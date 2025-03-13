Владимир Путин посетил Курскую область и провёл совещание на одном из пунктов управления группировкой наших войск.

Верховный Главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России — первого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова.

Ключевое из заявлений, прозвучавших на совещании с участием главы государства:

▪️ В данный момент освобождено 86% оккупированной территории Курской области;

▪️ Потери ВСУ в регионе — свыше 67 тыс. боевиков и 7 тыс. единиц техники;

▪️ Задача разгрома ВСУ в Курской области будет выполнена в кратчайшие сроки;

▪️ На ряде участков ВС РФ перешли границу и вошли в Сумскую область;

▪️ Элита армии — названы подразделения, освобождающие Курщину;

▪️ Все ВСУшники, вторгшиеся на территорию Курской области, являются террористами, и относиться к ним будут как к террористам;

▪️ Билет в один конец — иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными;

▪️ Также Президент поручил "особо подумать" о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.

В. Герасимов. "Товарищ Верховный Главнокомандующий! Подразделения группировки войск «Север» продолжает операцию по уничтожению противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86 процентов от площади ранее занятой противником. За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих — это наиболее подготовленные и высокомобильные, высокомотивированные подразделения вооружённых сил Украины и также формирование иностранных наёмников. Всего уничтожено за это время около 7000 единиц военной техники, из них: 391 танк, 2780 боевых бронированных машин, свыше 1000 артиллерийских орудий и миномётов. Командование вооружённых сил Украины в осенне-зимней кампании сосредоточило основные усилия именно на Курском направлении. Это подтверждается цифрами. Так, на долю относительно небольшого Курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19 процентов потерь со всей зоны операции — это личного состава — и более 40 процентов потерь в технике. Если посчитать всё за полгода, то 19 процентов — по личному составу, 40 процентов — по технике приходится на это направление. Киевский режим ставил целью создание в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования потом его в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией. Кроме того, украинское руководство пыталось использовать вылазку на территорию Курской области, чтобы остановить продвижение наших группировок войск и оттянуть наши войска с Донбасса. Данные замыслы противника полностью провалились. Достигнутые результаты стали возможны благодаря мужественным, самоотверженным и слаженным действиям соединений и частей, а также добровольческих формирований группировки войск «Север», а также эффективному применению авиации Воздушно-космических сил и подразделения беспилотных летательных аппаратов. Продвижение вдоль государственной границы десантников 76-й и 106-й десантных дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады, морских пехотинцев 810-й бригады морской пехоты совместно с успешными действиями подразделения беспилотных летательных аппаратов «Рубикон» в приграничных районах Курской области и на территории Сумской области Украины в феврале текущего года позволили взять под плотный огневой контроль оставшиеся пути логистики вооружённых сил Украины, лишить противника возможности переброски резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств и создать условия для окончательного разгрома противника. Наступательные действия 155-й бригады морской пехоты на Никольском направлении замкнули кольцо окружения крупной группировки противника в районе севернее Малой Локни. В последующем действиями 34-й мотострелковой бригады, 22-го мотострелкового полка, подразделений 9-го мотострелкового полка и подразделений других частей Малая Локня и прилегающие к ней населенные пункты были освобождены. Противник понёс большие потери, и отдельные мелкие группы в условиях огневого поражения огнём артиллерии и дронами с нашей стороны начали отход в южном направлении, теряя людей по направлению движения. Особо хочу отметить героические действия сводного штурмового подразделения добровольческого отряда «Ветераны», а также личного состава, которые входили в этот сводный штурмовой отряд, 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального значения «Ахмат». Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри неё расстояние около 15 километров и вышли в глубине боевых порядков группировки вооружённых сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свёртыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области. В результате только за последние пять дней действиями группировки войск «Курск» на всех направлениях освобождено 24 населённых пункта и 259 квадратных километров территории Курской области. Площадь вклинения уменьшилась более чем в 2,5 раза. В настоящее время операция по уничтожению противника на Курской земле продолжается. Группировка вклинения вооружённых сил Украины изолирована, идёт её планомерное уничтожение. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зону безопасности. Украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться. Взято в плен 430 боевиков. Товарищ Верховный Главнокомандующий, таким образом, Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований вооружённых сил Украины на территории Курской области с задачей завершить освобождение территории региона с выходом на государственную границу Российской Федерации в кратчайшие сроки. Доклад закончен".

