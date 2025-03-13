Повествование начнём не с Гумилёва, а с версии «Робинзона» рижского издания 91 г. переводчик Шихмарёва. Этот переводчик, как я понял, потрудился рассказа из романа Дефо не делать, как большинство наших советских издателей. Нам по теме важен следующий отрывок. Во-первых, Робинзон это фамилия героя по матери, и Крузо тоже фамилия, переделанная из немецкой Крейцнер, это по отцу. И вот то, что немец ни Маркс, ни Крузо, а Крейцнер говорит своему недорослю Робинзону:

«Отчизну покидают в погоне за приключениями, те, кому нечего терять, либо честолюбцы, жаждущие большего, чем они имеют, ради наживы или ради славы. Мой удел середина умеренного достатка, самый выгодный для человека выбор. Невзгоды распределены между людьми низшего и высшего классов. Первых гнетёт нищета и тяжкий труд, а вторых страсти и превратности судьбы».Всё коротко, ясно и понятно, советы Крейцнера отца для Крузо сына актуальны всегда.

Робинзон и люди в целом часто нарушают советы подобного рода, Карл Маркс даже создал толстенную теорию, как научно этот завет отцов можно и нужно нарушать. Владимир Ильич смог практиковать эту теорию, хотя папа с мамой его такому не учили. Однако у соискателей истинной социальной правды - советской исторической науки была потребность во-первых опровергнуть Фрейда, упростившего социальный инстинкт, во вторых, не ссылаясь на библию, доказать, что человеку свойственно стремление к бунту и перемене места жительства по космическим, от него независящим причинам. С этой задачей прекрасно справила Лев Гумилёв, который за своего отца мстить практикам Маркса не мог и не хотел (жить по старому), зато создал теорию пассионарности. Эта теория заключалась в том, что перечислялись исторические события, нашедшие отражения в летописях, а это, как правило, войны и захваты, и добавлялось что причиной войн и захватов являлись пассионарии, т.е. неадекватно активные люди. Наша задача понять - так что же это за люди были пассионарии. Пассионарность у людей присутствует в виде тяги к деятельности наперекор инстинкту индивидуального и видового самосохранения. Каждый этнос, по Гумилёву, обладает своим поведенческим стереотипом, передающимся в поколениях как национальный менталитет. Эти стереотипы Гумилёв уподоблял животным рефлексам, обеспечивающим сохранение данного вида или этноса.

Сейчас я создам некий парадокс утверждений, поскольку я и ИИ пользуемся одной базой. Вот отзыв к моей прошлой статье по той же теме, - (Хотя статья затрагивает интересные темы взаимосвязи между биологическими инстинктами и культурными практиками, многие утверждения слабо подкреплены научными данными и представляют собой скорее личные гипотезы автора, чем общепринятые археологические или антропологические теории). Тут получается что это не только моя личная гипотеза, но хотя бы и Гумилёва (антропологическая) тоже. Далее ещё важный момент, из Льва и Вики. Активность (пассионарная) проявляется в стремлении индивида к часто иллюзорной цели, в способности к жертвенности ради этой цели. Подчёркиваем жертвенности, именно это слово объясняет кто такие пассионарии.

Но вначале о том, как эту тему освящал сам Гумилёв. Курсы, прочитанные им в 1961-62 годах на кафедрах археологии и истории, популярностью не пользовались, были неким занудством. Однако позднее Лев достиг уровня Михаила Задорнова, и в 1971-72 годах на вечернем отделении геофакультета Гумилёв читал два курса уже веселее. Это был великий артист, он производил впечатление. Перед ним не было даже листочка с планом, как и Михаил, Лев зачитывал только письма подлинники, остальное всё по памяти. Но после лекции в головах не оставалось ничего , потому что никто не конспектировал, все слушали, не могли оторваться. Т.е. даже непосредственные свидетели выступлений Льва Гумилёва не смогут нам передать, что он сам исполнял со сцен учебных заведений в своей творческой работе. Поэтому я, пожалуй, имею право на экспромт в эту тему.

Наколочка (Быль. Корпус КГПУ возле ЦУМа)

Те времена, какие раньше были, остались в исторической дали,

Для девочек гимназию открыли, а мальчики остались на мели.

Однако за мальчишек заступился внимательный, улыбчивый старик,

В парадную вошёл, остановился и маяком в сознание проник.

По направлению к заветной цели, с пустыми головами, налегке,

И мальчики весёлые влетели, и девочки остались в пустоте.

