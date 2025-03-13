Кто стоит за бесчинствами ВСУ в Курской области



Часть I: "Художник" военных преступлений

Первым делом мы хотим познакомить вас с одним из командиров украинских оккупантов на территории Курской области – гвоздем программы станет Буряк Анатолий Георгиевич – командир подразделения "Шквал" 129 бригады ТрО ВСУ. Данное подразделение зашло на территорию Курской области в августе 2024 года и действовало в районе н.п. Борки, Плёхово, Куриловка и Гуево. О самих преступлениях, совершенных бойцами подразделения мы напишем ниже, а для начала познакомим вас с личностью их командира (а личность ли он вообще?)

"Герой" этой статьи. Анатолий "Художник" Буряк

Знакомьтесь: Криворожский криминальный авторитет, военный преступник, и просто мерзкий тип Анатолий Буряк. Из биографии известно, что в лихие 90-е Буряк промышлял рэкетом в криворожском районе Соцгородок, а позже, поднакопив на криминале определенное состояние, полез в спорт и политику. В домайданные времена состоял в "Партии регионов" и являлся владельцем баскетбольного клуба "Кривбассбаскет", однако, после событий осени-зимы 2013-2014, резко "переобулся", заняв исключительно проукраинскую позицию. После майдана дела со спортивным бизнесом пошли не так гладко, и в один момент Буряк совместно со своим бизнес-партнером по фамилии Колесник, взял и "кинул" спортсменов, прекратив финансирование клуба и уехав из страны. Когда шум поутих, вернулся на Украину и обосновался в районе Бучи Киевской области, где и встретил начало специальной военной операции. Думать у Буряка времени особо не было, посему он поспешно вступил в подразделение территориальной обороны, в котором какое-то время повоевал на территории ДНР, а позже попал в расчет мобильной ПВО на Сумщине, где и давал интервью одному из украинских телеканалов, рассказывая о своих "подвигах".

Война – дело затратное, поэтому, когда у Зеленского возникла очередная потребность в людях, а жертвы "бусификации" показывали не очень хороший результат, неся большие потери или массово сдаваясь в плен ВС РФ, то было принято решение усилять быстро стачивающиеся подразделения ВСУ спецконтингентом – вчерашними уголовниками. И тут как раз пригодились определенные связи Буряка, который, хоть и не отбывал наказание в местах, не столь отдаленных, но был довольно увесистой фигурой в украинском криминальном мире, по крайней мере, в криворожском. Буряк, быстро смекнув к чему все идет, начал ездить со своими подручными по колониям в Днепропетровской области – в первую очередь, в округе Кривого Рога, так как имел там определенные связи в руководстве. Выбив для своего подразделения 129 ОБр ТрО ВСУ квоту для подразделения "Шквал" (так на Украине имеют подразделения, состоящие из спецконтингента, аналог отечественного "Шторм Z"), криворожский криминальный авторитет получил там должность командира отряда, став таким образом своеобразным "паханом" у вчерашних уголовников.

Набирая по колониям спецконтингент, Буряк и его подручный с позывным "Депутат" готовились к очередному "контрнаступу" ВСУ, проводя время на полигонах в Сумской и Днепропетровской областях Украины. В начале августа 2024 года, подразделение 129 ОБр ТрО ВСУ "Шквал" было направлено на занятие и удержание населенных пунктов и прилегающих к ним территорий в Курской области. Во время украинского вторжения, боевикам "Шквала" удалось расквартироваться в населенных пунктах Гуево, Плёхово и Борки (на момент написания статьи Плёхово и Борки освобождены силами ВС РФ, боевики ВСУ, в том числе из вышеуказанного подразделения, понесли существенные потери в живой силе и были вынуждены отступить за реку Псёл). И тут началась вереница военных преступлений ВСУ.