В. Путин. "В этой части хотел бы, — вы уже отметили некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом, я слышу практически их каждый день, в последнее время и утром, и вечером, и вы назвали некоторые, — я всё-таки хочу назвать те, которые у меня на слуху. Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада — в последнее время, в последнюю неделю, наверное, она действовала особенно активно, 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии и уже прозвучавший здесь спецназ «Ахмат», добровольческое формирование «Ветераны», которое отличается особой дерзостью и эффективностью, и всех, кто действовал вместе с ними. Хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу. Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь ещё боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать, в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы — об этом тоже нужно подумать. Вот на что бы ещё хотел обратить внимание. Все люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим Вооружённым Силам, правоохранительными органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по этим статьям «терроризм» возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации. Сейчас только что Валерий Васильевич упомянул о пленных. Но вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации. Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными. И конечно, прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время. Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут, безусловно, исполнены и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника".

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Подразделения Вооружённых Сил РФ зачистили Суджу, административный центр Суджанского района Курской области, и закрепляются на западных окраинах. Отныне 12 марта – День освобождения Суджи от укрофашистских захватчиков.

Освобождены посёлок Меловой (в 5 км к югу от Суджи) и слобода Подол.

Военкор Юрий Котенок: "Западные мониторинговые паблики заявляют, что ВСУ полностью выбиты из Суджи. <…> Гончаровка — пока за украми. В Заолешенке бои продолжаются. Укры надеются на подкрепления со стороны Юнаковки по трассе. Из-за дезорганизации управления, видимо, у противника нет информации, что Суджа практически уже занята нашими подразделениями. Или ещё на что-то надеются? Наши подразделения атакуют в направлении Басовки на севере горловины. В южной части горловины ВСУ выбиты из Мелового. В урочище «Меловое» уничтожена окружённая группа укропов. Заблокировано ещё несколько групп, пытавшихся выйти из окружения. Ведётся работа по ликвидации. <…> Как и ожидалось, часть бандеровских пабликов, напрямую курируемых офисом Зеленского, то есть Ермаком, начиняют разгонять, что происходящее в Курской области — это не бегство ВСУ, а «грамотный отход». То есть снова задействована та самая методичка, которая применялась после каждого поражения украинской армии, только в данном случае ещё и добавляется, что это «часть переговорного процесса». Сожжённая украинская техника и те подразделения ВСУ, которые не смогли выйти, попали в окружение и были уничтожены, разумеется, остаются за рамками. Для авторов подобных нарративов их просто не существует". Военкор Александр Коц: "Ахаха! В Киеве бегство назвали организованным выводом. Не стали заморачиваться с операцией экстракшн. Просто сказали, что «организованный вывод войск из Курской области — это часть переговорного процесса». Только что разговаривал с очередными пленными, которых взяли к юго-востоку от Суджи. Они ничего об организованном выводе войск не слышали. <…> Вторая Курская битва близится к своему завершению. Но остановится ли группировка «Север» на границе?" ТГ-канал "Старше Эдды": "Часть украинских информационных ресурсов ещё удерживают Суджу, другая часть выдаёт разгром хохла на Курщине за перемогу объясняя, что «выход» из Курской области стал результатом договорняка, при котором Киев обменял Курщину на «другие территории». Наблюдать за этим очень забавно. <…> Целый день сегодня наблюдаю кадры с «совершающими манёвры хохлами», сотни из них продолжают «удерживать позиции» в том числе в Судже, исполняя приказ Сырского. Правда, есть нюанс, все эти граждане, то есть кто удерживает оборону, мертвы. Как бы по факту вроде всё верно, хохлы в Судже остаются, по сути они просто ещё не упакованы в чёрные пакеты и ждут санитарных команд". Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова: "Главком Сырский: «ВСУ в Курской области совершают манёвры на более выгодные рубежи». В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба".

Заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев: "Два важнейших, на мой взгляд, момента из заявлений Верховного Главнокомандующего. «Россия будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам. Иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции». Это ведь не про всушников или наёмников, по большому счёту. Это вообще отношение Верховного к тем, кто пришёл с войной на русскую землю". ТГ-канал "Архангел Спецназа": "Главное, что сказал Президент, прибывший на пункт управления группировкой войск в военное время: Россия будет относиться к украинским военнослужащим, взятым в плен в Курской области, как к террористам; Путин поручил «особо подумать» о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. Первый пункт совершенно очевиден. Украинские войска вершили убийства, пытки и мучения нашим мирным гражданам. Они действовали террористическими методами, за что и должны понести соответствующее наказание. Второе — это важное заявление со стороны главы государства, который символично надел военную форму. Руководство страны рассматривает вариант продолжения операции для обеспечения безопасности наших граждан. Это, с одной стороны, логичный шаг, так как Курская операция ВСУ показала, что необходима буферная зона. А с другой, Президент фактически отвечает заявлениям американцев о возможном 30-дневном перемирии. Без выполнения наших условий ни о каком мире речи быть не может. Согласие на такой сценарий будет означать возобновление боевых действий с отдохнувшей и усилившейся украинской армией. Думаете, зачем американцы возобновили помощь? Разве это похоже на желание заключить мир здесь и сейчас? Разумеется, нет. Таким образом Белый дом хочет дать время ВСУ для восполнения потерь и получения возможности атаковать снова. Сейчас положение Украины — катастрофическое. Потери есть и на Донбассе, и в Курской области провал. Как Зеленский может требовать мир на своих условиях, когда инициатива давно у нас в руках? Поэтому Западу нужен успех ВСУ, чтобы выйти в более выигрышном статусе. И именно поэтому нам нельзя соглашаться на такое перемирие. Это лишь отсрочка новой битвы. Зачем нам идти на это, если мы можем добиться весомого результата прямо сейчас? <…> Сразу после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии и массированного налёта беспилотников наши войска провели точечную атаку на несколько украинских объектов в разных частях Украины. Одним из ключевых поражённых объектов стала нефтебаза в Одессе. Нефтебаза обеспечивает значительные нужды украинских войск. Она расположена у аэродрома Школьный и возле ж/д развязки, которая идёт на Киев и Львов. Также был нанесён удар по грузовому судну под флагом Барбадоса, якобы перевозившему зерно. Однако подобные формулировки враг использует регулярно, но на таких судах страны Запада перевозят на Украину вооружение, боеприпасы, а также различные детали, в том числе для беспилотников. Также был нанесён удар «Геранями» по Днепропетровску, где целью стала ремонтная база. Характер повреждений на данный момент неизвестен. Днем двумя ракетами была поражена гостиница «Дружба» в Кривом Роге, которая уже становилась целью в октябре прошлого года. Отель использовался ВСУ для размещения иностранных наёмников и консультантов. Ещё фиксировались попадания по Сумам, Серому Яру, а также в Ровенской области. В последней целью атаки, по предварительным данным, стал аэродром Дубно. Военная база используется украинскими воздушными силами для размещения истребителей американского производства F-16. Целью, вероятно, были не самолёты, а инфраструктура, находящаяся там".

