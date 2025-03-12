Ходят слухи, что Франция неофициально предлагала американской журналистке Кэндис Оуэнс 4 млн. долларов разовым платежом за отказ от дальнейшего расследования сожительства Макрона с Жаном-Мишелем.Во Франции журналистов, которые пытаются это расследовать, откровенно преследуют с задействованием админресурса.Безусловно, расследование нужно продолжать. Мир должен знать правду о Жане-Мишеле.