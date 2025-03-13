Россия и мир
Беседа Ефимова Виктора Алексеевича и Петрова Ильи Викторовича
00:00 Введение
01:11 Глобальное управление
03:01 Структура управления
05:30 Будущее и кризис
08:21 Закон времени и технологии
10:24 Исторические и политические аспекты
12:13 Роль России и Трампа
13:08 Заключение
14:33 Проблема управления
15:22 Субъектное управление
17:12 Теория управления суперсистемами
18:08 Этапы управления
20:42 Пример здравоохранения
22:38 Глобальные перемены
24:23 Отличие предлагаемого управления
28:20 Экосистема созидания
30:03 Целеориентированное управление
32:25 Пример кооператива
35:07 Децентрализация и ответственность
36:57 Будущее технологий
39:03 Перспективы и вызовы
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➤ Об авторе:
Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Глобальный контекст происходящего:
– Виктор Алексеевич Ефимов утверждает, что для понимания текущей ситуации в России и мире необходимо анализировать глобальные процессы, а не только краткосрочные события. Он выделяет последние 4000 лет как период толпо-элитарной концепции управления, основанной на рабовладении, где формы этого явления лишь эволюционировали.
– Существует субъект управления — «глобальный предиктор», который действует по схеме «предиктор-корректор», прогнозируя будущее (на 30 лет вперед) и управляя настоящим на основе этих прогнозов. Это управление бесструктурное, а термины вроде «глубинное государство» или «мировое правительство» упрощают и искажают реальность.
2. Современный коллапс и смена концепции управления:
– Сегодняшняя ситуация характеризуется не кризисом, а коллапсом системы, которая развивалась 4000 лет. Без изменения концепции управления человечество повторит судьбу исчезнувших цивилизаций (Атлантида, Гиперборея).
– Закон времени (по Пушкину) указывает на момент, когда скорость обновления технологий превышает скорость смены поколений, что делает старую централизованную систему управления неэффективной. Это требует перехода к децентрализованным финансам и технологиям, таким как блокчейн.
3. Историческая роль России и глобальные процессы:
– В 1850 году «глобальный предиктор» через Маркса и Троцкого запустил проект мировой революции, где СССР должен был стать «растопкой». Сталин перехватил этот проект для развития России. Сегодня Россия участвует в глобальном проекте ликвидации либерально-буржуазной системы, начиная с Европы (руками России), а затем США (руками Китая).
– Трамп сравнивается с Горбачевым — символом перестройки, а США теряют внутренний потенциал (нет кадров для развития, только эксплуатация ресурсов иностранцами).
4. Экономика и будущее:
– Современная экономика подчинена высшим приоритетам управления, а не самостоятельна (пример: финансирование Украины). Будущее связано либо с глобальным кризисом, либо с переходом к новому технологическому укладу (роботизация, искусственный интеллект).
– Ведущий называет ИИ «искусственным шпионом», подчеркивая его двойственную роль. Вопрос остается открытым: будет ли цифровое будущее счастливым или нет.
5. Новая концепция управления:
– Ефимов предлагает «экосистему созидания», ориентированную на поддержание разнообразия жизни на Земле и народное благоденствие, а не на прибыль. Это требует целеполагания, децентрализации и автоматизации доверия (через блокчейн), что устраняет необходимость в банках и деньгах.
– Примеры: кооперативы, где вместо денег используются паи, и каждый работает на благо коллектива, получая пропорциональный вклад. Модель «черты Евы» (исторический пример) демонстрирует эффективность такого подхода.
6. Образование и ответственность:
– Россия исторически была объектом управления, а не субъектом, из-за чего отсутствует традиция суверенного управления. Ефимов предлагает курсы и школы (например, «Управление собой, страной, цивилизацией»), основанные на бесструктурной теории управления по полной функции (5 этапов: осознание проблемы, распознавание, постановка целей, концепция, создание функций).
– Децентрализация повышает ответственность на местах, что является ключом к эффективному управлению.
7. Практические примеры и вызовы:
– Современные системы (здравоохранение, налоги, банки) работают против интересов народа, а не в его пользу. Например, здравоохранение выгодно при большем числе больных, а налоги делают Россию неконкурентоспособной.
– Технологии (блокчейн, криптовалюты) уже доступны, но их реализация требует проверки (например, платформа «Бастион» с открытым кодом). Время ограничено: Китай и Маск планируют массовый выпуск роботов к 2025–2030 годам.
Вывод:
Беседа раскрывает глубокий анализ глобальных и локальных процессов управления с акцентом на переход от устаревшей централизованной системы к децентрализованной модели, основанной на ответственности, созидании и технологиях (блокчейн). Виктор Ефимов видит современность как фазу коллапса, требующую смены концепции управления, где Россия играет ключевую роль в глобальном проекте ликвидации либеральной системы. Предлагаемая «экосистема созидания» ориентирована на благо народа, а не прибыль, и опирается на кооперативные принципы и автоматизацию доверия. Однако реализация этой идеи сталкивается с вызовами: инерцией старых структур, нехваткой времени и необходимостью массового переосмысления управления через образование и повышение ответственности. Перспектива будущего зависит от того, сможет ли человечество адаптироваться к технологическим изменениям и отказаться от денег как инструмента порабощения.