде (вид со спины).

279. Дети заводских рабочих.jpg
279. Дети заводских рабочих

280. Дети заводских рабочих.jpg

281. Гумно.jpg
281. Гумно

300. Девочка, несущая белье.jpg
300. Девочка, несущая белье.

305. Деревенский продавец овчин.jpg
305. Деревенский продавец овчин

311. Горный охотник и собиратель ягод.jpg
311. Горный охотник и собиратель ягод

330. Дом богатого старожила в селе Знаменка.jpg
330. Дом богатого старожила в селе Знаменка

332. Двор и надворные постройки.jpg
332. Двор и надворные постройки

333. Дом, двор и земляная баня.jpg
333. Дом, двор и земляная баня

334. Жилье пчеловода.jpg
334. Жилье пчеловод

335. За пряжей.jpg
335. За пряжей

357. Золотые прииски в Качкаре.jpg
357. Золотые прииски в Качкаре

358. Золотопромывные чаны.jpg
358. Золотопромывные чаны.

359. Шахта и подъемная машина.jpg
359. Шахта и подъемная машина

360. Работа старателей.jpg
360. Работа старателей

361. Накачивание воды для промывания золота.jpg
361. Накачивание воды для промывания золота
Источник: https://humus.livejournal.com/10293587.html
Метки: история, оренбургская губерния, Россия, фото, этнография
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