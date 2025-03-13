⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа.



Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина, Суджа. Отражена одна контратака противника.



Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь и Олешня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Варачино, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.



▪️ За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также два пункта управления БпЛА.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

▫️ более 67150 военнослужащих,

▫️ 392 танка,

▫️ 316 боевых машин пехоты,

▫️ 278 бронетранспортеров,

▫️ 2196 боевых бронированных машин,

▫️ 2428 автомобилей,

▫️ 549 артиллерийских орудий,

▫️ 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,

▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов,

▫️ зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

▫️ 120 станций РЭБ,

▫️ 16 РЛС контрбатарейной борьбы,

▫️ десять РЛС ПВО,

▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



❕ Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России