По вечерам руководил содомом продвинутый товарищ дорогой,

Парнишка с положительным дипломом, с естественно-пустою головой.

И он, на пустозвонной перемене, подумал: «Древо жизни надкушу,

Пол-института ходит на измене, я тоже на указке повишу».

Летят за грозовыми облаками, в аэроплане краски голубой,

И мальчики с пустыми головами, и дедушка с отколотой рукой.

В корпусе бывшей красноярской женской гимназии, возле ЦУМа теперь факультет начальных классов педа. Однажды на перемене студент подпрыгнул и хотел подтянуться на руке гипсового вождя. Рука отломилась, студента глобально не наказали, а руку приклеили обратно.

Но не будем о грустном, вернёмся к обсуждению пассионариев. Оставим Наполеона, Сталина, Мао, Муссолини, Кортеса и Чаушеску, рассмотрим фигуры «поменьше» - Пушкина, Маяковского, Есенина, Левитана, Зыкину, Бернеса, Шульженко, Цоя и Пугачёву. Они не пассионарии? Ещё какие пассионарии, по своему духовному влиянию на массы людей. Именно такое влияние отличает их от обывателей, и ещё важный момент, о котором я уже говорил. Жертвы. Анджелина Джоли удалила пару, тройку рёбер под некий стандарт, а настоящие пассионарии положили на алтарь идеи миллионы обывателей и соратников. Ими двигала уверенность в необходимости перемен в погоне за приключениями и выгодой. Их идеи и голоса находили отклик в сердцах слушателей и исполнителей. Где то рядом в этносах, которыми нас наделил Гумилёв, были и другие шаманы, культурологи с традиционным укладом, но во время пассионарности шаманы с бубнами проигрывали глашатаям с трибунами, электрогитарами, залами, громкоговорителями и медиа. Первичные экономные уклады общества забывались, когда племя уходило в поход. Соблюдать целомудрие или ограничивать рождаемость в переселениях нет необходимости, т.к. потери неизбежны. Эти военные и трудовые жертвы далеко перекрывают жертвы древних вождей человечества.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Автор начинает с анализа образа Робинзона Крузо, отмечая совет отца героя (Крейцнера) о том, что люди среднего достатка находятся в наиболее выгодном положении, а покидают отчизну либо те, кому нечего терять, либо честолюбцы.

2. Люди часто нарушают подобные советы, что привело к появлению теорий, объясняющих это поведение (теория Маркса и практика Ленина).

3. Советская историческая наука нуждалась в объяснении стремления человека к бунту и миграции без опоры на Библию или Фрейда, что привело к созданию теории пассионарности Гумилёвым.

4. Согласно Гумилёву, пассионарность — это тяга к деятельности вопреки инстинкту самосохранения, проявляющаяся в способности к жертвенности ради часто иллюзорной цели.

5. Автор отмечает, что Гумилёв был талантливым оратором, сравнивая его с Михаилом Задорновым, но его лекции, несмотря на увлекательность, не оставляли конкретных знаний у слушателей.

6. Автор расширяет понятие пассионариев, включая в него не только политических деятелей (Наполеон, Сталин, Мао), но и культурных фигур (Пушкин, Маяковский, Цой), подчеркивая их духовное влияние на массы.

7. Ключевая характеристика пассионариев, по мнению автора, — готовность к жертвам, причем настоящие пассионарии жертвуют не только собой, но и "кладут на алтарь идеи миллионы обывателей и соратников".

8. В периоды пассионарного подъема традиционные культурные формы ("шаманы с бубнами") проигрывают новаторским ("глашатаи с трибунами, электрогитарами"), а традиционные уклады общества отходят на второй план.

Вывод:

Статья представляет собой критический анализ теории пассионарности Льва Гумилёва через призму литературных и исторических примеров. Автор расширяет понятие пассионарности, распространяя его на деятелей культуры и подчеркивая, что ключевым элементом пассионарности является не только способность к жертвенности, но и готовность жертвовать другими ради своих идей. Статья предлагает переосмыслить роль пассионариев в истории, указывая на двойственность их влияния: они являются движущей силой перемен, но эти перемены часто связаны с человеческими жертвами и отказом от традиционных ценностей. В противовес совету отца Робинзона Крузо о преимуществах "среднего пути", пассионарии выбирают путь радикальных преобразований, что имеет как положительные, так и отрицательные последствия для общества.