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Боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России

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Боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России (с) Трамп

Трамп заявил (я знаю, все "любят" этот оборот), что делегация США отправилась в Россию, для обсуждения с руководством РФ возможности заключения перемирия.
В Кремле чуть ранее сообщили, что принципиально не против перемирия, но надо вообще посмотреть, что США предлагают официально и там уже видно будет. По итогам переговоров в Москве будет принято решение о телефонных переговорах Трампа и Путина. Как ожидается, РФ выдвинет встречные предложения/условия/требования, в стиле мол мы за мир, но…И далее после но некий список условий/требований.
Есть ли признаки того, что возможность договоренностей с США существует? Да есть. Какие именно договоренности – нам понятное дело никто рассказывать не будет. Что не отменяет вопросов на тему того:

1. Не кинут ли США как до этого кидали постоянно?
2. Смогут ли США удержать контроль над Украиной и ЕС, чтобы заставить их выполнять договоренности?

По этим вопросам были и остаются более чем серьезные сомнения основанные на богатом опыте Минских соглашений, когда были принципиально нарушены все соглашения и договоренности. При этом позиция политического руководства РФ публично связана нынче с тезисом, что Запад нас постоянно обманывал и мы в новые ловушки пустых обещаний не попадемся.

В общем, ждем переговоров в Москве и переговоров Трампа с Путиным. Шойгу с Уолтцем уже переговорили. В Москву едет Уиткофф. Так или иначе они будут являться своеобразной точкой бифуркации, которые обозначат вектор движения войны – к активной весенне-летней кампании или же к постепенному сворачиванию войны с разделом сфер влияния.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. По мнению Трампа, боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России.
2. Делегация США отправилась в Россию для обсуждения возможности заключения перемирия.
3. Кремль принципиально не против перемирия, но хочет ознакомиться с официальными предложениями США.
4. По итогам переговоров в Москве будет принято решение о телефонных переговорах Трампа и Путина.
5. Россия, вероятно, выдвинет встречные предложения или условия для перемирия.
6. Есть признаки возможности договоренностей между США и Россией.
7. Существуют серьезные сомнения в том, что США выполнят свои обязательства, основанные на опыте Минских соглашений.
8. Также есть сомнения в способности США удержать контроль над Украиной и ЕС для обеспечения выполнения договоренностей.
9. Позиция руководства РФ связана с тезисом о постоянном обмане со стороны Запада.
10. Предстоящие переговоры в Москве и переговоры Трампа с Путиным станут точкой бифуркации, определяющей дальнейший вектор развития конфликта.

 Вывод:

Статья описывает текущий этап российско-американских контактов по вопросу возможного перемирия в украинском конфликте. Автор подчеркивает, что переговорный процесс находится в начальной стадии, при этом Россия открыта к диалогу, но настроена скептически в отношении надежности западных обязательств. Предстоящие переговоры в Москве и возможные переговоры на высшем уровне между Трампом и Путиным определят дальнейшее развитие ситуации: либо конфликт перейдет в активную фазу весенне-летней кампании, либо начнется процесс постепенного сворачивания боевых действий с разделом сфер влияния.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9720877.html
Метки: война на украине, дипломатия, Путин, Россия, США, Трамп
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