Боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России
Боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России (с) Трамп
Трамп заявил (я знаю, все "любят" этот оборот), что делегация США отправилась в Россию, для обсуждения с руководством РФ возможности заключения перемирия.
В Кремле чуть ранее сообщили, что принципиально не против перемирия, но надо вообще посмотреть, что США предлагают официально и там уже видно будет. По итогам переговоров в Москве будет принято решение о телефонных переговорах Трампа и Путина. Как ожидается, РФ выдвинет встречные предложения/условия/требования, в стиле мол мы за мир, но…И далее после но некий список условий/требований.
Есть ли признаки того, что возможность договоренностей с США существует? Да есть. Какие именно договоренности – нам понятное дело никто рассказывать не будет. Что не отменяет вопросов на тему того:
1. Не кинут ли США как до этого кидали постоянно?
2. Смогут ли США удержать контроль над Украиной и ЕС, чтобы заставить их выполнять договоренности?
По этим вопросам были и остаются более чем серьезные сомнения основанные на богатом опыте Минских соглашений, когда были принципиально нарушены все соглашения и договоренности. При этом позиция политического руководства РФ публично связана нынче с тезисом, что Запад нас постоянно обманывал и мы в новые ловушки пустых обещаний не попадемся.
В общем, ждем переговоров в Москве и переговоров Трампа с Путиным. Шойгу с Уолтцем уже переговорили. В Москву едет Уиткофф. Так или иначе они будут являться своеобразной точкой бифуркации, которые обозначат вектор движения войны – к активной весенне-летней кампании или же к постепенному сворачиванию войны с разделом сфер влияния.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. По мнению Трампа, боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России.
2. Делегация США отправилась в Россию для обсуждения возможности заключения перемирия.
3. Кремль принципиально не против перемирия, но хочет ознакомиться с официальными предложениями США.
4. По итогам переговоров в Москве будет принято решение о телефонных переговорах Трампа и Путина.
5. Россия, вероятно, выдвинет встречные предложения или условия для перемирия.
6. Есть признаки возможности договоренностей между США и Россией.
7. Существуют серьезные сомнения в том, что США выполнят свои обязательства, основанные на опыте Минских соглашений.
8. Также есть сомнения в способности США удержать контроль над Украиной и ЕС для обеспечения выполнения договоренностей.
9. Позиция руководства РФ связана с тезисом о постоянном обмане со стороны Запада.
10. Предстоящие переговоры в Москве и переговоры Трампа с Путиным станут точкой бифуркации, определяющей дальнейший вектор развития конфликта.
Вывод:
Статья описывает текущий этап российско-американских контактов по вопросу возможного перемирия в украинском конфликте. Автор подчеркивает, что переговорный процесс находится в начальной стадии, при этом Россия открыта к диалогу, но настроена скептически в отношении надежности западных обязательств. Предстоящие переговоры в Москве и возможные переговоры на высшем уровне между Трампом и Путиным определят дальнейшее развитие ситуации: либо конфликт перейдет в активную фазу весенне-летней кампании, либо начнется процесс постепенного сворачивания боевых действий с разделом сфер влияния.