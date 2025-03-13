Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 13 марта 2025 г.
⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа.
Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина, Суджа. Отражена одна контратака противника.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь и Олешня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Варачино, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.
▪️ За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также два пункта управления БпЛА.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:
▫️ более 67150 военнослужащих,
▫️ 392 танка,
▫️ 316 боевых машин пехоты,
▫️ 278 бронетранспортеров,
▫️ 2196 боевых бронированных машин,
▫️ 2428 автомобилей,
▫️ 549 артиллерийских орудий,
▫️ 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,
▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов,
▫️ зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
▫️ 120 станций РЭБ,
▫️ 16 РЛС контрбатарейной борьбы,
▫️ десять РЛС ПВО,
▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
❕ Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России
Наступление ВС РФ в Сумской области после освобождения Суджы
https://news.ru/russia/nastuplenie-vs-rf-v-sumskoj-oblasti-13-marta-prohod-k-sumam-poteri-vojsk/