ТГ-канал Reverse Side Of The Medal: "Сигнал для Запада. Военная форма". ТГ-канал "Два майора": "Впервые за долгий срок видим Верховного в форме. Кажется, сигнал «переговорному процессу»". ТГ-канал Condottiero: "Верховный надел форму. Впервые за долгое время. Начинаю переживать за Зеленского и прочих британских и французских терпил. Путин в форме на ЗКП, это чёткий сигнал о его готовности вести войну до конца. Никаких других разночтений и интерпретаций быть не может. Всё прозрачно. Вопрос, кому был послан сигнал, тоже не вызывает сомнений — террористам и иностранным наёмникам, не попадающим под конвенцию. Т.е., всем тем «иностранцам» кто хочет повоевать с Россией. Мы готовы, готовы ли вы?" Политический обозреватель "Царьграда" Андрей Пинчук: "Путин неоднократно надевал военный камуфляж, форму. Хотя, конечно, крайний раз это было довольно давно. Но я согласен с вами — конечно, это некая форма невербального месседжа на тему альтернатив переговорам. Развилка понятна. Или учёт русских требований, или Президент принимает другую форму, другую эманацию своей должности. То есть должность Верховного Главнокомандующего как непосредственного главы Вооружённых Сил воюющей страны. Так что это некий месседж. Но плюс ещё это, конечно же, ситуация подтверждения успеха действий российских войск на Курском направлении". "Рыбарь": "Появление Владимира Путина в военной форме на пункте управления российской группировкой войск (сил) в зоне специальной военной операции — это, в первую очередь, завуалированный ответ на издевательское предложение мира со стороны т.н. Украины и США. Это не явный признак отказа от перемирия и переговоров, но с информационной точки зрения своевременно и то, что нужно. <…> ️В целом, подобный своевременный визит Владимира Путина в день освобождения Суджи, да ещё и в военной форме — это чрезвычайно эффектный и яркий политический ход. И правильный. Осталось дождаться продолжения". Военный эксперт Даниил Безсонов, позывной "Гудвин": "Друзья, пока мы не освободим наши территории, прописанные в Конституции России, никаких заморозок не будет. Это как минимум".

Завывания с Запада. Daily Mail: "Российские войска торжествующе шагают по главной площади Суджи". New York Times: "Военные успехи Москвы в курской Судже могут лишить Киев козыря в мирных переговорах". Iltalehti: "Украина потерпела крах в Курске". Bild: "Украинский фронт рушится". И снова New York Times: "За последнюю неделю медленное отступление Украины внезапно превратилось в разгром".

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Визит Путина в Курскую область:

– Владимир Путин (в военной форме) посетил Курскую область, провел совещание с военным командованием.

– Заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ходе операции.

2. Освобождение территории:

– Освобождено 86% оккупированной территории Курской области (более 1100 км²).

– 12 марта 2025 года освобожден город Суджа, а также поселки Меловой и слобода Подол.

– За последние 5 дней освобождено 24 населенных пункта и 259 км².

3. Потери ВСУ:

– Более 67 тыс. военнослужащих и 7 тыс. единиц техники уничтожено в Курской области.

– 19% потерь личного состава и 40% потерь техники ВСУ за полгода приходятся на Курское направление.

4. Цели и провал ВСУ:

– Украина планировала создать плацдарм в Курской области для переговоров и отвлечения российских сил с Донбасса, но потерпела неудачу.

– ВСУ окружены, изолированы, активно сдаются в плен (430 пленных).

5. Действия российских войск:

– Подразделения группировки «Север» (ВДВ, морская пехота, добровольцы) успешно наступают.

– Российские войска перешли границу в Сумскую область, создавая зону безопасности.

– Отмечены героические действия штурмовых отрядов, включая добровольцев «Ветераны» и спецназ «Ахмат».

6. Заявления Путина:

– ВСУ в Курской области классифицированы как террористы, иностранные наёмники не подпадают под Женевскую конвенцию.

– Поручено завершить разгром ВСУ в регионе в кратчайшие сроки и создать зону безопасности вдоль границы.

7. Реакция СМИ и экспертов:

– Украинские источники называют отступление «организованным выводом» и частью «переговорного процесса».

– Западные СМИ признают провал Украины и успех России (Daily Mail, NYT, Bild).

– Появление Путина в форме интерпретируется как сигнал Западу о готовности вести войну до конца.

Вывод:

Визит Владимира Путина в Курскую область и освобождение Суджи знаменуют переломный момент в операции против ВСУ на этом направлении. Российские войска демонстрируют значительный успех, освободив большую часть территории и нанеся противнику катастрофические потери. Заявления Путина подчеркивают бескомпромиссную позицию: ВСУ рассматриваются как террористы, а иностранные наёмники лишены прав военнопленных, что исключает мягкие подходы к противнику. Появление президента в военной форме и его поручение создать зону безопасности сигнализируют о намерении не только завершить операцию, но и предотвратить будущие угрозы, отвергая любые переговоры на условиях Запада или Украины. Ситуация демонстрирует стратегический провал Киева и укрепление позиций России как на поле боя, так и в информационном пространстве.