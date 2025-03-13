Беседа Ефимова Виктора Алексеевича и Петрова Ильи Викторовича

00:00 Введение

01:11 Глобальное управление

03:01 Структура управления

05:30 Будущее и кризис

08:21 Закон времени и технологии

10:24 Исторические и политические аспекты

12:13 Роль России и Трампа

13:08 Заключение

14:33 Проблема управления

15:22 Субъектное управление

17:12 Теория управления суперсистемами

18:08 Этапы управления

20:42 Пример здравоохранения

22:38 Глобальные перемены

24:23 Отличие предлагаемого управления

28:20 Экосистема созидания

30:03 Целеориентированное управление

32:25 Пример кооператива

35:07 Децентрализация и ответственность

36:57 Будущее технологий

39:03 Перспективы и вызовы

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➤ Об авторе:

Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Глобальный контекст происходящего:

– Виктор Алексеевич Ефимов утверждает, что для понимания текущей ситуации в России и мире необходимо анализировать глобальные процессы, а не только краткосрочные события. Он выделяет последние 4000 лет как период толпо-элитарной концепции управления, основанной на рабовладении, где формы этого явления лишь эволюционировали.

– Существует субъект управления — «глобальный предиктор», который действует по схеме «предиктор-корректор», прогнозируя будущее (на 30 лет вперед) и управляя настоящим на основе этих прогнозов. Это управление бесструктурное, а термины вроде «глубинное государство» или «мировое правительство» упрощают и искажают реальность.

2. Современный коллапс и смена концепции управления:

– Сегодняшняя ситуация характеризуется не кризисом, а коллапсом системы, которая развивалась 4000 лет. Без изменения концепции управления человечество повторит судьбу исчезнувших цивилизаций (Атлантида, Гиперборея).

– Закон времени (по Пушкину) указывает на момент, когда скорость обновления технологий превышает скорость смены поколений, что делает старую централизованную систему управления неэффективной. Это требует перехода к децентрализованным финансам и технологиям, таким как блокчейн.

3. Историческая роль России и глобальные процессы:

– В 1850 году «глобальный предиктор» через Маркса и Троцкого запустил проект мировой революции, где СССР должен был стать «растопкой». Сталин перехватил этот проект для развития России. Сегодня Россия участвует в глобальном проекте ликвидации либерально-буржуазной системы, начиная с Европы (руками России), а затем США (руками Китая).

– Трамп сравнивается с Горбачевым — символом перестройки, а США теряют внутренний потенциал (нет кадров для развития, только эксплуатация ресурсов иностранцами).

4. Экономика и будущее:

– Современная экономика подчинена высшим приоритетам управления, а не самостоятельна (пример: финансирование Украины). Будущее связано либо с глобальным кризисом, либо с переходом к новому технологическому укладу (роботизация, искусственный интеллект).

– Ведущий называет ИИ «искусственным шпионом», подчеркивая его двойственную роль. Вопрос остается открытым: будет ли цифровое будущее счастливым или нет.

5. Новая концепция управления:

– Ефимов предлагает «экосистему созидания», ориентированную на поддержание разнообразия жизни на Земле и народное благоденствие, а не на прибыль. Это требует целеполагания, децентрализации и автоматизации доверия (через блокчейн), что устраняет необходимость в банках и деньгах.

– Примеры: кооперативы, где вместо денег используются паи, и каждый работает на благо коллектива, получая пропорциональный вклад. Модель «черты Евы» (исторический пример) демонстрирует эффективность такого подхода.

6. Образование и ответственность:

– Россия исторически была объектом управления, а не субъектом, из-за чего отсутствует традиция суверенного управления. Ефимов предлагает курсы и школы (например, «Управление собой, страной, цивилизацией»), основанные на бесструктурной теории управления по полной функции (5 этапов: осознание проблемы, распознавание, постановка целей, концепция, создание функций).

– Децентрализация повышает ответственность на местах, что является ключом к эффективному управлению.

7. Практические примеры и вызовы:

– Современные системы (здравоохранение, налоги, банки) работают против интересов народа, а не в его пользу. Например, здравоохранение выгодно при большем числе больных, а налоги делают Россию неконкурентоспособной.

– Технологии (блокчейн, криптовалюты) уже доступны, но их реализация требует проверки (например, платформа «Бастион» с открытым кодом). Время ограничено: Китай и Маск планируют массовый выпуск роботов к 2025–2030 годам.

Вывод:

Беседа раскрывает глубокий анализ глобальных и локальных процессов управления с акцентом на переход от устаревшей централизованной системы к децентрализованной модели, основанной на ответственности, созидании и технологиях (блокчейн). Виктор Ефимов видит современность как фазу коллапса, требующую смены концепции управления, где Россия играет ключевую роль в глобальном проекте ликвидации либеральной системы. Предлагаемая «экосистема созидания» ориентирована на благо народа, а не прибыль, и опирается на кооперативные принципы и автоматизацию доверия. Однако реализация этой идеи сталкивается с вызовами: инерцией старых структур, нехваткой времени и необходимостью массового переосмысления управления через образование и повышение ответственности. Перспектива будущего зависит от того, сможет ли человечество адаптироваться к технологическим изменениям и отказаться от денег как инструмента порабощения.