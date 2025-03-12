Жан-Мишель пытается откупиться
Ходят слухи, что Франция неофициально предлагала американской журналистке Кэндис Оуэнс 4 млн. долларов разовым платежом за отказ от дальнейшего расследования сожительства Макрона с Жаном-Мишелем.
Во Франции журналистов, которые пытаются это расследовать, откровенно преследуют с задействованием админресурса.
Безусловно, расследование нужно продолжать. Мир должен знать правду о Жане-Мишеле.
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Если это так, то они шо, не понимают, что этим подтверждают наличие мужа-жены и то, что Макарон-педераст ?
Сегодня любая новость живет несколько часов и то хорошо-они исчезают и появляются новые -СМИ на этом живут..И разве можно чем-то удивить французов с их то историей жизни королевских дворов и традиций ,особенно в северной Европе -эти инцесты их и педлфилия..Европа вся в грязи и в Прадо с Луивитоном..И да ,назовите хоть одно пРезидента там ,который не замаран и не гомомек.Начиная с Макрона ,Трюдо и тд.даже эту комсомолку Меркель засняли ,чтобы не вырвалась..Чем живут ожиревшие извращенцы и гедонисты -ищут новых извращений ,типа охоты на детей в своих садах..Кого это тронет в РФ ,РБ-если дойдет до бабок на лавочке??Мусульманские страны?-там традиции -ослов и евнухов еще краше..
Так что опоздали с Макроном -ему просто будет неудобно,но на след.срок ему уже не избираться..А Ротшильды где-то в иезуитских семинариях готовят след.убл/ка на пост пРезидента,приставив к нему трансгендера /воспитателя..Таковы их нравы..Наши немного скромнее ,но немного-эта поголовная замена своих старых теток на Сар,фигуристок,медсестер,манекенщиц-та же самая болезнь..Один раз прочитать и вся новость..У каждого свои отношения с Богом.
Актёр Панин на грани провала.