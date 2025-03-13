Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия и Соединенные Штаты смогут договориться, то «труба» наступит как Украине, так и странам Европы.

Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.

«Простите за такое пророчество: если россияне, Россия договорятся с США – труба Европе и Украине вместе взятым», – сказал Лукашенко.

В свою очередь Путин, комментируя это высказывание Лукашенко, подчеркнул, что если Вашингтон и Москва о чем-то договорятся в вопросах энергетики, то газовая «труба» может быть действительно обеспечена Евросоюзу.

До этого президент России Владимир Путин не исключил возможность обсуждения с американским коллегой Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине. Помимо этого, Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию ситуации на Украине.

Как отметил Лукашенко, он уже говорил Путину, что в ситуации, когда о Зеленского «ноги вытерли в Белом доме и везде фактически, ему бы раскинуть мозгами – вот три славянских народа, всегда жили в нормальной ситуации – сесть и договориться». «Вот посмотрите: никто Украине помогать не будет», – добавил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что в начале конфликта американцами не ставился вопрос об украинских редкоземельных металлах. «А все равно придется исполнять, и черноземы повезут, и редкоземельные материалы. Дай Бог, чтобы все остальное не вывезли», – подчеркнул Лукашенко, добавив, что Зеленский «еще сюда вернется». «Не он, так другой президент. И будет опираться здесь на наши внутренние силы. Кому-то хочется, чтобы мы убивали друг друга. Мы это понимаем, другая сторона – нет», – заявил Лукашенко.

Он также отметил, что Украине давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров с РФ.

Путин добавил, что если США и РФ договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то «газовая труба для Европы может быть обеспечена, и это пойдет на пользу Европе, так как она будет получать дешевый российский газ».

Встреча Путина и Лукашенко прошла 13 марта. Чуть больше часа лидеры двух стран общались тет-а-тет за закрытыми дверями. Затем последовал расширенный формат переговоров. Известно, что Россию на этой встрече, в частности, представляли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов. Президент России уточнил, что они с Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны.

По материалам Газеты.ру, РИА Новости, сайта «Президент РФ», НТВ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Встреча Путина и Лукашенко:

– 13 марта 2025 года в Москве состоялась встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко.

– Это первая зарубежная поездка Лукашенко после переизбрания.

– Переговоры прошли сначала в формате тет-а-тет (около часа), затем в расширенном составе с участием ключевых российских чиновников (Лавров, Новак, Оверчук, Ушаков, Силуанов).

2. Заявление Лукашенко о России, США, Европе и Украине:

– Лукашенко предсказал, что если Россия и США договорятся, это приведет к проблемам («труба») для Украины и Европы.

– Он считает, что Зеленскому следует искать договоренности с Россией и Белоруссией как с «тремя славянскими народами», а не рассчитывать на помощь Запада.

– По мнению Лукашенко, США заинтересованы в украинских ресурсах (черноземы, редкоземельные металлы), и конфликт выгоден тем, кто хочет «столкнуть» славянские народы.

3. Позиция Путина:

– Путин отметил, что возможное соглашение с США в сфере энергетики обеспечит Европе дешевый российский газ через «газовую трубу», что выгодно Евросоюзу.

– Он упомянул возможность обсуждения с Дональдом Трампом перемирия на Украине и поблагодарил его за внимание к этому вопросу.

– Путин подчеркнул, что с Лукашенко обсуждались экономика, безопасность и оборона.

4. Критика Украины и Запада:

– Лукашенко заявил, что Украина давно должна была прекратить конфликт и начать переговоры с Россией, так как Запад ей не поможет.

– Он предсказал, что Украина еще вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией, возможно, с другим президентом.

5. Итоги встречи:

– Лидеры уделили внимание вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестке, включая ситуацию на Украине и отношения с США и Европой.

Вывод:

Встреча Путина и Лукашенко 13 марта 2025 года в Москве продемонстрировала их единую позицию по ключевым вопросам: укрепление союзнических отношений, критика Запада и призыв к переговорам с Украиной. Лукашенко предостерег о последствиях возможного сближения России и США для Украины и Европы, акцентируя внимание на ресурсной зависимости Киева от Запада. Путин же подчеркнул потенциальные выгоды для Европы от энергетического сотрудничества с Россией. Оба лидера выразили мнение, что конфликт на Украине выгоден внешним силам, а его решение возможно только через прямые переговоры с Россией, без иллюзий о поддержке Запада.