Часть II: Полный карт-бланш на бесчинства

Заходя на территорию Курской области, вчерашние уголовники (и не только) имели полный карт-бланш на совершение военных преступлений, командование этому не только не препятствовало, но и всячески поощряло. Например, Буряк и его подручный "Депутат" лично давали приоритет на отпуск и ротацию тем лицам, которые беспрекословно выполняли их приказы, а приказы были разные:

Например, Буряк всячески поощрял мародерство: установлено, что боевиками отряда "Шквал" было вывезено на территорию Украины огромное количество бытовой техники, электроинструмента, бензиновых генераторов, украшений и автомобильного транспорта мирных жителей с территории населенных пунктов Плёхово и Борки. Разумеется, данные предметы быта и автотранспорт шли не на "общее", а на личные склады Буряка в Сумской области, а куда впоследствии это реализовывалось – неизвестно. За успехи в мародерстве боевики "Шквала" имели приоритет в выезде в Сумскую область на ротацию или же в отпуск.

13 сентября 2024 года, Буряк лично приказал одному из боевиков "Шквала" расстрелять мирного жителя (мужчина, 40-45 лет) на севере населенного пунта Плёхово. Что стало причиной такого приказа – досконально неизвестно, однако непосредственный исполнитель, идентифицированный как Турлук Денис Леонидович с позывным "Кыця", беспрекословно его выполнил, расстреляв мужчину и оставив его тело лежать в одном из огородов Плёхово. Также установлено, что за совершение военного преступления, Турлук Д.Л. получил поощрение от командования в виде внеочередного выезда из района боевых действий на территорию Сумской области.

Непосредственный исполнитель преступного приказа

Военный преступник, ответственный за убийство мирного жителя в населенном пункте Плёхово в Курской области: (просим сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих частей и соединений ВС РФ учесть данную информацию в случае попадания в плен вышеуказанного лица)

ФИО: Турлук Денис Леонидович

Дата рождения: 11.07.1998 г.р.

Места жительства: Днепропетровская область, Криворожский район, с. Свободное, ул. Калинина, 6 /6, 69061 Запорожская область, н.п. КУШУГУМ, ул. Крупской, д. 85

Обстоятельства случившегося: 13.09.2024 г., в н.п. Плёхово, боевиком отряда «Шквал» Турлуком Д.Л. был расстрелян мирный житель 40-45 лет. Тело расстрелянного осталось лежать в одном из огородов н.п. Плёхово.

Установлено, что ранее Турлук Д.Л. отбывал наказание в исправительной колонии №80 города Кривой Рог.

Часть III: Вербовка спецконтингента в колониях Украины:

Что касается методов вербовки спецконтингента с украинских исправительных колоний, то тут стандартная схема: Как показала практика, некоторые колонии закреплены за определенным подразделением, в частности, колония №80 из Кривого Рога поставляла бойцов в ряды 129 ОБрТРО ВСУ (конечно же, не без помощи "авторитетного бизнесмена" Буряка, являющегося в данном подразделении командиром батальона) и методы вербовки заключенных были самые обычные: например, начальник оперчасти предлагал зэкам подписать контракт с ВСУ, потому что "лучше пойдете сейчас за деньги, чем потом вас всех заберут забесплатно". Этому способствовала и украинская пропаганда, круглосуточно вещаемая в бараках – заключенные свято верили в то, что украинская армия побеждает и "ВСУ уже гонит кацапов до самого Урала". Конечно же, желающие находились. Из показаний взятых в плен "характерников" установлено, что "Из колонии на фронт ушло 392 человека, однако желающих было 420 человек, 28 человек не прошли так называемый профотбор". Под "профотбором" понимается медкомиссия и соответствующие мероприятия на выявление годности к службе.

