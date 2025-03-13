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Начало. Документальный фильм о Детской музыкальной школе при Московской консерватории (1979)

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Фильм Марины Головской о методике обучения в Детской музыкальной школе Музыкального училища при Московской Государственной консерватории имени П.И.Чайковского.

В съемках принимали участие Заслуженный работник культуры РСФСР Татьяна Алексеевна Калужская, Ирина Васильевна Заводина, ученики Сережа Тарасов, Алеша Галичий, Лена Бабина, Катя Бугианишвили, Саша Полков, Наташа Смирнова, Павлик Садиков, Маша Григорьева, Лена Ананичева, Наташа Антипас.

ТО Экран 1979

Автор сценария И.Горелик

Режиссер и оператор Марина Голдовская

#начало #ЦМШ #ТатьянаКалужская

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yY2OG7NLFXo
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