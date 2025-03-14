1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 2
264. Групповой портрет крестьян
269. Девушка в праздничном костюме
272. Девушка в старинном наряде.
273. Девушка в старинном наряде (вид со спины).
279. Дети заводских рабочих
281. Гумно
300. Девочка, несущая белье.
305. Деревенский продавец овчин
311. Горный охотник и собиратель ягод
330. Дом богатого старожила в селе Знаменка
332. Двор и надворные постройки
333. Дом, двор и земляная баня
334. Жилье пчеловод
335. За пряжей
357. Золотые прииски в Качкаре
358. Золотопромывные чаны.
359. Шахта и подъемная машина
360. Работа старателей
361. Накачивание воды для промывания золота
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