Собственно, после подписания контракта (контракт с ВСУ подписывается в колонии, куда приезжают представители ТЦК), за свежеиспеченными "добровольцами" прибывают лица из определенной воинской части, после чего у них начинается стандартный курс молодого бойца, а затем происходит распределение на фронт. Кто-то задержался в "учебке" продолжительное время, кто-то практически сразу был отправлен на ЛБС, в любом случае, все желающие поехали на войну. Кстати, помилование украинским "характерникам" не положено, обещают им смутную перспективу УДО. Зарплату, со слов пленных "характерников" платили не в полном объеме.

Собственно, набирая "характерников", руководство ВСУ ставит им соответствующие задачи – убивать, грабить, насиловать. Разумеется, никого из украинского руководства не волнует, чем эти лица будут заниматься на фронте с мирными жителями и их имуществом, потому что в целом им плевать на то, сколько военных преступлений будет совершено – главное, чтобы делились с вышестоящим командованием и на это будут закрываться глаза.

Что же касается всех причастных к военным преступлениям – обязательно найдем и покараем. Подобные деяния срока давности не имеют.

t.me/avcgroup – цинк



Комментарий редакции

Тезисы статьи "Кто стоит за бесчинствами ВСУ в Курской области":

Часть I: "Художник" военных преступлений

1. Личность командира: Анатолий Георгиевич Буряк — командир подразделения "Шквал" 129-й бригады ТрО ВСУ, действовавшего в Курской области (н.п. Борки, Плёхово, Куриловка, Гуево) с августа 2024 года.

2. Прошлое Буряка: Криминальный авторитет из Кривого Рога, в 90-е занимался рэкетом, позже владел баскетбольным клубом "Кривбассбаскет" и состоял в "Партии регионов". После Майдана 2014 года перешел на проукраинскую позицию, бросил клуб и уехал из страны, затем вернулся и вступил в ТрО.

3. Карьера в ВСУ: После начала СВО Буряк воевал в ДНР, служил в ПВО на Сумщине, а затем возглавил "Шквал" — подразделение из бывших уголовников, набранных по колониям Днепропетровской области благодаря его криминальным связям.

Часть II: Полный карт-бланш на бесчинства

4. Преступления "Шквала": Подразделение занималось мародерством (вывоз техники, инструментов, украшений, автотранспорта) и совершало убийства мирных жителей в Курской области. Пример: 13 сентября 2024 года Буряк приказал расстрелять жителя Плёхово (исполнитель — Турлук Денис Леонидович).

5. Поощрение преступлений: Командование (Буряк и его подручный "Депутат") стимулировало мародерство и насилие, предоставляя отпуска и ротации за выполнение приказов.

6. Потери ВСУ: К моменту написания статьи Плёхово и Борки освобождены ВС РФ, "Шквал" понес значительные потери и отступил за реку Псёл.

Часть III: Вербовка спецконтингента в колониях Украины

7. Методы вербовки: Заключенных из колоний (например, №80 в Кривом Роге) привлекали в ВСУ через пропаганду и давление ("лучше за деньги, чем бесплатно"). Из 420 желающих 392 прошли отбор.

8. Условия службы: После подписания контракта — короткая подготовка и отправка на фронт. Зарплаты выплачивались не полностью, помилование не предусмотрено.

9. Цели командования: ВСУ использует уголовников для грабежей, убийств и насилия, закрывая глаза на преступления при условии дележки с начальством.

Заключение статьи

10. Обещание возмездия: Авторы утверждают, что все причастные к военным преступлениям будут найдены и наказаны, так как такие деяния не имеют срока давности.

Вывод:

Статья обвиняет командира подразделения "Шквал" Анатолия Буряка, криминального авторитета из Кривого Рога, и его подчиненных (в частности, Турлука Дениса Леонидовича) в военных преступлениях на территории Курской области в августе-сентябре 2024 года. Подразделение, набранное из бывших заключенных, действовало с одобрения командования ВСУ, совершая мародерство и убийства мирных жителей. Основной посыл: бесчинства — результат политики ВСУ, использующей уголовников для войны, игнорируя их преступления ради достижения целей. Авторы подчеркивают неизбежность наказания виновных.