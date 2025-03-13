Украинские мошенники ежедневно крадут у россиян 1 млрд рублей, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Игорь Ашманов. "По самым скромным оценкам, воруют примерно 1 млрд рублей в день", – сказал он.

По словам Ашманова, надо "говорить про абсолютные цифры, их надо называть – это сотни миллиардов рублей в год, которые растут ежегодно на 20-30%". Он отметил, что это не просто хищения, а информационная атака другого государства на Россию. "Телефонные мошенники с Украины управляются Службой безопасности Украины и американскими инструкторами, то есть это не какие-то частные мошенники, которые, как когда-то говорили, сидят в тюрьмах", – сказал Ашманов.

По его словам, в этой сети работают 50-70 тыс. человек. "Это можно легко подсчитать, потому что 20 млн звонков в день люди получают. [Каждый мошенник] совершает 300-400 звонков. То есть работают 50 тыс. человек минимум", – сказал Ашманов. Он отметил, что все эти люди нанимаются открыто через кадровые агентства. @banksta

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Масштаб мошенничества: Украинские мошенники ежедневно крадут у россиян около 1 млрд рублей, что составляет сотни миллиардов рублей в год.

2. Рост хищений: Объем украденных средств ежегодно увеличивается на 20-30%.

3. Характер атаки: Это не просто мошенничество, а целенаправленная информационная атака на Россию со стороны другого государства.

4. Организация: Мошеннические схемы управляются Службой безопасности Украины (СБУ) и американскими инструкторами, а не частными лицами.

5. Штат мошенников: В схеме задействовано 50-70 тыс. человек, что подсчитано на основе 20 млн звонков в день (каждый мошенник делает 300-400 звонков).

6. Набор персонала: Участников нанимают открыто через кадровые агентства.

Вывод:

По мнению Игоря Ашманова, телефонное мошенничество из Украины представляет собой масштабную и организованную операцию, поддерживаемую СБУ и американскими инструкторами. Это не случайные действия отдельных преступников, а систематическая атака, наносящая России огромный финансовый ущерб (около 1 млрд рублей в день) и имеющая тенденцию к росту. Участие десятков тысяч человек, набранных через кадровые агентства, подчеркивает промышленный размах этой деятельности.

Дополнительный вывод:

Телефонное мошенничество из Украины представляет собой беспрецедентно новый уровень информационных атак, который стал возможен благодаря массовой цифровизации. Мошенники, располагая полными данными людей, легко входят в доверие, представляясь сотрудниками силовых структур или банков, что делает рядового человека фактически беззащитным перед такими схемами. Этому способствует не только доступность личной информации, но и пассивность банков, которые не спешат защищать клиентов, а напротив, охотно выдают кредиты, усугубляя положение жертв. В результате граждане становятся заложниками двойной угрозы: мошенники крадут их деньги, а банки наживаются на кредитах, выданных без должной проверки.

Особую проблему создаёт то, что мошенничеством занимаются жители Украины, свободно владеющие русским языком, что позволяет им эффективно обманывать русскоязычных жертв. Язык, традиционно считавшийся объединяющим фактором, в данном случае превратился в инструмент против России.

Для противодействия этой угрозе государству необходимо принять жёсткие меры:

- Установить обязательное условие выдачи кредитов только при личном посещении банка с дополнительной проверкой на манипуляцию со стороны мошенников.

- Ввести обязательную установку на смартфоны программ-определителей звонков с белым списком официальных номеров банков и госструктур, помечая все остальные вызовы как подозрительные.

- Штрафовать банки за выдачу кредитов людям, находящимся под влиянием мошенников.

- Регулярно проводить массовые кампании в СМИ для повышения осведомлённости населения об опасностях.

Без таких шагов граждане останутся уязвимыми перед новым типом цифровых атак, где технологии и человеческий фактор используются против них с небывалой эффективностью.