⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.

▪️ ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.



Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери противника составили более 220 военнослужащих, четыре бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов.



Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, штурмовой бригад и полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ в районах населенных пунктов Александрополь, Александро-Калиново, Веролюбовка, Константиновка, Алексеево-Дружковка и Крымское Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов.

↗️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Новопавловка, Красноармейск, Шевченко, Срибное, Удачное, Ульяновка, Миролюбовка и Успеновка Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял более 475 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер «Spartan» производства Великобритании, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.



Подразделения группировки войск «Восток» в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям пехотной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Федоровка и Константинополь Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери противника составили более 180 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана».



Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Бургунка, Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области.

▪️ Уничтожены до 55 военнослужащих, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.



Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цеху изготовления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 158 районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 147 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 657 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 46508 беспилотных летательных аппаратов,

▫️ 600 зенитных ракетных комплексов,

▫️ 22144 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 22521 орудие полевой артиллерии и минометов,

▫️ 32745 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России